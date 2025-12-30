ΕΛΣΤΑΤ: Ετήσια αύξηση 0,1% παρουσίασε ο δείκτης τιμών παραγωγού στη Βιομηχανία τον Νοέμβριο

Ο Γενικός Δείκτης Τιμών Παραγωγού στη Βιομηχανία (σύνολο εγχώριας και εξωτερικής αγοράς), με έτος βάσης 2021=100,0 και μήνα αναφοράς τον Νοέμβριο 2025, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Νοεμβρίου 2024, παρουσίασε αύξηση 0,1% έναντι μείωσης 1,2% που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση των δεικτών του έτους 2024 με το 2023.

ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΣΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ: Νοέμβριος 2025,

Ο Γενικός Δείκτης κατά τον μήνα Νοέμβριο 2025, σε σύγκριση με τον δείκτη του Οκτωβρίου 2025, παρουσίασε αύξηση 1,8% έναντι αύξησης 0,3% που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση των δεικτών του έτους 2024.

Ο μέσος Γενικός Δείκτης του δωδεκαμήνου Δεκεμβρίου 2024 - Νοεμβρίου 2025, σε σύγκριση με τον μέσο Γενικό Δείκτη του δωδεκαμήνου Δεκεμβρίου 2023 - Νοεμβρίου 2024, παρουσίασε αύξηση 0,1% έναντι μείωσης 2,7% που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση των προηγούμενων δωδεκαμήνων.

1. Ανάλυση ετήσιων μεταβολών, μηνός Νοεμβρίου 2025, σε σύγκριση με τον Νοέμβριο 2024

Η αύξηση του Γενικού Δείκτη Τιμών Παραγωγού κατά 0,1%, τον μήνα Νοέμβριο 2025, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Νοεμβρίου 2024, οφείλεται στις μεταβολές των δεικτών των επιμέρους αγορών, δηλαδή:

α. Στην αύξηση του Δείκτη Τιμών Παραγωγού Εγχώριας Αγοράς κατά 0,9%

β. Στη μείωση του Δείκτη Τιμών Παραγωγού Eξωτερικής Aγοράς κατά 1,8%

2. Ανάλυση μηνιαίων μεταβολών, μηνός Νοεμβρίου 2025, σε σύγκριση με τον Οκτώβριο 2025

Η αύξηση του Γενικού Δείκτη Τιμών Παραγωγού κατά 1,8%, τον μήνα Νοέμβριο 2025, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Οκτωβρίου 2025, οφείλεται στις μεταβολές των δεικτών των επιμέρους αγορών, δηλαδή:

α. Στην αύξηση του Δείκτη Τιμών Παραγωγού Εξωτερικής Αγοράς κατά 2,3%

β. Στην αύξηση του Δείκτη Τιμών Παραγωγού Εγχώριας Αγοράς κατά 1,7%

Η χρονοσειρά των Δεικτών Τιμών Παραγωγού στη Βιομηχανία είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα της ΕΛΣΤΑΤ: http://www.statistics.gr/el/statistics/-/publication/DKT15/-