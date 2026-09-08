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Κουκουλόπουλος: Η Κυβέρνηση να αναλάβει τις ευθύνες των επιλογών της για την τηλεθέρμανση
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
08/09/2026 - 10:17
Άδειες Παραγωγής/Βεβαιώσεις Παραγωγού που αναβιώνουν
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
08/09/2026 - 09:36
Γ. Καββαθάς (ΓΣΕΒΕΕ): Η κυβέρνηση κάνει πως δεν καταλαβαίνει το πρόβλημα
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
08/09/2026 - 09:22
ΠΑΣΟΚ: Ο κ. Μητσοτάκης «ανακάλυψε» τρόπο να μειώσει κατά 30% την χονδρική τιμή στο ρεύμα. Ποιος τον εμπόδισε να το κάνει επί 7 χρόνια;
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
08/09/2026 - 09:08
ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Προσωρινός ανάδοχος σε δύο έργα ΣΔΙΤ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
08/09/2026 - 08:21
Γιάννης Τριήρης: Τα σκάνδαλα Ζελένσκι, η ευρωπαϊκή «τσέπη» και το ξεπέταγμα της Ακροδεξιάς
ΑΡΘΡΑ - ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ
08/09/2026 - 08:06
Ενέργεια: Οι τιμές ανεβαίνουν, τα μέτρα αργούν- Η προειδοποίηση Μυτιληναίου για δύσκολο χειμώνα
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
08/09/2026 - 08:03
Ρεύμα: Πώς θα έρθει η μείωση 30% έως το 2029 – Το σχέδιο για δίκτυα, μπαταρίες και ΥΚΩ
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
08/09/2026 - 08:01
«Παγίδα» οι φθηνοί φορτιστές του εμπορίου: Πώς μπορούν να καταστρέψουν τις συσκευές σας
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
08/09/2026 - 06:30
Ιδιοκτήτης σε απόγνωση: Πλήρωσε 10.000 δολάρια για νέο σύστημα κλιματισμού, αλλά το σπίτι «βράζει»
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
08/09/2026 - 06:30
Η απλή αναβάθμιση που εξοικονομεί έως 10% στην κατανάλωση ενέργειας
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
08/09/2026 - 06:31
4ο Συνέδριο Effective Dialogue | Disruption or Destruction: Όταν η αβεβαιότητα μεγαλώνει, η βιώσιμη επανεκκίνηση είναι η απάντηση
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
07/09/2026 - 15:45
Ε. Μυτιληναίος: Κρίσιμη η κατάσταση στις αγορές ενέργειας
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
07/09/2026 - 15:27
Κων. Μιτζάλης: Διατήρηση του ανεκτέλεστου της ΑΒΑΞ σε υψηλά επίπεδα (κοντά στα 2,8 δις ευρώ), με νέα έργα 700 εκατ. ευρώ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
07/09/2026 - 15:21
ΟΗΕ: Οι δασικές πυρκαγιές και οι καύσωνες απειλούν την ποιότητα του αέρα και την υγεία των ανθρώπων
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
07/09/2026 - 14:50
Η Shell φέρνει την Ducati και την Playmobil στα πρατήριά της
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
07/09/2026 - 14:11
Γερμανία: Έρευνα για την πυρκαγιά που ξέσπασε σε υποσταθμό ηλεκτρικής ενέργειας
ΚΟΣΜΟΣ
07/09/2026 - 13:31
Ο Όμιλος ΔΕΠΑ στην 90ή ΔΕΘ: Η Ελλάδα χτίζει νέες ενεργειακές γέφυρες και ενισχύει τον ρόλο της στη Νοτιοανατολική Ευρώπη
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
07/09/2026 - 13:01
Η ΔΕΗ στην 90η ΔΕΘ: Ολοκληρωμένες λύσεις ενέργειας, τεχνολογίας και συνδεσιμότητας
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
07/09/2026 - 12:32
Ο Δήμος Αθηναίων και η Ελληνική Εταιρία Προστασίας της Φύσης ενώνουν δυνάμεις για την ποιότητα του αέρα
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
07/09/2026 - 11:55
Κ. Χατζηδάκης: Με δικαιοσύνη και ευθύνη δώσαμε όσα περισσότερα γινόταν
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
07/09/2026 - 11:14
ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Στις 15 Σεπτεμβρίου τα οικονομικά αποτελέσματα του 1ου εξαμήνου του 2026
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
07/09/2026 - 10:47
ΥΠΕΝ: Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας: Έργα που βελτιώνουν τη ζωή των πολιτών και χτίζουν την Ελλάδα του αύριο
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
07/09/2026 - 10:22
Το Κέντρο Ενεργειακής Πολιτικής και Ανάπτυξης του ΕΚΠΑ προσκαλεί φοιτητές σε εθελοντική εργασία
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
07/09/2026 - 10:17
Σε κατάσταση κινητοποίησης Red Code σήμερα 10 περιφέρειες της χώρας
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
07/09/2026 - 10:02
Σύλλογος ΕΠΑΦΗ: Ελέγξτε τη σύμβαση σύνδεσής σας. Ο Διαχειριστής μετατρέπει εγγυημένες συνδέσεις σε μη εγγυημένες μέσα από «τεχνικές» τροποποιήσεις
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
07/09/2026 - 09:27
Σταύρος Καλαφάτης στη 90ή ΔΕΘ: Δημιουργούμε περισσότερες ευκαιρίες ανάπτυξης και για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
07/09/2026 - 09:12
Τσιμάρας: Η συνύπαρξη ενέργειας, υδάτων και αποβλήτων στη ΡΑΑΕΥ αποτελεί στρατηγικό πλεονέκτημα για τη χώρα
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07/09/2026 - 08:55
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Άδειες Παραγωγής/Βεβαιώσεις Παραγωγού που αναβιώνουν

Άδειες Παραγωγής/Βεβαιώσεις Παραγωγού που αναβιώνουν
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Τρίτη, 08/09/2026 - 09:36
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Η ανακοίνωση της Ρυθμιστικής Αρχής και ο Πίνακας με τις σχετικής Άδεις/Βεβαιώσεις του αναβιώνουν

Σε υλοποίηση των αποτελεσμάτων της από 09.07.2026 Σύνθεσης του Κλάδου Ενέργειας της Αρχής και σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 31Α παρ. 8 του ν. 4951/2022, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 60 του ν. 5299/2026 και την από 08.06.2026 Ανακοίνωση της Αρχής, αναρτάται ο Πίνακας με τις Άδειες Παραγωγής/Βεβαιώσεις Παραγωγού που αναβιώνουν.

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