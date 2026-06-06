ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΚΛΕΙΣΙΜΟ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Ποιο κλιματιστικό ταιριάζει στις ανάγκες και την τσέπη σας;
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
06/06/2026 - 07:11
Αυτή είναι η συσκευή που απειλεί να «εξαφανίσει» το air fryer: Η οικονομία στην εξίσωση
ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ
06/06/2026 - 07:11
Αυτός είναι ο «κανόνας του 20%» στα φωτοβολταϊκά
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
06/06/2026 - 07:11
Η METLEN τιμήθηκε με το Βραβείο «Βιώσιμη Εταιρική Διακυβέρνηση» στα Βραβεία ΕΒΕΑ 2026
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
05/06/2026 - 15:35
Η ΑΝΑΚΕΜ Δίνει τη Σκυτάλη της Κυκλικής Οικονομίας στη Νέα Γενιά
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
05/06/2026 - 15:28
Συνάντηση ΠΟΣΠΗΕΦ με τον Αντιπρόεδρο της Κυβέρνησης Κωστή Χατζηδάκη
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
05/06/2026 - 15:01
Η EnEarth για την Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος: Όταν οι μάχες για το Κλίμα κερδίζονται μέσα στη γη
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
05/06/2026 - 14:30
Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος - Η ΔΕΗ επιταχύνει την πράσινη μετάβαση με 24 δισ. σε επενδύσεις
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
05/06/2026 - 14:03
Γ. Γεραπετρίτης: Μονομερείς ενέργειες στο πεδίο του δικαίου της θάλασσας δεν παράγουν δίκαιο, ούτε δημιουργούν τετελεσμένα
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
05/06/2026 - 13:37
Ολοκληρώθηκε ένας ακόμα κύκλος εκπαιδευτικών δράσεων από την ΕΛΕΤΑΕΝ
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
05/06/2026 - 13:20
ΔΟΑΕ: Η έλλειψη πρόσβασης στις πυρηνικές εγκαταστάσεις του Ιράν προκαλεί «ανησυχία για εξάπλωση» των πυρηνικών
ΚΟΣΜΟΣ
05/06/2026 - 12:45
Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος: Οι παρεμβάσεις του ΥΠΕΝ για την ουσιαστική προστασία της φύσης και των προστατευόμενων περιοχών
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
05/06/2026 - 12:10
Ενημερωτικό Σημείωμα για το Νέο Ειδικό Χωροταξικό Πλαίσιο για τη Βιομηχανία και την Εφοδιαστική Αλυσίδα
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
05/06/2026 - 11:55
Μήνυμα του Προέδρου της Δημοκρατίας Κωνσταντίνου Αν. Τασούλα για την Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
05/06/2026 - 11:04
Σε λειτουργία το Έργο Αποθήκευσης Ενέργειας με Μπαταρίες POLYGYROS II στη Χαλκιδική
ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ
05/06/2026 - 10:38
Δημόσια Διαβούλευση επί του Ειδικού Χωροταξικού Πλαισίου για τη Βιομηχανία και την Εφοδιαστική Αλυσίδα
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
05/06/2026 - 09:56
Ντ. Τραμπ: Επένδυση 700 εκατ. δολ. στη βιομηχανία του άνθρακα
ΚΟΣΜΟΣ
05/06/2026 - 09:27
Γ. Στάσσης: Η ΔΕΗ μετασχηματίζεται από εταιρεία ενέργειας σε εταιρεία τεχνολογίας
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
05/06/2026 - 09:01
Κυρώθηκε ο νέος Κώδικας Χωροταξίας – Πολεοδομίας «Νίκος Ταγαράς»
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
05/06/2026 - 08:58
Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος: Η ΦΩΤΟΚΥΚΛΩΣΗ θωρακίζει την Πράσινη Μετάβαση με πλήρη ιχνηλασιμότητα στα Φωτοβολταϊκά
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
05/06/2026 - 08:24
Γιάννης Τριήρης: Δυστυχώς οι πόλεμοι δεν τελειώνουν μόνο με δηλώσεις
ΑΡΘΡΑ - ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ
05/06/2026 - 08:10
ΜμΕ: Ενέργεια, μεταφορές και ψηφιακές υποχρεώσεις αυξάνουν το κόστος λειτουργίας
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
05/06/2026 - 08:06
Προ των πυλών το σχήμα στήριξης των μικρομεσαίων παραγωγών φωτοβολταϊκών
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
05/06/2026 - 08:01
Πώς να εξοικονομήσετε ενέργεια το καλοκαίρι
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
05/06/2026 - 06:25
Άναυδοι οι επιστήμονες: Ανακάλυψαν ένα ζωντανό «θαύμα» μέσα στα πλαστικά του Ειρηνικού
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
05/06/2026 - 06:24
Ποιες συσκευές «φουσκώνουν» τον λογαριασμό ρεύματος
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
05/06/2026 - 06:24
Άνοιξαν οι αιτήσεις για το AKTOR4TheFuture, το μεγαλύτερο εταιρικό πρόγραμμα υποτροφιών στην Ελλάδα
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
04/06/2026 - 15:32
GreenTank: Πράσινες Δημόσιες Συμβάσεις: Κλειδί για την απανθρακοποίηση της ελληνικής τσιμεντοβιομηχανίας
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
04/06/2026 - 15:40
Χρίστος Δήμας: Νέες βιοκλιματικές σχολικές υποδομές σε Ηράκλειο και Χανιά
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
04/06/2026 - 15:19
Νίκος Παπαθανάσης: 110 εκατ. ευρώ για τη δεύτερη φάση του έργου «Κοινωνικοοικονομική Μετάβαση της Δυτικής Μακεδονίας»
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
04/06/2026 - 15:09

