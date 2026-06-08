ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΚΛΕΙΣΙΜΟ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

ΠΑΣΟΚ: Ανακοίνωση του Γραφείου Τύπου για την παραίτηση του Ευθ. Μπακογιάννη
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
08/06/2026 - 15:52
Η ΡΑΑΕΥ σχετικά με τη δυνατότητα αναβίωσης μικρών υδροηλεκτρικών σταθμών
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
08/06/2026 - 15:50
Νέα υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας η Μαριλένα Σούκουλη
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
08/06/2026 - 15:49
Πράσινο Λάδι: 15 χρόνια δράσης για την κυκλική οικονομία – Το app συλλογής οικιακού τηγανελαίου πλέον και στη Θεσσαλονίκη
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
08/06/2026 - 15:42
Το Πράσινο Δίπολο δείχνει το δρόμο της Ενεργειακής Δημοκρατίας, απέναντι στον κυβερνητικό αποκλεισμό της τοπικής κοινωνίας
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
08/06/2026 - 15:31
Τιμολόγιο Αναφοράς και Χρεώσεις Προμήθειας Προμηθευτή Καθολικής Υπηρεσίας για τον μήνα Ιούνιο 2026
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
08/06/2026 - 15:27
Συνάντηση εργασίας της Enaon με τους Χρήστες Διανομής
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
08/06/2026 - 15:25
Παραιτήθηκε από τη θέση του γ.γ. Χωρικού Σχεδιασμού και Αστικού Περιβάλλοντος του ΥΠΕΝ ο Ευθύμιος Μπακογιάννης
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
08/06/2026 - 15:22
Παράταση Δημόσιας Διαβούλευσης της ΡΑΑΕΥ αναφορικά με την παροχή αέργου ισχύος για σκοπούς ρύθμισης τάσης
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
08/06/2026 - 15:04
Αλ. Εξάρχου: Μία ανατροπή στην οικονομία μπορεί να μας οδηγήσει πίσω στο 2010
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
08/06/2026 - 15:02
3ος Κύκλος Επαγγελματικού Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών «Σύγχρονα ηλεκτρικά Δίκτυα Διανομής – ΔΕΔΔΗΕ»
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
08/06/2026 - 14:58
Η Schneider Electric παρουσιάζει τη νέα σειρά ψυκτικών μονάδων Uniflair XCA
ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ
08/06/2026 - 14:53
Ι. Μάργαρης: Η ελληνική κυβέρνηση στηρίζει τις ΑΠΕ και επιταχύνει την αποθήκευση
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
08/06/2026 - 14:47
Μότορ Όιλ: Προτεινόμενη διάθεση ομολογιών υψηλής εξοφλητικής προτεραιότητας ύψους έως 400 εκατ.ευρώ με λήξη το 2031
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
08/06/2026 - 14:26
Η Πράσινη Μετάβαση και η Ενεργειακή Ασφάλεια της στη δίνη των Στενών του Ορμούζ: η ανθεκτικότητα των ορυκτών καυσίμων στο ενεργειακό μείγμα της ΕΕ
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
08/06/2026 - 13:51
ΕΣΠΕΝ: Οι λογαριασμοί ρεύματος πρέπει να αφορούν την ενέργεια, όχι την είσπραξη τελών τρίτων
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
08/06/2026 - 13:47
ΔΕΗ FIBER: Σε νέες περιοχές σε Αττική και Περιφέρεια το FTTH internet από τη ΔΕΗ με 100% οπτική ίνα
ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ
08/06/2026 - 13:09
Όμιλος Επιχειρήσεων Σαρακάκη: Παράδοση 10 νέων τρακτόρων Renault Trucks στο Πυροσβεστικό Σώμα
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
08/06/2026 - 12:33
Δημόσια Διαβούλευση της ΡΑΑΕΥ για την τροποποίηση του προσωρινού κατώτατου ορίου υποβολής προσφορών Ενέργειας Εξισορρόπησης
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
08/06/2026 - 12:06
Στ. Παπασταύρου: Η κυβέρνηση θα συνεχίσει να στηρίζει νοικοκυριά όσο διαρκεί η κρίση στη Μ. Ανατολή
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
08/06/2026 - 11:30
ΣΥΦΩΕΛ: Θετική η παρέμβαση του ΥΠΕΝ για τις μηδενικές-αρνητικές τιμές στις ΑΠΕ
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
08/06/2026 - 11:07
ΠΟΣΠΗΕΦ: Θετικό πρώτο βήμα από το ΥΠΕΝ για τη στήριξη των μικρομεσαίων φωτοβολταϊκών
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
08/06/2026 - 10:38
Ανοίγει σήμερα η ευρωπαϊκή πρόσκληση για καθαρή ενέργεια (CETPartnership 2026)
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
08/06/2026 - 09:59
Σε Ουάσιγκτον και Χιούστον ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, κ. Σταύρος Παπασταύρου
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
08/06/2026 - 09:35
Ρωσικό drone έπληξε εγκατάσταση αποθήκευσης χρησιμοποιημένου πυρηνικού καυσίμου κοντά στο Τσερνόμπιλ
ΚΟΣΜΟΣ
08/06/2026 - 09:15
ΕΛΕΤΑΕΝ: Αναστάτωση και ισχυρές αντιδράσεις στον αιολικό κλάδο για το Χωροταξικό των ΑΠΕ
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
08/06/2026 - 08:59
Νέα νομοθετική ρύθμιση για τη στήριξη των παραγωγών ΑΠΕ
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
08/06/2026 - 08:30
ΕΛΕΑΒΙΟΜ-Fuel the Solution, Not the Fire: Η Αττική στο επίκεντρο νέου ευρωπαϊκού ντοκιμαντέρ για την πρόληψη των δασικών πυρκαγιών και τη δασική βιομάζα
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
08/06/2026 - 08:26
Επίσκεψη του Σταύρου Παπασταύρου, στο «Απάτητο Βουνό» Χιονοβούνι, με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
08/06/2026 - 08:20
Γιάννης Τριήρης: Ποιος μπορεί να περιμένει μέχρι το… 2030;
ΑΡΘΡΑ - ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ
08/06/2026 - 08:11

