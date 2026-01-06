Επίδομα θέρμανσης: Πότε η επόμενη πληρωμή

ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΚΛΕΙΣΙΜΟ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Αυτή η νυχτερινή συνήθεια μπορεί να κάνει το σπίτι σας λιγότερο ασφαλές
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
17/01/2026 - 08:44
Πώς να προστατεύσετε τη ψησταριά σας τον χειμώνα
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
17/01/2026 - 08:44
Ραγδαία αλλαγή του καιρού με κρύο και παγετό: Πότε πρέπει να αφήνουμε την βρύση να στάζει
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
17/01/2026 - 08:44
Η Ουκρανία αναγκάζεται να αυξήσει τις εισαγωγές ενέργειας λόγω των ρωσικών πληγμάτων
ΚΟΣΜΟΣ
16/01/2026 - 15:44
Εκδήλωση με θέμα:«Η Ελλάδα στο επίκεντρο των ενεργειακών εξελίξεων στην Ανατολική Μεσόγειο» από τη ΝΔ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
16/01/2026 - 15:14
ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ: Σφοδρές αντιδράσεις προκαλεί η σχεδιαζόμενη αδειοδότηση και λειτουργία λιγνιτωρυχείου στην Κυπαρισσία
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
16/01/2026 - 14:26
Απάντηση Ν. Παπαθανάση στον Π. Κουκουλόπουλο για τις πραγματικές πληρωμές του Προγράμματος Δίκαιης Μετάβασης
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
16/01/2026 - 13:56
Η Volton φώτισε για ακόμη μία χρονιά την εορταστική περίοδο μέσα από δράσεις κοινωνικής υπευθυνότητας
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
16/01/2026 - 13:47
Πιθανή επιβράδυνση της παγκόσμιας αύξησης των πωλήσεων ηλεκτρικών οχημάτων το 2026, μετά την αύξηση κατά 20% το 2025
ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ
16/01/2026 - 12:34
Με ηλιακά συστήματα 11 εκατ. στέγες στην Ευρώπη- Δεύτερη η Ελλάδα σε εγκατεστημένη ισχύ
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
16/01/2026 - 11:48
Διατήρηση τιμολογίων στη φόρτωση LNG και παράταση της σαββατιάτικης λειτουργίας ζητά ο ΔΕΣΦΑ
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
16/01/2026 - 11:46
Β. Κόκκαλης: Θολό τοπίο στις αδειοδοτήσεις ΑΠΕ σε Γη Υψηλής Παραγωγικότητας στην Π.Ε Λάρισας
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
16/01/2026 - 11:42
Διαδικτυακό σεμινάριο: Η Sungrow παρουσιάζει ένα portfolio λύσεων αποθήκευσης ενέργειας για κάθε επαγγελματικό σενάριο
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
16/01/2026 - 11:11
«Πράσινο Φως» από τη Chevron για την Επέκταση του Κοιτάσματος Φυσικού Αερίου Leviathan στο Ισραήλ
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
16/01/2026 - 10:43
Ρούτε - Ζελένσκι: Οι ρωσικές επιθέσεις και τα ενεργειακά προβλήματα στο επίκεντρο των συζητήσεων τους
ΚΟΣΜΟΣ
16/01/2026 - 10:06
Στρατηγικές αποφάσεις του Ελληνικού Δικτύου Ανθεκτικών Πόλεων από την Επίδαυρο
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
16/01/2026 - 09:34
Ρωσική επίθεση κατέστρεψε «ενεργειακή υποδομή κρίσιμης σημασίας» στο Χάρκοβο
ΚΟΣΜΟΣ
16/01/2026 - 09:26
ΔΕΔΔΗΕ: Διευκρινήσεις για την εγκατάσταση συστημάτων τηλεποπτείας/τηλελέγχου από αυτοπαραγωγούς
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
16/01/2026 - 09:06
ΔΕΗ: Τροποποίηση όρων συναλλαγών τιτλοποίησης απαιτήσεων
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
16/01/2026 - 09:01
Σχόλια του Green Tank στη δημόσια διαβούλευση της ΕΕ για τις αγορές και τις υποδομές CO₂
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
16/01/2026 - 08:44
Επίδομα θέρμανσης: Τι πρέπει να ξέρουν όσοι θέλουν να προμηθευτούν πετρέλαιο μέσα στον Ιανουάριο
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
16/01/2026 - 08:36
Γιάννης Τριήρης: Ο Τραμπ στα χνάρια του Πούτιν και οι Ευρωπαίου στρουθοκαμηλίζουν
ΑΡΘΡΑ - ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ
16/01/2026 - 08:10
Η κλιματική αλλαγή απειλεί τους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες
ΚΟΣΜΟΣ
16/01/2026 - 06:43
Επίδομα θέρμανσης: Πώς θα υπολογίσετε τη δεύτερη δόση
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
16/01/2026 - 06:42
Η συσκευή της κουζίνας που δεν πρέπει να ξεχνάτε στην πρίζα
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
16/01/2026 - 06:43
Έκθεση του Copernicus: οι παγκόσμιες και οι ευρωπαϊκές θερμοκρασίες το 2025 ήταν οι τρίτες υψηλότερες που έχουν καταγραφεί ποτέ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
15/01/2026 - 15:49
Απάντηση Κομισόν στον ευρωβουλευτή Σάκη Αρναούτογλου για τα έργα υδρογόνου στην Ελλάδα
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
15/01/2026 - 15:21
Παπασταύρου για Ριάντ: Η Ελλάδα είναι μία φωνή ρεαλισμού στην Ευρώπη, όσον αφορά την ενέργεια
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
15/01/2026 - 14:57
Εφαρμογή νέων Χρεώσεων Χρήσης Συστήματος
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
15/01/2026 - 14:23
ΕΥΔΑΜ: Το 2025 έφερε έργα, επενδύσεις και νέες θέσεις εργασίας στις περιοχές μετάβασης
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
15/01/2026 - 14:19

