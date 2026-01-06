Επίδομα θέρμανσης: Πότε η επόμενη πληρωμή

Στις 23 Δεκεμβρίου πληρώθηκε το επίδομα θέρμανσης, ενώ πλέον το ενδιαφέρον μεταφέρεται στην πληρωμή της β' δόσης.

Καταβλήθηκε η πρώτη δόση του επιδόματος θέρμανσης και έχει ήδη οριστεί το χρονοδιάγραμμα για τις επόμενες πληρωμές προς τους δικαιούχους. Η δεύτερη δόση προγραμματίζεται να καταβληθεί έως τις 29 Μαΐου 2026 και αφορά αγορές καυσίμων ή θερμικής ενέργειας που έγιναν από 1η Οκτωβρίου 2025 έως 31 Μαρτίου 2026.

Πότε θα μπουν τα χρήματα

Για όσους χρησιμοποιούν καυσόξυλα ή πέλετ, η περίοδος επιλεξιμότητας ξεκινά νωρίτερα, από 1η Ιουνίου 2025. Τα παραστατικά για τις αγορές αυτές πρέπει να έχουν εκδοθεί έως τις 15 Απριλίου 2026 και να δηλωθούν το αργότερο μέχρι τις 30 Απριλίου 2026.

Η τρίτη και τελευταία πληρωμή αφορά αποκλειστικά δικαιούχους που χρησιμοποιούν φυσικό αέριο ή τηλεθέρμανση. Η καταβολή της θα γίνει έως τις 31 Ιουλίου 2026, για καταναλώσεις της περιόδου 1η Οκτωβρίου 2025 – 31 Μαρτίου 2026.