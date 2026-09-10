Γ. Μανιάτης: Διεκδικούμε 100 δις ευρώ για Προσιτή Στέγαση

Ως μέλος της Ειδικής Επιτροπής για τη Στεγαστική Κρίση της Ευρωβουλής, διεκδικώ μαζί με τους συναδέλφους μου του S&D, 100 δισ. ευρώ σε επιχορηγήσεις στο νέο ευρωπαϊκό προϋπολογισμό (MFF) .

Δήλωση καθ. Γιάννη Μανιάτη, ευρωβουλευτή, μέλους της Επιτροπής Προσιτής Στέγασης του Ευρωκοινοβουλίου:

«Η σημερινή πρόταση της Επιτροπής για την Προσιτή Στέγαση, που παρουσίασε ο Επίτροπος Νταν Γιόργκενσεν, αποτελεί σημαντικό βήμα για τους νέους και τις οικογένειες. Θέτει σαφείς όρους για στοχευμένες παρεμβάσεις στις βραχυχρόνιες μισθώσεις και τις επί μακρόν κενές κατοικίες, σε περιοχές με στεγαστική πίεση. Παράλληλα, η Επιτροπή εξέδωσε Σύσταση για την αύξηση της προσφοράς κατοικιών, μεταξύ άλλων μέσω ταχύτερων διαδικασιών κατασκευής και ανακαίνισης.

Ως μέλος της Ειδικής Επιτροπής για τη Στεγαστική Κρίση της Ευρωβουλής, διεκδικώ μαζί με τους συναδέλφους μου του S&D, 100 δισ. ευρώ σε επιχορηγήσεις στο νέο ευρωπαϊκό προϋπολογισμό (MFF).

Είμαστε περήφανοι που ως Ευρωομάδα του ΠΑΣΟΚ, μαζί με τους Ευρωπαίους Σοσιαλιστές και Δημοκράτες (S&D), συμβάλαμε καθοριστικά:

Στον ορισμό του πρώτου Επιτρόπου Στέγασης.

Στη σύσταση της Ειδικής Επιτροπής του Ευρωκοινοβουλίου.

Στην υιοθέτηση της Έκθεσης για τη Στέγαση από την Ευρωβουλή.

Στην παρουσίαση του πρώτου Ευρωπαϊκού Σχεδίου Προσιτής Στέγασης.

Πολιτική μας προτεραιότητα είναι να εξασφαλίσουμε πως τα ενοίκια θα είναι προσιτά, ώστε οι νέοι και οι οικογένειες να μπορούν να σχεδιάσουν με αξιοπρέπεια τη ζωή τους.

Η αξιοπρεπής στέγη είναι δικαίωμα όλων!»