ΔΗΜΟΦΙΛΗ

ΧΑΡΤΗΣ ΣΤΑΘΜΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΧΡΗΣΤΙΚΑ

Επίδομα θέρμανσης: Πότε η επόμενη πληρωμή

Επίδομα θέρμανσης: Πότε η επόμενη πληρωμή
Newsroom
Τρίτη, 06/01/2026 - 14:37

Στις 23 Δεκεμβρίου πληρώθηκε το επίδομα θέρμανσης, ενώ πλέον το ενδιαφέρον μεταφέρεται στην πληρωμή της β' δόσης.

Καταβλήθηκε η πρώτη δόση του επιδόματος θέρμανσης και έχει ήδη οριστεί το χρονοδιάγραμμα για τις επόμενες πληρωμές προς τους δικαιούχους. Η δεύτερη δόση προγραμματίζεται να καταβληθεί έως τις 29 Μαΐου 2026 και αφορά αγορές καυσίμων ή θερμικής ενέργειας που έγιναν από 1η Οκτωβρίου 2025 έως 31 Μαρτίου 2026.

Πότε θα μπουν τα χρήματα

Για όσους χρησιμοποιούν καυσόξυλα ή πέλετ, η περίοδος επιλεξιμότητας ξεκινά νωρίτερα, από 1η Ιουνίου 2025. Τα παραστατικά για τις αγορές αυτές πρέπει να έχουν εκδοθεί έως τις 15 Απριλίου 2026 και να δηλωθούν το αργότερο μέχρι τις 30 Απριλίου 2026.

Η τρίτη και τελευταία πληρωμή αφορά αποκλειστικά δικαιούχους που χρησιμοποιούν φυσικό αέριο ή τηλεθέρμανση. Η καταβολή της θα γίνει έως τις 31 Ιουλίου 2026, για καταναλώσεις της περιόδου 1η Οκτωβρίου 2025 – 31 Μαρτίου 2026.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΣΤΗΝ ΙΔΙΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Στη Φινλανδία βρήκαν τον τρόπο να ζεστάνεις το σπίτι με ένα διακοσμητικό
Στη Φινλανδία βρήκαν τον τρόπο να ζεστάνεις το σπίτι με ένα διακοσμητικό 06 Ιανουαρίου 2026
Ενοίκια: Σε σκληρή γραμμή οι ιδιοκτήτες ακινήτων - Δεν αρκούν οι φορολογικές μειώσεις 06 Ιανουαρίου 2026
Ενοίκια: Σε σκληρή γραμμή οι ιδιοκτήτες ακινήτων - Δεν αρκούν οι φορολογικές μειώσεις

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Επίδομα θέρμανσης: Τι πρέπει να ξέρουν όσοι θέλουν να προμηθευτούν πετρέλαιο μέσα στον Ιανουάριο
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ

Επίδομα θέρμανσης: Τι πρέπει να ξέρουν όσοι θέλουν να προμηθευτούν πετρέλαιο μέσα στον Ιανουάριο

Επίδομα θέρμανσης: Πώς θα υπολογίσετε τη δεύτερη δόση
ΧΡΗΣΤΙΚΑ

Επίδομα θέρμανσης: Πώς θα υπολογίσετε τη δεύτερη δόση

Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, YΠΕΝ, ΑΑΔΕ: Πάνω από 124 εκατ. ευρώ καταβλήθηκαν σε 1,17 εκατ. δικαιούχους επιδόματος θέρμανσης
ΧΡΗΣΤΙΚΑ

Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, YΠΕΝ, ΑΑΔΕ: Πάνω από 124 εκατ. ευρώ καταβλήθηκαν σε 1,17 εκατ. δικαιούχους επιδόματος θέρμανσης

Επίδομα θέρμανσης: Σήμερα η προκαταβολή- Το χρονοδιάγραμμα των υπόλοιπων πληρωμών
ΧΡΗΣΤΙΚΑ

Επίδομα θέρμανσης: Σήμερα η προκαταβολή- Το χρονοδιάγραμμα των υπόλοιπων πληρωμών

Τι ώρα πληρώνεται το επίδομα θέρμανσης - Πότε θα φανεί στον τραπεζικό λογαριασμό
ΧΡΗΣΤΙΚΑ

Τι ώρα πληρώνεται το επίδομα θέρμανσης - Πότε θα φανεί στον τραπεζικό λογαριασμό

Επίδομα θέρμανσης: Έως αύριο 23 Δεκεμβρίου, η προκαταβολή σε περισσότερα από 1 εκατ. νοικοκυριά
ΧΡΗΣΤΙΚΑ

Επίδομα θέρμανσης: Έως αύριο 23 Δεκεμβρίου, η προκαταβολή σε περισσότερα από 1 εκατ. νοικοκυριά