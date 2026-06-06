Αυτή είναι η συσκευή που απειλεί να «εξαφανίσει» το air fryer: Η οικονομία στην εξίσωση

Eκεί που το air fryer κάνει θραύση, έρχεται μια πιο ολοκληρωμένη πρόταση να απορροφήσει τις λειτουργίες του και να γίνει το απόλυτο «all-in-one» εργαλείο.

Τα air fryers έχουν γίνει πλέον σχεδόν τόσο απαραίτητα όσο και οι φούρνοι μικροκυμάτων.Με την άνοδο των έξυπνων φούρνων, ωστόσο, πολλοί αναρωτιούνται αν οι φριτέζες αέρος έχουν χάσει μέρος της λάμψης τους.

Η αλήθεια είναι ότι, παρά την αυξανόμενη δημοτικότητα των έξυπνων φούρνων, τα air fryers δεν πρόκειται να εξαφανιστούν σύντομα από το προσκήνιο: Η παγκόσμια αγορά των air fryers συνεχίζει να καταγράφει ισχυρή ανάπτυξη.

Η Grand View Research εκτιμά την αξία της στα 1,28 δισεκατομμύρια δολάρια για το 2023, με την πρόβλεψη να αγγίζει τα 2,07 δισεκατομμύρια δολάρια έως το 2030. Παράγοντες όπως η στροφή προς την υγιεινή διατροφή, αλλά και η επιρροή των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, λειτουργούν ως καταλύτες για αυτή την άνοδο.

Αντίθετα, σύμφωνα με την Global Market Insights, η αγορά των έξυπνων φούρνων αποτιμήθηκε σε λίγο πάνω από 317 εκατομμύρια δολάρια το 2024, με τον αριθμό αυτό να αναμένεται να προσεγγίσει τα 918 εκατομμύρια δολάρια έως το 2034. Η εν λόγω δυναμική τροφοδοτείται κυρίως από τη ζήτηση για έξυπνες οικιακές συσκευές που ενσωματώνουν προηγμένες λειτουργίες, όπως πολλαπλά προγράμματα μαγειρέματος, συνδεσιμότητα Wi-Fi, φωνητικό έλεγχο και απομακρυσμένη διαχείριση μέσω εφαρμογών.

Με βάση αποκλειστικά τα στατιστικά δεδομένα, η απόσταση που χωρίζει τις δύο κατηγορίες παραμένει σημαντική, αν και αμφότερες παρουσιάζουν σταθερή τροχιά ανάπτυξης. Συνεπώς, δεν πρόκειται για τον παραγκωνισμό μιας συσκευής από μια άλλη, αλλά για μια ευρύτερη τάση προς σύγχρονες συσκευές κουζίνας που μοιράζονται κοινές δυνατότητες και εξελίσσονται παράλληλα.

Ποια συσκευή «κερδίζει» με όρους άνεσης και οικονομίας

Οι έξυπνοι φούρνοι και τα air fryers εμφανίζουν μια λειτουργική σύγκλιση, καθώς οι πρώτοι μπορούν να εκτελέσουν όλες τις λειτουργίες ενός συμβατικού φούρνου, διαθέτοντας παράλληλα ενσωματωμένη λειτουργία φριτέζας αέρος.

Λόγω μεγέθους, μια αυτόνομη φριτέζα αέρος καταναλώνει γενικά λιγότερο ρεύμα, όμως το ζήτημα του περιορισμένου χώρου στον πάγκο της κουζίνας απασχολεί εξίσου πολλούς καταναλωτές. Υπό αυτό το πρίσμα, ο συνδυασμός πολλαπλών λειτουργιών σε μία συσκευή δεν προσφέρει μόνο ευκολία, αλλά εξοικονομεί και πολύτιμο χώρο.

Μάλιστα, ορισμένοι επικριτές θεωρούν ότι οι φριτέζες αέρος είναι περιττές στην κουζίνα. Το επιχείρημα είναι πως αν και μαγειρεύουν πιο γρήγορα από έναν παραδοσιακό φούρνο, το αποτέλεσμα δεν είναι πάντα ομοιόμορφο. Αυτό γίνεται ιδιαίτερα εμφανές σε ωμές πρωτεΐνες, όπως το μοσχαρίσιο ή το χοιρινό κρέας, τα οποία - ανάλογα με τη μέθοδο και τον χρόνο - κινδυνεύουν είτε να βγουν στεγνά είτε να μείνουν άψητα στο εσωτερικό τους.

Επιπλέον, τίθεται και το θέμα ευελιξίας, καθώς τα air fryers αποδεικνύονται συχνά πιο χρηστικά για το ξαναζέσταμα φαγητού παρά για την εκτέλεση σύνθετων συνταγών.

Σε κάθε περίπτωση, η αποτελεσματικότητα ενός έξυπνου φούρνου στο «τηγάνισμα» με αέρα ποικίλλει ανάλογα με το μοντέλο. Για παράδειγμα, ένας έξυπνος φούρνος από ένα τεχνολογικό brand όπως η Samsung μπορεί να προσφέρει κορυφαίες επιδόσεις air frying, τηρώντας απόλυτα τους συνιστώμενους χρόνους. Σε άλλες περιπτώσεις, όμως, ίσως χρειαστεί προσαρμογή της θερμοκρασίας ή του χρόνου ψησίματος για να επιτευχθεί το επιθυμητό αποτέλεσμα.

Διαφορές εντοπίζονται και στο κομμάτι του καθαρισμού, καθώς στον φούρνο πλένεται μόνο το ταψί ή το σκεύος που χρησιμοποιήθηκε, σε αντίθεση με το σχολαστικό πλύσιμο που απαιτεί ολόκληρο το καλάθι μιας φριτέζας αέρος.

Πηγή: slashgear.com