ΔΗΜΟΦΙΛΗ

ΧΑΡΤΗΣ ΣΤΑΘΜΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Αυτός είναι ο «κανόνας του 20%» στα φωτοβολταϊκά

Αυτός είναι ο «κανόνας του 20%» στα φωτοβολταϊκά
Pexels
Newsroom
Σάββατο, 06/06/2026 - 07:11
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το iEnergeia στα αγαπημένα σου στη Google

Η επιπλέον ενέργεια μας προστατεύει από περιόδους μειωμένης ηλιοφάνειας ή αυξημένης χρήσης συσκευών, ενώ καλύπτει και μελλοντικές ανάγκες όπως η φόρτιση ενός ηλεκτρικού αυτοκινήτου.

Η εγκατάσταση φωτοβολταϊκών πάνελ έχει γίνει ιδιαίτερα δημοφιλής τα τελευταία χρόνια για την ηλεκτροδότηση σπιτιών και επιχειρήσεων. Αν σκέφτεσαι να κάνεις το βήμα, υπάρχει ένας χρυσός, άγραφος κανόνας που πρέπει οπωσδήποτε να λάβεις υπόψη σου: ο κανόνας του 20%.

Πολλές μεγάλες εταιρείες του χώρου συνιστούν να εγκαθιστάς ένα σύστημα που να παράγει 20% περισσότερη ενέργεια από τη μέση ετήσια κατανάλωσή σου.

Το να υπολογίσεις αυτό το «μαξιλαράκι» είναι απλό:

  • Βρες πόσες κιλοβατώρες (kWh) έκαψες συνολικά τον τελευταίο χρόνο από τους λογαριασμούς σου.
  • Διαίρεσε διά του 12 για να βρεις τον μηνιαίο μέσο όρο.
  • Πρόσθεσε 20% σε αυτό το νούμερο.

Παράδειγμα: Αν ο μέσος όρος σου είναι 850 kWh τον μήνα, χρειάζεσαι ένα σύστημα που να αποδίδει 1.020 kWh.

Αυτό το επιπλέον 20% δεν σημαίνει απαραίτητα ότι χρειάζεσαι περισσότερα πάνελ στη σκεπή σου (ειδικά αν ο χώρος είναι περιορισμένος), αλλά ότι πρέπει να επιλέξεις πάνελ υψηλότερης ενεργειακής απόδοσης.

Γιατί χρειάζεται αυτό το επιπλέον 20%;

Ακραίες καιρικές συνθήκες: Τις ημέρες με υπερβολικό καύσωνα το καλοκαίρι ή έντονο κρύο τον χειμώνα, η χρήση του κλιματιστικού ή της αντλίας θερμότητας εκτοξεύεται πάνω από τον μέσο όρο.

Απρόβλεπτες ανάγκες: Μια παρατεταμένη φιλοξενία συγγενών ή η προσθήκη μιας νέας ενεργοβόρας συσκευής (π.χ. ενός δεύτερου ψυγείου) αυξάνουν άμεσα την κατανάλωση.

