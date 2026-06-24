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ΕΤΕπ, HSBC και Hellenic Cables ενώνουν τις δυνάμεις τους για την ενίσχυση της εφοδιαστικής αλυσίδας αιολικής ενέργειας

ΕΤΕπ, HSBC και Hellenic Cables ενώνουν τις δυνάμεις τους για την ενίσχυση της εφοδιαστικής αλυσίδας αιολικής ενέργειας
Newsroom
Τετάρτη, 24/06/2026 - 08:24
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  • Μέσω της στήριξης του InvestEU, η πράξη αυτή ενισχύει τη συμμετοχή της Hellenic Cables σε έργα αιολικής ενέργειας σε όλη την Ευρώπη
  • Η συνεργασία μεταξύ ΕΤΕπ, HSBC και Hellenic Cables ενισχύει την αλυσίδα αξίας των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στην Ευρώπη
  • Η πρωτοβουλία συμβάλλει στους στόχους του Ευρωπαϊκού Σχεδίου Δράσης για την Αιολική Ενέργεια

Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ), η HSBC και η Hellenic Cables υπέγραψαν νέα συμφωνία μέσω του προγράμματος InvestEU, με στόχο την ενίσχυση της συμμετοχής της εταιρείας σε έργα αιολικής ενέργειας σε όλη την Ευρώπη. Στο πλαίσιο της συμφωνίας, η ΕΤΕπ θα παράσχει αντεγγύηση ύψους 60 εκατ. ευρώ προς την HSBC Continental Europe, δίνοντας τη δυνατότητα στην τελευταία να ενισχύσει την έκδοση εγγυητικών επιστολών προκαταβολής και καλής εκτέλεσης για λογαριασμό της Hellenic Cables.

Η πρωτοβουλία εντάσσεται στο Ευρωπαϊκό Σχέδιο Δράσης για την Αιολική Ενέργεια, το οποίο εγκαινιάστηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή με στόχο την ενίσχυση του ευρωπαϊκού κλάδου αιολικής ενέργειας και την επιτάχυνση της μετάβασης στην καθαρή ενέργεια. Συνδυάζοντας την τεχνογνωσία ενός κορυφαίου ευρωπαϊκού χρηματοπιστωτικού ιδρύματος, ενός διεθνούς τραπεζικού εταίρου και ενός σημαντικού ευρωπαϊκού παραγωγού καλωδίων, η συμφωνία αναμένεται να ενισχύσει την εφοδιαστική αλυσίδα ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στην Ευρώπη και να συμβάλλει στην υποστήριξη επενδύσεων σε κρίσιμες ενεργειακές υποδομές.

Η Hellenic Cables, ο κλάδος καλωδίων της Cenergy Holdings, αποτελεί έναν από τους κορυφαίους κατασκευαστές υποβρυχίων και χερσαίων καλωδίων ενέργειας στην Ευρώπη. Η εταιρεία διαδραματίζει καίριο ρόλο στην υλοποίηση υποδομών για υπεράκτια αιολικά πάρκα, ηλεκτρικές διασυνδέσεις και δίκτυα μεταφοράς ενέργειας, συμβάλλοντας στην ενίσχυση της ενεργειακής ασφάλειας της Ευρώπης και στην επίτευξη των στόχων απεξάρτησης από τον άνθρακα.

Η συμφωνία θα υποστηρίξει την Hellenic Cables στην υλοποίηση κρίσιμων έργων που είναι κρίσιμα για την επέκταση της παραγωγής αιολικής ενέργειας. Παράλληλα, θα συμβάλει στην ενίσχυση της ευρωπαϊκής βιομηχανικής βάσης, καθώς και στη βελτίωση της ανθεκτικότητας και της ανταγωνιστικότητας της αλυσίδας αξίας της αιολικής ενέργειας στην Ευρώπη.

«Η μετάβαση της Ευρώπης στην καθαρή ενέργεια εξαρτάται από ισχυρές βιομηχανικές δυνατότητες και αποτελεσματικές συνεργασίες. Μέσω του InvestEU, η συνεργασία αυτή μεταξύ της ΕΤΕπ, της HSBC και της Hellenic Cables θα στηρίξει την ανάπτυξη στρατηγικών ενεργειακών υποδομών και θα ενισχύσει την ηγετική θέση της Ευρώπης στον τομέα των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας», δήλωσε ο Αντιπρόεδρος της ΕΤΕπ, Ιωάννης Τσακίρης.

«Η συμφωνία αυτή αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγμα για το πώς ο δημόσιος και ο ιδιωτικός τομέας μπορούν να συνεργαστούν προκειμένου να επιταχύνουν την καθαρή ενεργειακή μετάβαση της Ευρώπης. Χάρη στη στενή συνεργασία μας με την ΕΤΕπ, είμαστε στην ευχάριστη θέση να στηρίξουμε την Hellenic Cables, έναν ευρωπαϊκό ηγέτη στη βιομηχανία καλωδίων, στην ενίσχυση της εφοδιαστικής αλυσίδας της αιολικής ενέργειας και στην υλοποίηση κρίσιμων ενεργειακών υποδομών σε ολόκληρη την Ευρώπη», δήλωσε ο Daniele Ferrero, Επικεφαλής Corporate Coverage για την Ιταλία και την Ελλάδα στην HSBC.

«Η συνεργασία αυτή με την ΕΤΕπ και την HSBC, στο πλαίσιο του InvestEU, αποτελεί ισχυρή αναγνώριση του ρόλου μας στην υποστήριξη της ενεργειακής μετάβασης της Ευρώπης και ενισχύει τη δυνατότητά μας να υλοποιούμε κρίσιμες υποδομές αιολικής ενέργειας σε ολόκληρη την ήπειρο», δήλωσε o Kώστας Σαββάκης, Γενικός Διευθυντής της Hellenic Cables.

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