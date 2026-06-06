ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΚΛΕΙΣΙΜΟ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Ποιο κλιματιστικό ταιριάζει στις ανάγκες και την τσέπη σας;
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
06/06/2026 - 07:11
Αυτή είναι η συσκευή που απειλεί να «εξαφανίσει» το air fryer: Η οικονομία στην εξίσωση
ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ
06/06/2026 - 07:11
Αυτός είναι ο «κανόνας του 20%» στα φωτοβολταϊκά
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
06/06/2026 - 07:11
Η METLEN τιμήθηκε με το Βραβείο «Βιώσιμη Εταιρική Διακυβέρνηση» στα Βραβεία ΕΒΕΑ 2026
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
05/06/2026 - 15:35
Η ΑΝΑΚΕΜ Δίνει τη Σκυτάλη της Κυκλικής Οικονομίας στη Νέα Γενιά
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
05/06/2026 - 15:28
Συνάντηση ΠΟΣΠΗΕΦ με τον Αντιπρόεδρο της Κυβέρνησης Κωστή Χατζηδάκη
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
05/06/2026 - 15:01
Η EnEarth για την Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος: Όταν οι μάχες για το Κλίμα κερδίζονται μέσα στη γη
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
05/06/2026 - 14:30
Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος - Η ΔΕΗ επιταχύνει την πράσινη μετάβαση με 24 δισ. σε επενδύσεις
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
05/06/2026 - 14:03
Γ. Γεραπετρίτης: Μονομερείς ενέργειες στο πεδίο του δικαίου της θάλασσας δεν παράγουν δίκαιο, ούτε δημιουργούν τετελεσμένα
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
05/06/2026 - 13:37
Ολοκληρώθηκε ένας ακόμα κύκλος εκπαιδευτικών δράσεων από την ΕΛΕΤΑΕΝ
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
05/06/2026 - 13:20
ΔΟΑΕ: Η έλλειψη πρόσβασης στις πυρηνικές εγκαταστάσεις του Ιράν προκαλεί «ανησυχία για εξάπλωση» των πυρηνικών
ΚΟΣΜΟΣ
05/06/2026 - 12:45
Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος: Οι παρεμβάσεις του ΥΠΕΝ για την ουσιαστική προστασία της φύσης και των προστατευόμενων περιοχών
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
05/06/2026 - 12:10
Ενημερωτικό Σημείωμα για το Νέο Ειδικό Χωροταξικό Πλαίσιο για τη Βιομηχανία και την Εφοδιαστική Αλυσίδα
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
05/06/2026 - 11:55
Μήνυμα του Προέδρου της Δημοκρατίας Κωνσταντίνου Αν. Τασούλα για την Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
05/06/2026 - 11:04
Σε λειτουργία το Έργο Αποθήκευσης Ενέργειας με Μπαταρίες POLYGYROS II στη Χαλκιδική
ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ
05/06/2026 - 10:38
Δημόσια Διαβούλευση επί του Ειδικού Χωροταξικού Πλαισίου για τη Βιομηχανία και την Εφοδιαστική Αλυσίδα
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
05/06/2026 - 09:56
Ντ. Τραμπ: Επένδυση 700 εκατ. δολ. στη βιομηχανία του άνθρακα
ΚΟΣΜΟΣ
05/06/2026 - 09:27
Γ. Στάσσης: Η ΔΕΗ μετασχηματίζεται από εταιρεία ενέργειας σε εταιρεία τεχνολογίας
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
05/06/2026 - 09:01
Κυρώθηκε ο νέος Κώδικας Χωροταξίας – Πολεοδομίας «Νίκος Ταγαράς»
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
05/06/2026 - 08:58
Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος: Η ΦΩΤΟΚΥΚΛΩΣΗ θωρακίζει την Πράσινη Μετάβαση με πλήρη ιχνηλασιμότητα στα Φωτοβολταϊκά
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
05/06/2026 - 08:24
Γιάννης Τριήρης: Δυστυχώς οι πόλεμοι δεν τελειώνουν μόνο με δηλώσεις
ΑΡΘΡΑ - ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ
05/06/2026 - 08:10
ΜμΕ: Ενέργεια, μεταφορές και ψηφιακές υποχρεώσεις αυξάνουν το κόστος λειτουργίας
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
05/06/2026 - 08:06
Προ των πυλών το σχήμα στήριξης των μικρομεσαίων παραγωγών φωτοβολταϊκών
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
05/06/2026 - 08:01
Πώς να εξοικονομήσετε ενέργεια το καλοκαίρι
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
05/06/2026 - 06:25
Άναυδοι οι επιστήμονες: Ανακάλυψαν ένα ζωντανό «θαύμα» μέσα στα πλαστικά του Ειρηνικού
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
05/06/2026 - 06:24
Ποιες συσκευές «φουσκώνουν» τον λογαριασμό ρεύματος
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
05/06/2026 - 06:24
Άνοιξαν οι αιτήσεις για το AKTOR4TheFuture, το μεγαλύτερο εταιρικό πρόγραμμα υποτροφιών στην Ελλάδα
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
04/06/2026 - 15:32
GreenTank: Πράσινες Δημόσιες Συμβάσεις: Κλειδί για την απανθρακοποίηση της ελληνικής τσιμεντοβιομηχανίας
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
04/06/2026 - 15:40
Χρίστος Δήμας: Νέες βιοκλιματικές σχολικές υποδομές σε Ηράκλειο και Χανιά
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
04/06/2026 - 15:19
Νίκος Παπαθανάσης: 110 εκατ. ευρώ για τη δεύτερη φάση του έργου «Κοινωνικοοικονομική Μετάβαση της Δυτικής Μακεδονίας»
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
04/06/2026 - 15:09