ΔΗΜΟΦΙΛΗ

ΧΑΡΤΗΣ ΣΤΑΘΜΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ

Συνάντηση εργασίας της Enaon με τους Χρήστες Διανομής

Συνάντηση εργασίας της Enaon με τους Χρήστες Διανομής
Newsroom
Δευτέρα, 08/06/2026 - 15:25
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το iEnergeia στα αγαπημένα σου στη Google

Στόχος η ενίσχυση της συνεργασίας και η βελτιστοποίηση των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τους τελικούς καταναλωτές φυσικού αερίου

Η Enaon, Εταιρεία Βιώσιμων Δικτύων του ομίλου Italgas, διοργάνωσε συνάντηση εργασίας με εκπροσώπους του Ελληνικού Συνδέσμου Προμηθευτών Ενέργειας (ΕΣΠΕΝ) και των Χρηστών Διανομής, με στόχο την ενίσχυση της συνεργασίας και τη βελτιστοποίηση των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τους τελικούς καταναλωτές φυσικού αερίου σε όλες τις περιοχές όπου δραστηριοποιείται η εταιρεία μέσω της θυγατρικής της Enaon EDA.

Η συνάντηση εργασίας με θέμα «Στρατηγικές προτεραιότητες και Εξέλιξη Υπηρεσιών Διανομής Φυσικού Αερίου», επιβεβαίωσε τη σημασία του ανοιχτού και διαρκούς διαλόγου μεταξύ του Διαχειριστή και των Χρηστών Διανομής, ως βασικής προϋπόθεσης για τη συνεχή βελτίωση των υπηρεσιών προς τους καταναλωτές, την αποτελεσματική ανάπτυξη της αγοράς φυσικού αερίου, των υποστηρικτικών δομών και συστημάτων, καθώς και τις προτεραιότητες για το επόμενο χρονικό διάστημα, ιδίως ως προς την αναβάθμιση των ψηφιακών υπηρεσιών που παρέχει η Enaon EDA στις εταιρείες προμήθειας.

Σύμφωνα με στοιχεία που παρουσίασαν στελέχη της εταιρείας, το 2025 διανεμήθηκαν περίπου 1,13 δισ. κυβικά μέτρα φυσικού αερίου, επιβεβαιώνοντας τη σημασία του φυσικού αερίου στο ενεργειακό μίγμα. Επίσης, κατά το πρώτο πεντάμηνο του 2026, παρουσιάστηκε αύξηση κατά 15% στις νέες ενεργοποιήσεις καταναλωτών, σε σύγκριση με το αντίστοιχο διάστημα το 2025.

