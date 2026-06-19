Τέλος εποχής στα ορυχεία λιγνίτη της ΔΕΗ στη Μαυροπηγή Κοζάνης

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Newsroom
Παρασκευή, 19/06/2026 - 09:51
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Μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα τρεις καδοφόροι εσκαφείς μήκους περίπου 100 μέτρων, κατέρρευσαν με ελεγχόμενη έκρηξη

Σε ελεγχόμενη έκρηξη τριών γιγαντιαίων καδοφόρων εσκαφέων προχώρησε αργά σήμερα το απόγευμα (18/6) η ΔΕΗ στο ορυχείο Μαυροπηγής Κοζάνης, στο πλαίσιο της απόσυρσης παλαιού εξοπλισμού που δεν χρησιμοποιείται πλέον στις εξορυκτικές δραστηριότητες.

Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε από εξειδικευμένο συνεργείο, το οποίο κατόπιν εντολής της ΔΕΗ τοποθέτησε εκρηκτικά στα μηχανήματα. Μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα οι τρεις καδοφόροι εσκαφείς μήκους περίπου 100 μέτρων, ύψους 50 μέτρων και βάρους άνω των 150 τόνων ο καθένας, κατέρρευσαν με ελεγχόμενο τρόπο.

Ο διευθυντής του Λιγνιτικού Κέντρου της ΔΕΗ, Αντώνης Νίκου, μιλώντας στο ΑΠΕ-ΜΠΕ, ανέφερε ότι «πρόκειται για εξοπλισμό που έχει τεθεί εκτός λειτουργίας και δεν εξυπηρετεί πλέον τις ανάγκες της λιγνιτικής δραστηριότητας». Η χρήση εκρηκτικών κρίθηκε απαραίτητη, ώστε τα συνεργεία που θα αναλάβουν την κοπή και απομάκρυνση των μεταλλικών τμημάτων, να μπορούν να εργαστούν με μεγαλύτερη ασφάλεια στο έδαφος.

Σύμφωνα με τον ίδιο, «το επόμενο διάστημα αναμένεται να ακολουθήσουν αντίστοιχες ενεργειες και σε άλλους καδοφόρους εσκαφείς που έχουν αποσυρθεί από την παραγωγική διαδικασία». Τα μεταλλικά υλικά που θα προκύψουν από την αποξήλωση των μηχανημάτων θα διατεθούν προς πώληση ως σκραπ.

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