ΔΗΜΟΦΙΛΗ

ΧΑΡΤΗΣ ΣΤΑΘΜΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ

Αυτή είναι η συσκευή που απειλεί να «εξαφανίσει» το air fryer: Η οικονομία στην εξίσωση

Αυτή είναι η συσκευή που απειλεί να «εξαφανίσει» το air fryer: Η οικονομία στην εξίσωση
Pexels
Newsroom
Σάββατο, 06/06/2026 - 07:11
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το iEnergeia στα αγαπημένα σου στη Google

Eκεί που το air fryer κάνει θραύση, έρχεται μια πιο ολοκληρωμένη πρόταση να απορροφήσει τις λειτουργίες του και να γίνει το απόλυτο «all-in-one» εργαλείο.

Τα air fryers έχουν γίνει πλέον σχεδόν τόσο απαραίτητα όσο και οι φούρνοι μικροκυμάτων.Με την άνοδο των έξυπνων φούρνων, ωστόσο, πολλοί αναρωτιούνται αν οι φριτέζες αέρος έχουν χάσει μέρος της λάμψης τους.

Η αλήθεια είναι ότι, παρά την αυξανόμενη δημοτικότητα των έξυπνων φούρνων, τα air fryers δεν πρόκειται να εξαφανιστούν σύντομα από το προσκήνιο: Η παγκόσμια αγορά των air fryers συνεχίζει να καταγράφει ισχυρή ανάπτυξη.

Η Grand View Research εκτιμά την αξία της στα 1,28 δισεκατομμύρια δολάρια για το 2023, με την πρόβλεψη να αγγίζει τα 2,07 δισεκατομμύρια δολάρια έως το 2030. Παράγοντες όπως η στροφή προς την υγιεινή διατροφή, αλλά και η επιρροή των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, λειτουργούν ως καταλύτες για αυτή την άνοδο.

Αντίθετα, σύμφωνα με την Global Market Insights, η αγορά των έξυπνων φούρνων αποτιμήθηκε σε λίγο πάνω από 317 εκατομμύρια δολάρια το 2024, με τον αριθμό αυτό να αναμένεται να προσεγγίσει τα 918 εκατομμύρια δολάρια έως το 2034. Η εν λόγω δυναμική τροφοδοτείται κυρίως από τη ζήτηση για έξυπνες οικιακές συσκευές που ενσωματώνουν προηγμένες λειτουργίες, όπως πολλαπλά προγράμματα μαγειρέματος, συνδεσιμότητα Wi-Fi, φωνητικό έλεγχο και απομακρυσμένη διαχείριση μέσω εφαρμογών.

Με βάση αποκλειστικά τα στατιστικά δεδομένα, η απόσταση που χωρίζει τις δύο κατηγορίες παραμένει σημαντική, αν και αμφότερες παρουσιάζουν σταθερή τροχιά ανάπτυξης. Συνεπώς, δεν πρόκειται για τον παραγκωνισμό μιας συσκευής από μια άλλη, αλλά για μια ευρύτερη τάση προς σύγχρονες συσκευές κουζίνας που μοιράζονται κοινές δυνατότητες και εξελίσσονται παράλληλα.

Ποια συσκευή «κερδίζει» με όρους άνεσης και οικονομίας

Οι έξυπνοι φούρνοι και τα air fryers εμφανίζουν μια λειτουργική σύγκλιση, καθώς οι πρώτοι μπορούν να εκτελέσουν όλες τις λειτουργίες ενός συμβατικού φούρνου, διαθέτοντας παράλληλα ενσωματωμένη λειτουργία φριτέζας αέρος.

