Τελευταία ευκαιρία για το επίδομα θέρμανσης- Πάνω από 1,1 εκατ. οι αιτήσεις

Άλλη μια ημέρα έχουν μπροστά τους οι δικαιούχοι του φετινού επιδόματος θέρμανσης προκειμένου να υποβάλουν την αίτηση στην ηλεκτρονική πλατφόρμα της ΑΑΔΕ myΘέρμανση.

Η πλατφόρμα θα παραμείνει ανοιχτή μέχρι τις 5 Δεκεμβρίου και μέχρι χθες το βράδυ είχαν υποβληθεί 1.114.048 αιτήσεις. Από αυτές οι 797.666 αφορούν επιδότηση για πετρέλαιο ή άλλα καύσιμα και οι 316.382 στη θέρμανση με ηλεκτρισμό. Ο συνολικός αριθμός των δυνητικών δικαιούχων εκτιμάται κοντά στο 1,2 εκατομμύριο νοικοκυριά και έτσι σχεδόν εννέα στους δέκα δικαιούχους έχουν κάνει την αίτηση.

Η πρώτη δόση του επιδόματος θα καταβληθεί έως τις 23 Δεκεμβρίου.

Για αίτηση που θα υποβληθεί από αιτούντα στον οποίο είχε καταβληθεί το επίδομα και κατά τη χειμερινή περίοδο 2024-2025, λαμβάνει

προκαταβολή του επιδόματος θέρμανσης το 60% του συνολικού

ποσού του επιδόματος που του έχει καταβληθεί κατά τη χειμερινή περίοδο 2024-2025. Για αιτούντα που δεν ήταν δικαιούχος η προκαταβολή είναι 50% ενώ σε κάθε περίπτωση η προκαταβολή δεν μπορεί να υπολείπεται των 80 ευρώ.

Το ποσό των υπόλοιπων δόσεων καταβάλλεται έως και την 29η Μαΐου 2026, διαμορφώνεται με βάση τις καιρικές συνθήκες για το διάστημα από την 1η Οκτωβρίου 2025 μέχρι και την 31η Μαρτίου 2026 και υπολογίζεται, αφαιρούμενης της προκαταβολής

και λαμβάνοντας υπόψη ότι το συνολικό επίδομα δεν δύναται να υπερβαίνει το μισό των τιμολογηθέντων αγορών της αντίστοιχης περιόδου.

Η διαδικασία

Οι αιτήσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά στην πλατφόρμα myΘέρμανση, μέσω της ψηφιακής πύλης myAADE, με χρήση κωδικών TAXISnet.

Κατά την υποβολή δηλώνονται ο ΑΦΜ, το ονοματεπώνυμο, τα εξαρτώμενα τέκνα, η ένδειξη πολυκατοικίας, ο αριθμός παροχής ηλεκτρικού ρεύματος της κύριας κατοικίας, η ακριβής διεύθυνση, ο εκμισθωτής ή ο παραχωρών, τα τετραγωνικά μέτρα της κατοικίας, το είδος του επιδοτούμενου καυσίμου ή ενέργειας και τα στοιχεία επικοινωνίας.

Πριν την οριστικοποίηση, πρέπει να δηλωθεί και ο IBAN του δικαιούχου.

Επίδομα θέρμανσης δικαιούνται όσα νοικοκυρά καταναλώνουν πετρέλαιο, φυσικό αέριο, υγραέριο, ξύλα, πέλετ, ηλεκτρική ενέργεια, θερμική ενέργεια μέσω τηλεθέρμανσης ή ρεύμα και αφορά στο διάστημα από 1 Οκτωβρίου 2025 έως 31 Μαρτίου 2026. Κάθε δικαιούχος επιδοτείται μόνο για ένα είδος καυσίμου. Τα εισοδηματικά κριτήρια, είναι το ετήσιο συνολικό οικογενειακό εισόδημα ανεξάρτητα από την πηγή προέλευσής του, πραγματικό και τεκμαρτό να μην ξεπερνά τις 16.000 ευρώ για άγαμο και 24.000 ευρώ για έγγαμο το οποίο προσαυξάνεται κατά 5.000 ευρώ για κάθε τέκνο. Για τη μονογονεϊκή οικογένεια το εισόδημα ανέρχεται έως 29.000 ευρώ, το οποίο προσαυξάνεται κατά 5.000 ευρώ για κάθε τέκνο μετά το πρώτο. Για όσους ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα, τα συνολικά ακαθάριστα έσοδα από επιχειρηματική δραστηριότητα υπόχρεου, συζύγου ή μέρους συμφώνου συμβίωσης και εξαρτωμένων, τέκνων, δεν πρέπει να υπερβαίνουν τα 80.000 ευρώ. Σε σχέση με την συνολική αξία της ακίνητης περιουσίας, οι εν δυνάμει δικαιούχοι θα πρέπει να ξέρουν ότι τα ακίνητα που έχουν δεν μπορεί να υπερβαίνουν, σε αξία, τα 200.000 ευρώ για τους άγαμους, τους υπόχρεους σε κατάσταση χηρείας ή εν διαστάσει και τα 260.000 ευρώ για τους έγγαμους ή μέρη συμφώνου συμβίωσης και τις μονογονεϊκές οικογένειες. Το ποσό προσαυξάνεται κατά 40.000 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο τέκνο.

Το συνολικό ποσό του επιδόματος δεν μπορεί να είναι μικρότερο των 100 ευρώ αλλά ούτε και να υπερβαίνει τα 800 ευρώ. Επίσης και φέτος δεν υπάρχει οριζόντια χορήγηση των ποσών του επιδόματος στους δικαιούχους, μόνο στη βάση περιουσιακών ή των ισοδηματικών κριτηρίων, αλλά συνυπολογίζεται και το πού είναι η κύρια κατοικία. Έτσι, υπάρχει ένας «κλιματικός συντελεστής», που σταθμίζει τις ενεργειακές ανάγκες ανά περιοχή δίνοντας προσαύξηση με περιοχές όπως για παράδειγμα το Νευροκόπι ή το Νυμφαίο το επίδομα προσαυξάνεται κατά επιπλέον 25% και φτάνει τα 1.200 ευρώ.