Κατά την τελευταία τριετία (2023 – 2026), το δίκτυο διανομής φυσικού αερίου επεκτάθηκε σε 13 νέες πόλεις σε 5 περιφέρειες της χώρας, ενώ μέχρι τον Μάρτιο του 2027 επιπλέον 7 περιοχές -η Άρτα, η Πρέβεζα, η Ηγουμενίτσα, τα Ιωάννινα, η Πάτρα, το Αγρίνιο και ο Πύργος- θα αποκτήσουν πρόσβαση σε μια πιο ανθεκτική, πιο καθαρή και πιο αποδοτική μορφή ενέργειας.

Η ευρεία εκπροσώπηση των Χρηστών Διανομής στη συνάντηση ανέδειξε το κοινό ενδιαφέρον για τη διαρκή αναβάθμιση των υπηρεσιών και την αποτελεσματική συνεργασία προς όφελος των καταναλωτών. Από την πλευρά τους, οι συμμετέχοντες Χρήστες Διανομής έθεσαν τις προτάσεις τους και εξέφρασαν την βούλησή τους για κοινή και άμεση αντιμετώπιση των θεμάτων κοινού ενδιαφέροντος στο πλαίσιο τακτικής συνεργασίας, με στόχο την εύρυθμη λειτουργία της αγοράς.

Τα δίκτυα που διαχειρίζεται η Enaon είναι ήδη τεχνολογικά έτοιμα να υποδεχθούν ανανεώσιμα αέρια, όπως το βιομεθάνιο, συμβάλλοντας στη σταδιακή μετάβαση σε ένα πιο βιώσιμο ενεργειακό σύστημα. Η αξιοποίηση του βιομεθανίου μπορεί να μειώσει το περιβαλλοντικό αποτύπωμα της κατανάλωσης ενέργειας, διατηρώντας παράλληλα τη χρήση των υφιστάμενων υποδομών και εγκαταστάσεων των καταναλωτών.

Η Ελλάδα έχει πλέον θεσπίσει ένα ολοκληρωμένο κανονιστικό πλαίσιο για την παραγωγή, την πιστοποίηση και την έγχυση βιομεθανίου στα δίκτυα διανομής, δημιουργώντας τις προϋποθέσεις για την ανάπτυξη μιας νέας αγοράς ανανεώσιμων αερίων. Η Enaon έχει ήδη χαρτογραφήσει τις υφιστάμενες μονάδες βιοαερίου και τα σημεία πιθανής σύνδεσής τους με το δίκτυο, ενώ για την πλήρη αξιοποίηση του δυναμικού αυτού απαιτείται η διαμόρφωση ενός σταθερού πλαισίου κινήτρων που θα ενθαρρύνει τις σχετικές επενδύσεις.

Βασικό πυλώνα της στρατηγικής της Enaon αποτελεί η ψηφιοποίηση του δικτύου με στόχο τη βελτίωση της εμπειρίας των καταναλωτών, την ενίσχυση της αξιοπιστίας του δικτύου και την υποστήριξη της ενεργειακής μετάβασης. Στο πλαίσιο αυτό, η εταιρεία προχωρά στην αντικατάσταση των συμβατικών μετρητών με έξυπνους μετρητές νέας γενιάς, καθώς και στην εφαρμογή της ψηφιακής πλατφόρμας DANA για την εποπτεία του δικτύου σε πραγματικό χρόνο.

Οι έξυπνοι μετρητές επιτρέπουν ακριβέστερη και ταχύτερη καταγραφή της κατανάλωσης, περιορίζουν την ανάγκη επιτόπιων επισκέψεων για καταμετρήσεις και συμβάλλουν στην ταχύτερη διαχείριση πιθανών τεχνικών ζητημάτων. Παράλληλα, προσφέρουν τη δυνατότητα ανάπτυξης νέων ψηφιακών υπηρεσιών προς τους καταναλωτές και ενισχύουν τη συνολική αποδοτικότητα του δικτύου.

