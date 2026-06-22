Motor Oil: Έγκριση επαναγοράς έως 5 εκατ. ίδιων μετοχών - 45 ευρώ η ανώτερη τιμή

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Newsroom
Δευτέρα, 22/06/2026 - 14:31
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Απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της 17ης Ιουνίου 2026 για Αγορά Ιδίων Μετοχών

Η ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ (ΕΛΛΑΣ) ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε. ανακοινώνει ότι η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση της 17ης Ιουνίου 2026 ενέκρινε το πρόγραμμα αγοράς ιδίων μετοχών της Εταιρείας σύμφωνα με το άρθρο 49 του Νόμου 4548/2018 όπως ισχύει και εξουσιοδότησε το Διοικητικό Συμβούλιο για κάθε σχετική ενέργεια σχετιζόμενη με τα διαδικαστικά θέματα του προγράμματος.

Ειδικότερα, η Συνέλευση ενέκρινε την αγορά μέχρι 5.000.000 μετοχών της Εταιρείας με ανώτατη τιμή τα 45 Ευρώ/μετοχή, κατώτατη τιμή τα 15 Ευρώ/μετοχή, και διάρκεια του προγράμματος το διάστημα από 1 Ιουλίου 2026 μέχρι και 31 Μαΐου 2028.

Οι ίδιες μετοχές που θα αποκτηθούν από την Εταιρεία θα διατεθούν σε μέλη Δ.Σ., σε ανώτατα και ανώτερα στελέχη και το προσωπικό της Εταιρείας ή/και στο προσωπικό συνδεδεμένων εταιρειών κατά την έννοια του άρθρου 32 του Ν. 4308/2014 προς εκπλήρωση των υποχρεώσεών της με βάση εγκεκριμένα προγράμματα διάθεσης μετοχών σύμφωνα με τα άρθρα 113 και 114 του Νόμου 4548/2018. Επιπρόσθετα, τυχόν εναπομείνασες μετοχές θα διατεθούν μέσω του Euronext Athens (σε περίπτωση που κριθεί ότι είναι προς το συμφέρον της Εταιρείας) με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

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