Λόγω μεγέθους, μια αυτόνομη φριτέζα αέρος καταναλώνει γενικά λιγότερο ρεύμα, όμως το ζήτημα του περιορισμένου χώρου στον πάγκο της κουζίνας απασχολεί εξίσου πολλούς καταναλωτές. Υπό αυτό το πρίσμα, ο συνδυασμός πολλαπλών λειτουργιών σε μία συσκευή δεν προσφέρει μόνο ευκολία, αλλά εξοικονομεί και πολύτιμο χώρο.

Μάλιστα, ορισμένοι επικριτές θεωρούν ότι οι φριτέζες αέρος είναι περιττές στην κουζίνα. Το επιχείρημα είναι πως αν και μαγειρεύουν πιο γρήγορα από έναν παραδοσιακό φούρνο, το αποτέλεσμα δεν είναι πάντα ομοιόμορφο. Αυτό γίνεται ιδιαίτερα εμφανές σε ωμές πρωτεΐνες, όπως το μοσχαρίσιο ή το χοιρινό κρέας, τα οποία - ανάλογα με τη μέθοδο και τον χρόνο - κινδυνεύουν είτε να βγουν στεγνά είτε να μείνουν άψητα στο εσωτερικό τους.

Επιπλέον, τίθεται και το θέμα ευελιξίας, καθώς τα air fryers αποδεικνύονται συχνά πιο χρηστικά για το ξαναζέσταμα φαγητού παρά για την εκτέλεση σύνθετων συνταγών.

Σε κάθε περίπτωση, η αποτελεσματικότητα ενός έξυπνου φούρνου στο «τηγάνισμα» με αέρα ποικίλλει ανάλογα με το μοντέλο. Για παράδειγμα, ένας έξυπνος φούρνος από ένα τεχνολογικό brand όπως η Samsung μπορεί να προσφέρει κορυφαίες επιδόσεις air frying, τηρώντας απόλυτα τους συνιστώμενους χρόνους. Σε άλλες περιπτώσεις, όμως, ίσως χρειαστεί προσαρμογή της θερμοκρασίας ή του χρόνου ψησίματος για να επιτευχθεί το επιθυμητό αποτέλεσμα.

Διαφορές εντοπίζονται και στο κομμάτι του καθαρισμού, καθώς στον φούρνο πλένεται μόνο το ταψί ή το σκεύος που χρησιμοποιήθηκε, σε αντίθεση με το σχολαστικό πλύσιμο που απαιτεί ολόκληρο το καλάθι μιας φριτέζας αέρος.

Πηγή: slashgear.com

Τελευταία τροποποίηση στις 06/06/2026 - 07:11
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το iEnergeia στα αγαπημένα σου στη Google

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΣΤΗΝ ΙΔΙΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Η Schneider Electric επιταχύνει την υλοποίηση υποδομών AI άνω των 290 εκατ. δολαρίων για την TeraWulf, με τεχνολογίες Motivair και τη στήριξη της Google
Η Schneider Electric επιταχύνει την υλοποίηση υποδομών AI άνω των 290 εκατ. δολαρίων για την TeraWulf, με τεχνολογίες Motivair και τη στήριξη της Google 28 Μαϊος 2026

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Πώς να εξοικονομήσετε ενέργεια το καλοκαίρι
ΧΡΗΣΤΙΚΑ

Πώς να εξοικονομήσετε ενέργεια το καλοκαίρι

Ποιες συσκευές «φουσκώνουν» τον λογαριασμό ρεύματος
ΧΡΗΣΤΙΚΑ

Ποιες συσκευές «φουσκώνουν» τον λογαριασμό ρεύματος

15 τρόποι να δροσίσεις το σπίτι χωρίς κλιματιστικό
ΧΡΗΣΤΙΚΑ

15 τρόποι να δροσίσεις το σπίτι χωρίς κλιματιστικό

Ποιο κλιματιστικό ταιριάζει στις ανάγκες και την τσέπη σας;
ΧΡΗΣΤΙΚΑ

Ποιο κλιματιστικό ταιριάζει στις ανάγκες και την τσέπη σας;

Ειδικός αποκαλύπτει τη θερμοκρασία στο κλιματιστικό που μειώνει το ενεργειακό κόστος
ΧΡΗΣΤΙΚΑ

Ειδικός αποκαλύπτει τη θερμοκρασία στο κλιματιστικό που μειώνει το ενεργειακό κόστος

Η ρύθμιση του πλυντηρίου πιάτων που μειώνει τον λογαριασμό ρεύματος
ΧΡΗΣΤΙΚΑ

Η ρύθμιση του πλυντηρίου πιάτων που μειώνει τον λογαριασμό ρεύματος