enaon-working-meeting-2.jpg

Επιπλέον, η νέα γενιά μετρητών, όπως ο Nimbus H2, που βασίζεται στην τεχνολογία του ομίλου Italgas, έχει σχεδιαστεί ώστε να υποστηρίζει τη σταδιακή ενσωμάτωση ανανεώσιμων αερίων και υδρογόνου στα δίκτυα διανομής. Ο μετρητής Nimbus μπορεί να διαχειρίζεται με ασφάλεια μίγματα φυσικού αερίου και υδρογόνου με περιεκτικότητα υδρογόνου έως και 23%, διευκολύνοντας τη μετάβαση σε ένα πιο βιώσιμο ενεργειακό μοντέλο. Το συνολικό πρόγραμμα αντικατάστασης των παραδοσιακών μετρητών στα δίκτυα που διαχειρίζεται η Enaon EDA στην Ελλάδα ξεκίνησε σε μεγάλη κλίμακα τον Οκτώβριο του 2025, με στόχο την ολοκλήρωση όλων των εργασιών έως το 2030. Οι πρώτες εγκαταστάσεις μετρητών Nimbus πραγματοποιήθηκαν τον Μάρτιο του 2026, με στόχο την εγκατάσταση περισσότερων από 20.000 συσκευών έως το τέλος του 2026.

Η Enaon, μέσω της θυγατρικής της Enaon EDA, διαχειρίζεται σήμερα ένα εκτεταμένο δίκτυο φυσικού αερίου περίπου 9.200 χιλιομέτρων σε 117 δήμους της Ελλάδας, διανέμοντας ενέργεια σε πάνω από 658.000 νοικοκυριά, επιχειρήσεις, δημόσια κτήρια και βιομηχανίες. Το Πρόγραμμα Ανάπτυξης της εταιρείας ευθυγραμμίζεται πλήρως με το Στρατηγικό Σχέδιο 2025–2031 του Ομίλου Italgas, το οποίο προβλέπει επενδύσεις ύψους περίπου 1 δισ. ευρώ στην Ελλάδα για την επέκταση και την ψηφιοποίηση του δικτύου, δημιουργώντας τις προϋποθέσεις για την ανάπτυξη και ενσωμάτωση ανανεώσιμων αερίων και την επιτάχυνση της ενεργειακής μετάβασης της χώρας.

Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το iEnergeia στα αγαπημένα σου στη Google

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΣΤΗΝ ΙΔΙΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Enaon: Διευθύνων Σύμβουλος διορίστηκε ο Gianfranco Amoroso
Enaon: Διευθύνων Σύμβουλος διορίστηκε ο Gianfranco Amoroso 02 Ιουνίου 2026

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Σε Ουάσιγκτον και Χιούστον ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, κ. Σταύρος Παπασταύρου
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Σε Ουάσιγκτον και Χιούστον ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, κ. Σταύρος Παπασταύρου

Κυρ. Μητσοτάκης: Ο Κάθετος Διάδρομος αναβαθμίζει τη γεωπολιτική θέση Ελλάδας και Βουλγαρίας - Η διασυνδεσιμότητα στον πυρήνα της συνεργασίας
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κυρ. Μητσοτάκης: Ο Κάθετος Διάδρομος αναβαθμίζει τη γεωπολιτική θέση Ελλάδας και Βουλγαρίας - Η διασυνδεσιμότητα στον πυρήνα της συνεργασίας

Enaon: Διευθύνων Σύμβουλος διορίστηκε ο Gianfranco Amoroso
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ

Enaon: Διευθύνων Σύμβουλος διορίστηκε ο Gianfranco Amoroso

Αλ. Εξάρχου: Ο κάθετος διάδρομος θα έχει επιτυχία και σε ευρωπαϊκό επίπεδο
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ

Αλ. Εξάρχου: Ο κάθετος διάδρομος θα έχει επιτυχία και σε ευρωπαϊκό επίπεδο

AVAX: Κυρίαρχη δύναμη στις υποδομές Φυσικού Αερίου
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ

AVAX: Κυρίαρχη δύναμη στις υποδομές Φυσικού Αερίου

ΔΕΣΦΑ: Πράσινο φως για τον σταθμό της Βέροιας- Τα έργα που αλλάζουν τον χάρτη του φυσικού αερίου
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ

ΔΕΣΦΑ: Πράσινο φως για τον σταθμό της Βέροιας- Τα έργα που αλλάζουν τον χάρτη του φυσικού αερίου