Μειωμένη ηλιοφάνεια: Ο καιρός δεν είναι πάντα με το μέρος μας. Η παρατεταμένη συννεφιά, η κακοκαιρία ή ακόμη και η σκιά από ένα δέντρο που μεγάλωσε, μειώνουν την απόδοση των πάνελ. Το 20% καλύπτει αυτές τις απώλειες.

Μελλοντικές αγορές: Αν στο μέλλον αποφασίσεις να αγοράσεις ένα ηλεκτρικό αυτοκίνητο (EV) που απαιτεί φορτιστή στο σπίτι ή να γυρίσεις τις συσκευές σου από υγραέριο σε ηλεκτρικές, θα έχεις ήδη την απαιτούμενη ενέργεια χωρίς να χρειαστείς νέα εγκατάσταση.

Σε κάθε περίπτωση, ο επαγγελματίας που θα αναλάβει την τοποθέτηση θα μελετήσει τις ανάγκες σου για να σου προτείνει το κατάλληλο σύστημα, αλλά έχοντας κατά νου τον κανόνα του 20% θα είσαι σίγουρος ότι δεν θα ξεμείνεις ποτέ από ρεύμα.

Πηγή: slashgear.com

Τελευταία τροποποίηση στις 06/06/2026 - 07:11
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το iEnergeia στα αγαπημένα σου στη Google

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΣΤΗΝ ΙΔΙΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Ο ΔΑΠΕΕΠ ολοκλήρωσε επιτυχώς τη μετάβαση στην ηλεκτρονική τιμολόγηση
Ο ΔΑΠΕΕΠ ολοκλήρωσε επιτυχώς τη μετάβαση στην ηλεκτρονική τιμολόγηση 27 Μαϊος 2026
Με μικρό πλεόνασμα έκλεισε τον πρώτο μήνα του 2026 ο ΕΛΑΠΕ 28 Μαϊος 2026
Με μικρό πλεόνασμα έκλεισε τον πρώτο μήνα του 2026 ο ΕΛΑΠΕ

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος: Η ΦΩΤΟΚΥΚΛΩΣΗ θωρακίζει την Πράσινη Μετάβαση με πλήρη ιχνηλασιμότητα στα Φωτοβολταϊκά
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος: Η ΦΩΤΟΚΥΚΛΩΣΗ θωρακίζει την Πράσινη Μετάβαση με πλήρη ιχνηλασιμότητα στα Φωτοβολταϊκά

Προ των πυλών το σχήμα στήριξης των μικρομεσαίων παραγωγών φωτοβολταϊκών
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Προ των πυλών το σχήμα στήριξης των μικρομεσαίων παραγωγών φωτοβολταϊκών

Όμιλος ΔΕΗ: Ενίσχυση του χαρτοφυλακίου ΑΠΕ με 6 αιολικά πάρκα και απόκτηση μεριδίου 100% σε χαρτοφυλάκιο φωτοβολταϊκών από τη More
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Όμιλος ΔΕΗ: Ενίσχυση του χαρτοφυλακίου ΑΠΕ με 6 αιολικά πάρκα και απόκτηση μεριδίου 100% σε χαρτοφυλάκιο φωτοβολταϊκών από τη More

ΣΥΦΩΕΛ: Ίση μεταχείριση για αγρότες και ΟΤΑ στα Φωτοβολταϊκά
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΣΥΦΩΕΛ: Ίση μεταχείριση για αγρότες και ΟΤΑ στα Φωτοβολταϊκά

ΣΕΦ: Στατιστικά στοιχεία αγοράς φωτοβολταϊκών για το 2025
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΣΕΦ: Στατιστικά στοιχεία αγοράς φωτοβολταϊκών για το 2025

ΡΑΑΕΥ: Ματαίωση υποβολή προφορών για σταθμούς παραγωγής η/ε από φωτοβολταϊκά με σύστημα αποθήκευσης προς ένταξη στο «Πρόγραμμα Απόλλων»
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΡΑΑΕΥ: Ματαίωση υποβολή προφορών για σταθμούς παραγωγής η/ε από φωτοβολταϊκά με σύστημα αποθήκευσης προς ένταξη στο «Πρόγραμμα Απόλλων»