ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΚΛΕΙΣΙΜΟ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

ΣΕΦ: Εφαρμόστε τις προτάσεις του AccelarateEU
Αυξήθηκαν κατά 2% και πλέον οι τιμές του πετρελαίου
Στ. Καλαφάτης: Η Θεσσαλονίκη διαθέτει όλα τα συστατικά για να καταστεί κόμβος καινοτομίας, εξωστρέφειας και παραγωγής τεχνολογίας
Επιπλέον 37.000 νοικοκυριά εντάσσονται στο «Αλλάζω Σύστημα Θέρμανσης και Θερμοσίφωνα»
Γιάννης Τριήρης: Η προπαγάνδα των επιδομάτων και των υπερπλεονάσματων
ΑΔΜΗΕ: WACC έως 7,02% το 2029- Κάτω από τις προσδοκίες του Διαχειριστή
Πυρηνική ενέργεια: Ελληνογαλλική συμφωνία ανοίγει τον δρόμο για συνεργασία
Πώς πρέπει να ρυθμίζετε τον θερμοστάτη την άνοιξη
Γιατί δεν λειτουργεί σωστά ο αφυγραντήρας, πότε χρειάζεται τεχνικός
Πέντε σημάδια ότι το πλυντήριο ρούχων χρειάζεται αντικατάσταση
Ιδιοκτήτης δηλώνει «εθισμένος» με τα ηλιακά πάνελ: «Πραγματικά απίστευτο»
Ευρωπαϊκή χώρα υπόσχεται δωρεάν ηλεκτρικό ρεύμα για να περιορίσει την σπατάλη ενέργειας
Πόσο ασφαλή είναι τα ψυκτικά υγρά που χρησιμοποιούν οι αντλίες θερμότητας
Στ. Παπασταύρου: Ενεργειακή μετάβαση με ρεαλισμό
Αποτελέσματα δημόσιας διαβούλευσης επί της εισήγησης του ΔΕΔΔΗΕ για την τροποποίηση του κώδικα διαχείρισης ΕΔΔΗΕ
Αυξάνεται ο αριθμός των «Απάτητων Παραλιών» σε 251 – Ενισχύεται το πλαίσιο περιβαλλοντικής προστασίας
Νέα ομιλία του Προστασία της Φύσης Lab με τίτλο: Πώς το νερό γίνεται καθοριστικό για τη γεωργία του μέλλοντος
ΔΑΠΕΕΠ: Νέο Πρότυπο Εγγυητικών Επιστολών
Αλ. Εξάρχου: Ιστορική ευκαιρία για την Ελλάδα
Ο Διεθνής Οργανισμός Ενέργειας προβλέπει «σφιχτή» αγορά LNG μέχρι το 2027 ως συνέπεια του πολέμου στη Μέση Ανατολή
Μητσοτάκης: Η Ευρώπη μπορεί και μόνη της να σταθεί στο πλευρό χωρών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης που απειλούνται
Εθελοντική Αιμοδοσία από τον «ΣΠΑΡΤΑΚΟ»
Πέντρο Σάντσεθ: Η ΕΕ πρέπει να φορολογήσει τα υπερκέρδη των εταιρειών ενέργειας
Κρίσιμος ο ρόλος των υποδομών και της συνδεσιμότητας για την ανάπτυξη των data centers και της AI
Γ. Στάσσης: Επενδύσεις 24 δισ. έως το 2030 – «Χτίζουμε μια μεγάλη ευρωπαϊκή εταιρεία ενέργειας»
ΔΕΗ: ΑΜΚ-μαμούθ 4 δισ. ευρώ με συμμετοχή Δημοσίου και CVC- Το χρονοδιάγραμμα
ΕΣΠΕΝ: Πρόσθετες υπηρεσίες ενεργειακής απόδοσης
Ενεργειακή μετάβαση: Το στοίχημα της χρηματοδότησης και οι γεωπολιτικές πιέσεις
Η HELLENiQ ENERGY αναβαθμίζει τις φοιτητικές Εστίες του Εθνικού & Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών
Π. Τζαννετάκης (Motor Oil): Ισορροπία μεταξύ διύλισης καυσίμων και πράσινης μετάβασης – κρίσιμος ο ρόλος της ρυθμιστικής ευελιξίας
ΔΗΜΟΦΙΛΗ

ΧΑΡΤΗΣ ΣΤΑΘΜΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ

Πυρηνική ενέργεια: Ελληνογαλλική συμφωνία ανοίγει τον δρόμο για συνεργασία

Πυρηνική ενέργεια: Ελληνογαλλική συμφωνία ανοίγει τον δρόμο για συνεργασία
Άννα Διανά
Δευτέρα, 27/04/2026 - 08:00

Η νέα ενεργειακή εξίσωση που διαμορφώνεται διεθνώς, υπό την πίεση της γεωπολιτικής αστάθειας και της εκρηκτικής αύξησης της ζήτησης ηλεκτρικής ενέργειας, επαναφέρει την πυρηνική ενέργεια στο επίκεντρο των ευρωπαϊκών σχεδιασμών, με την Ελλάδα να ανοίγει πλέον δίαυλο συνεργασίας με τη Γαλλία στον συγκεκριμένο τομέα.

