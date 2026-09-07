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Τσιμάρας: Η συνύπαρξη ενέργειας, υδάτων και αποβλήτων στη ΡΑΑΕΥ αποτελεί στρατηγικό πλεονέκτημα για τη χώρα
Newsroom
Δευτέρα, 07/09/2026 - 08:55
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Ο κρίσιμος ρόλος της ρύθμισης στους τομείς της ενέργειας, του νερού και των αποβλήτων προς όφελος των πολιτών αναδείχθηκε κατά τη διάρκεια της κεντρικής εκδήλωσης της Ρυθμιστικής Αρχής Αποβλήτων, Ενέργειας και Υδάτων (ΡΑΑΕΥ) στο πλαίσιο της 90ης Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης που πραγματοποιήθηκε την Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου 2026.

Στην εκδήλωση παραβρέθηκε ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σταύρος Παπασταύρου, ενώ χαιρετισμούς απηύθυναν ο εκπρόσωπος της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, Θάνος Μπέγκας και ο Αντιδήμαρχος Καθαριότητας, Ανακύκλωσης και Κλιματικής Προστασίας του Δήμου Θεσσαλονίκης, Λάζαρος Ζαχαριάδης.

Στην τοποθέτησή του ο Πρόεδρος της ΡΑΑΕΥ, Καθ. Κωνσταντίνος Τσιμάρας υπογράμμισε πως η συνύπαρξη της ενέργειας, των αποβλήτων και των υδάτων στην ίδια ανεξάρτητη Ρυθμιστική Αρχή δεν αποτελεί απλώς μία διοικητική επιλογή, αλλά αποτελεί στρατηγική επιλογή και πλεονέκτημα για τη χώρα.

Όπως είπε ο πολίτης έχει δικαίωμα να απαιτεί να λειτουργεί το σύστημα όταν ανάβει το φως και τη θέρμανση ή όταν ανοίγει τη βρύση στο σπίτι του ή όταν θέλει να ανακυκλώσει τα απορρίμματά του. Στο πλαίσιο αυτό η ανεξάρτητη ρύθμιση έχει ιδιαίτερο θεσμικό βάρος και δεν κρίνεται από τον αριθμό των αποφάσεων που εκδίδει, αλλά από την ποιότητα, την ανθεκτικότητα και την αποτελεσματικότητα των συστημάτων που διαχειρίζεται.

Ο κ. Τσιμάρας τόνισε πως στον ενεργειακό τομέα, η Ελλάδα καταγράφει σημαντική πρόοδο με τις ΑΠΕ να καλύπτουν το 46,7% της εγχώριας ζήτησης το 2025, ενώ προχωρούν τα έργα διασυνδέσεων, αποθήκευσης ενέργειας και ανάπτυξης υπεράκτιων αιολικών πάρκων. Παράλληλα η προστασία και η ενδυνάμωση του καταναλωτή παραμένουν στο επίκεντρο.

Αναφερόμενος στον τομέα των αποβλήτων, έδωσε έμφαση στη μετάβαση από την ταφή στην κυκλική οικονομία, με εργαλεία που επιτρέπουν τη μέτρηση της απόδοσης, την κοστολόγηση και την ενίσχυση της ανακύκλωσης.

Για τον Κλάδο των Υδάτων, ο κ. Τσιμάρας τόνισε πως προτεραιότητα αποτελεί η προστασία του νερού ως κοινωνικού αγαθού, η διασφάλιση ποιοτικών και προσιτών υπηρεσιών και η άμεση ανάληψη δράσεων για την αντιμετώπιση της λειψυδρίας η οποία δεν αφορά μόνον τα μικρά αλλά και την ηπειρωτική χώρα.

Ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σταύρος Παπασταύρου τόνισε ότι «σε μία εποχή μεγάλων αλλαγών στην ενέργεια, αυξανόμενης πίεσης στους φυσικούς πόρους και νέων απαιτήσεων στη διαχείριση του νερού και των αποβλήτων, η ισχυρή και αξιόπιστη ρύθμιση δεν είναι μια τεχνική υπόθεση. Είναι προϋπόθεση για την προστασία του πολίτη, για την εύρυθμη λειτουργία της αγοράς και για την εμπιστοσύνη στην Πολιτεία. Γι’ αυτό και ο ρόλος της ΡΑΑΕΥ είναι σήμερα πιο κρίσιμος από ποτέ».

Πρόσθεσε ότι «η χώρα χρειάζεται ισχυρούς, ανεξάρτητους και αξιόπιστους θεσμούς. Θεσμούς με επιστημονική επάρκεια, θεσμική συνέχεια και καθαρούς κανόνες. Και η ΡΑΑΕΥ αποτελεί έναν τέτοιο θεσμό».

Αναφερόμενος στον Κλάδο της Ενέργειας, επισήμανε ότι η ΡΑΑΕΥ έχει συμβάλει καθοριστικά στη διαμόρφωση της σύγχρονης ελληνικής ενεργειακής αγοράς, κάνοντας ιδιαίτερη μνεία στην ελληνική εμπειρία της χρωματικής σήμανσης των τιμολογίων, η οποία έχει πλέον αποκτήσει και ευρωπαϊκή αναγνώριση.

Για τους Κλάδους Αποβλήτων και Υδάτων, ο κ. Παπασταύρου σημείωσε ότι μέσα σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα οικοδόμησαν νέα πεδία ρύθμισης, υπογραμμίζοντας ότι συνολικά η ΡΑΑΕΥ διαμορφώνει και στους τρεις Κλάδους των αρμοδιοτήτων της μια κοινή κουλτούρα ρύθμισης, βασισμένη στη μέτρηση, τη σύγκριση, την αξιολόγηση και τα πραγματικά δεδομένα.

«Η Πολιτεία χρειάζεται μία Ρυθμιστική Αρχή ισχυρή, ανεξάρτητη και αξιόπιστη. Γιατί σε μια περίοδο μεγάλων μεταβάσεων, η ποιότητα της ρύθμισης είναι μέρος της ποιότητας της ίδιας της διακυβέρνησης και, τελικά, κρίνεται από το αποτέλεσμα που παράγει για τον πολίτη», κατέληξε.

Την εκδήλωση συντόνισε ο Διευθυντής του Γραφείου Επικοινωνίας της ΡΑΑΕΥ, Δρ. Διονύσιος Παπαχρήστου.

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