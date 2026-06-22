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Υπουργείο Ανάπτυξης: Εγκρίθηκε το Σχέδιο Συμμετοχής του κοινού για το έργο «Prinos – Apollo CO2»

Υπουργείο Ανάπτυξης: Εγκρίθηκε το Σχέδιο Συμμετοχής του κοινού για το έργο «Prinos – Apollo CO2»
Newsroom
Δευτέρα, 22/06/2026 - 15:08
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Την έγκριση του "Σχεδίου Συμμετοχής του Κοινού" για το έργο κοινού ενδιαφέροντος «Prinos - Apollo CO2» προβλέπει απόφαση του υπουργού Ανάπτυξης Τάκη Θεοδωρικάκου, η οποία αναρτήθηκε στη Διαύγεια.

Tο έργο αφορά την ανάπτυξη υποδομής υπεράκτιας αποθήκευσης διοξειδίου του άνθρακα (CO2) στο εξαντλημένο κοίτασμα του Πρίνου, με φορέα υλοποίησης την EnEarth Greece Μονοπρόσωπη Α.Ε.

Όπως αναφέρεται, η αρμόδια υπηρεσία του υπουργείου διαπίστωσε την πληρότητα του φακέλου που υποβλήθηκε από τον φορέα υλοποίησης και ενέκρινε το Σχέδιο Συμμετοχής του Κοινού, σύμφωνα με τις προβλέψεις του ευρωπαϊκού κανονιστικού πλαισίου για τα έργα κοινού ενδιαφέροντος.

Στο εγκεκριμένο σχέδιο περιγράφονται οι διαδικασίες ενημέρωσης και συμμετοχής του κοινού κατά την αδειοδοτική διαδικασία του έργου. Προβλέπεται, μεταξύ άλλων, η παροχή πληροφοριών μέσω ειδικής ιστοσελίδας, η δυνατότητα υποβολής παρατηρήσεων και σχολίων από πολίτες και φορείς, καθώς και η δημοσιοποίηση στοιχείων που αφορούν την εξέλιξη του έργου.

Το «Prinos - Apollo CO2» περιλαμβάνεται στον ενωσιακό κατάλογο έργων κοινού ενδιαφέροντος και αφορά εγκατάσταση αποθήκευσης διοξειδίου του άνθρακα στην περιοχή του Πρίνου.

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