Το κλίμα αποτυπώνεται και σε κορυφαίο επίπεδο, με τον επικεφαλής του IEA Φατίχ Μπιρόλ να κάνει λόγο για «αναπόφευκτη» επιστροφή της πυρηνικής ενέργειας, χαρακτηρίζοντάς την ασφαλή και αναγκαία για την κάλυψη των μελλοντικών αναγκών. Στο ίδιο μήκος κύματος, η πρόεδρος της Κομισιόν Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν έχει αναγνωρίσει ως στρατηγικό λάθος την απομάκρυνση της Ευρώπης από την πυρηνική τεχνολογία.

Σε αυτό το περιβάλλον, η Ελλάδα προχωρά σε θεσμικό άνοιγμα προς τη Γαλλία, την ισχυρότερη πυρηνική δύναμη της Ευρώπης, υπογράφοντας κοινή δήλωση προθέσεων για συνεργασία στον τομέα της πυρηνικής τεχνολογίας.

Η ελληνική κυβέρνηση, με τον Κυριάκο Μητσοτάκη και την πολιτική ηγεσία του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας να τοποθετούνται θετικά τους τελευταίους μήνες, εξετάζει πλέον πιο ενεργά τις δυνατότητες αξιοποίησης της πυρηνικής ενέργειας, με έμφαση στους μικρούς αρθρωτούς αντιδραστήρες (SMRs), ως συμπληρωματική λύση στο ενεργειακό μείγμα. Είναι ενδεικτικό ότι ο κ. Μητσοτάκης εμφανίστηκε θετικός στο ενδεχόμενο η Ευρώπη να παράγει «φθηνή πυρηνική ενέργεια σε συνδυασμό με τις πράσινες μορφές» κατά τη συζήτηση που είχε με τον Γάλλο Πρόεδρο στη Ρωμαϊκή Αγορά. Στο πλαίσιο αυτό, η κοινή δήλωση προθέσεων που υπεγράφη στο Μέγαρο Μαξίμου από τον Γάλλο υπουργό Ρολάν Λεσκίρ και τον υπουργό Ανάπτυξης Τάκη Θεοδωρικάκο, θέτει τις βάσεις για μια πολυεπίπεδη συνεργασία Ελλάδας – Γαλλίας στον τομέα της πυρηνικής τεχνολογίας για μη στρατιωτικούς σκοπούς.

Συγκεκριμένα η συμφωνία μεταξύ άλλων προβλέπει:

  • Την ενθάρρυνση της ανάπτυξης ερευνητικών κέντρων και κέντρων αριστείας στον τομέα των θεμελιωδών πυρηνικών επιστημών και των ειρηνικών χρήσεων της πυρηνικής ενέργειας.
  • Την ανάπτυξη έρευνας για την προστασία του πληθυσμού και του περιβάλλοντος από την ιοντίζουσα ακτινοβολία.
  • Την ανταλλαγή εμπειριών και τη συνεργασία στην έρευνα και ανάπτυξη, ιδίως υπέρ των μικρών αρθρωτών αντιδραστήρων.
  • Την ανταλλαγή εμπειριών όσον αφορά στην κουλτούρα πυρηνικής ασφάλειας και ακτινοπροστασίας.
  • Την ανταλλαγή εμπειριών σχετικά με τη διαμόρφωση και τη διάρθρωση ενός νομοθετικού και κανονιστικού πλαισίου για την ανάπτυξη εθνικού πυρηνικού προγράμματος.
  • Την ανταλλαγή εμπειριών σχετικά με τη θεσμική οργάνωση για την ανάπτυξη προγράμματος πυρηνικής ενέργειας
  • Την ανταλλαγή εμπειριών σχετικά με τη χρηματοδότηση πυρηνικών έργων.
  • Τη διευκόλυνση της συνεργασίας μεταξύ των γαλλικών και ελληνικών κέντρων δεξιοτήτων, με στόχο τη δημιουργία δεξαμενής ταλέντων στην Ελλάδα.
  • Την προώθηση εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης ευνοϊκού κανονιστικού, βιομηχανικού και χρηματοδοτικού πλαισίου για την υλοποίηση έργων πυρηνικών εγκαταστάσεων.

Σημειώνεται ότι η Γαλλία παραμένει στην πρώτη θέση της πυρηνικής ενέργειας στην Ευρώπη, με 57 αντιδραστήρες σε 19 εργοστάσια παραγωγής ρεύματος. Μάλιστα η χώρα πρωτοστάτησε ώστε η Κομισιόν να μεταβάλει τη στάση της απέναντι στην πυρηνική ενέργεια και να την εντάξει στις «καθαρές» πηγές ενέργειας, όπως η αιολική και η ηλιακή.

Πέραν της Γαλλίας και άλλα ευρωπαϊκά κράτη, όπως η Σουηδία και η Φινλανδία, ηγούνται της επαναφοράς στην πυρηνική ενέργεια.

Ωστόσο χώρες όπως η Γερμανία, η Ιταλία και η Αυστρία, απαγόρευσαν νομοθετικά τη χρήση της ενώ το Βέλγιο το 2025 ανέστειλε νόμο ο οποίος προέβλεπε τη σταδιακή διακοπή λειτουργίας των πυρηνικών εργοστασίων της χώρας μεταξύ 2027 και 2035.

Τελευταία τροποποίηση στις 27/04/2026 - 08:16

