Σε υλοποίηση των αποτελεσμάτων της από 09.07.2026 Σύνθεσης του Κλάδου Ενέργειας της Αρχής και σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 31Α παρ. 8 του ν. 4951/2022, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 60 του ν. 5299/2026 και την από 08.06.2026 Ανακοίνωση της Αρχής, αναρτάται ο Πίνακας με τις Άδειες Παραγωγής/Βεβαιώσεις Παραγωγού που αναβιώνουν.