Αυτός είναι ο «κανόνας του 20%» στα φωτοβολταϊκά

Η επιπλέον ενέργεια μας προστατεύει από περιόδους μειωμένης ηλιοφάνειας ή αυξημένης χρήσης συσκευών, ενώ καλύπτει και μελλοντικές ανάγκες όπως η φόρτιση ενός ηλεκτρικού αυτοκινήτου.

Η εγκατάσταση φωτοβολταϊκών πάνελ έχει γίνει ιδιαίτερα δημοφιλής τα τελευταία χρόνια για την ηλεκτροδότηση σπιτιών και επιχειρήσεων. Αν σκέφτεσαι να κάνεις το βήμα, υπάρχει ένας χρυσός, άγραφος κανόνας που πρέπει οπωσδήποτε να λάβεις υπόψη σου: ο κανόνας του 20%.

Πολλές μεγάλες εταιρείες του χώρου συνιστούν να εγκαθιστάς ένα σύστημα που να παράγει 20% περισσότερη ενέργεια από τη μέση ετήσια κατανάλωσή σου.

Το να υπολογίσεις αυτό το «μαξιλαράκι» είναι απλό:

Βρες πόσες κιλοβατώρες (kWh) έκαψες συνολικά τον τελευταίο χρόνο από τους λογαριασμούς σου.

Διαίρεσε διά του 12 για να βρεις τον μηνιαίο μέσο όρο.

Πρόσθεσε 20% σε αυτό το νούμερο.

Παράδειγμα: Αν ο μέσος όρος σου είναι 850 kWh τον μήνα, χρειάζεσαι ένα σύστημα που να αποδίδει 1.020 kWh.

Αυτό το επιπλέον 20% δεν σημαίνει απαραίτητα ότι χρειάζεσαι περισσότερα πάνελ στη σκεπή σου (ειδικά αν ο χώρος είναι περιορισμένος), αλλά ότι πρέπει να επιλέξεις πάνελ υψηλότερης ενεργειακής απόδοσης.

Γιατί χρειάζεται αυτό το επιπλέον 20%;

Ακραίες καιρικές συνθήκες: Τις ημέρες με υπερβολικό καύσωνα το καλοκαίρι ή έντονο κρύο τον χειμώνα, η χρήση του κλιματιστικού ή της αντλίας θερμότητας εκτοξεύεται πάνω από τον μέσο όρο.

Απρόβλεπτες ανάγκες: Μια παρατεταμένη φιλοξενία συγγενών ή η προσθήκη μιας νέας ενεργοβόρας συσκευής (π.χ. ενός δεύτερου ψυγείου) αυξάνουν άμεσα την κατανάλωση.

Μειωμένη ηλιοφάνεια: Ο καιρός δεν είναι πάντα με το μέρος μας. Η παρατεταμένη συννεφιά, η κακοκαιρία ή ακόμη και η σκιά από ένα δέντρο που μεγάλωσε, μειώνουν την απόδοση των πάνελ. Το 20% καλύπτει αυτές τις απώλειες.

Μελλοντικές αγορές: Αν στο μέλλον αποφασίσεις να αγοράσεις ένα ηλεκτρικό αυτοκίνητο (EV) που απαιτεί φορτιστή στο σπίτι ή να γυρίσεις τις συσκευές σου από υγραέριο σε ηλεκτρικές, θα έχεις ήδη την απαιτούμενη ενέργεια χωρίς να χρειαστείς νέα εγκατάσταση.

Σε κάθε περίπτωση, ο επαγγελματίας που θα αναλάβει την τοποθέτηση θα μελετήσει τις ανάγκες σου για να σου προτείνει το κατάλληλο σύστημα, αλλά έχοντας κατά νου τον κανόνα του 20% θα είσαι σίγουρος ότι δεν θα ξεμείνεις ποτέ από ρεύμα.

Πηγή: slashgear.com