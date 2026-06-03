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Eurelectric: Πρόταση συνεργασίας για τον εξηλεκτρισμό της βιομηχανίας

Eurelectric: Πρόταση συνεργασίας για τον εξηλεκτρισμό της βιομηχανίας
Newsroom
Τετάρτη, 03/06/2026 - 09:53
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Νέο μοντέλο οργάνωσης της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας που θα επιτρέψει την επιτάχυνση του εξηλεκτρισμού της βιομηχανίας παρουσιάζει σήμερα σε συνέντευξη τύπου στο Ελσίνκι η ηγεσία της Eurelectric που εκπροσωπεί τις μεγαλύτερες επιχειρήσεις του κλάδου της ηλεκτρικής ενέργειας στην Ευρώπη.

«Οι βιομηχανίες της Ευρώπης βρίσκονται υπό αυξανόμενη πίεση: οι διακυμάνσεις στις τιμές της ενέργειας, ο παγκόσμιος ανταγωνισμός και η απανθρακοποίηση αναδιαμορφώνουν τον τρόπο με τον οποίο οι εταιρείες επενδύουν και λειτουργούν. Η ηλεκτροκίνηση προσφέρει μια λύση για το μέλλον. Η αντικατάσταση των ορυκτών καυσίμων με καθαρή ηλεκτρική ενέργεια μπορεί να βελτιώσει την ενεργειακή ασφάλεια, να μειώσει τις εκπομπές και να εξασφαλίσει πιο σταθερά μακροπρόθεσμα λειτουργικά κόστη. Ωστόσο, παρότι οι τεχνολογίες υπάρχουν ήδη, δεν αναπτύσσονται με τον απαιτούμενο ρυθμό. Παρά το γεγονός ότι το ενεργειακό μείγμα έχει ήδη απανθρακοποιηθεί κατά 72%, ο εξηλεκτρισμόςτης βιομηχανίας αυξήθηκε μόλις κατά μία ποσοστιαία μονάδα το 2024», επισημαίνεται στη μελέτη.

Η Eurelectric, αντιπρόεδρος της οποίας είναι ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της Δ.Ε.Η. Γιώργος Στάσσης, επισημαίνει ότι η τεχνολογία για τον εξηλεκτρισμό της βιομηχανίας είναι διαθέσιμη, ωστόσο υπάρχουν σημαντικά προσκόμματα που εμποδίζουν την εφαρμογή της.

Σύμφωνα με το Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων, το μοντέλο που προτείνεται («Power Couples»), βασίζεται σε συμφωνίες συνεργασίας μεταξύ παραγωγών και καταναλωτών ενέργειας που αναλαμβάνουν συμπληρωματικούς ρόλους.

«Ο ένας εξασφαλίζει σταθερή, μακροπρόθεσμη ζήτηση που στηρίζει τις επενδύσεις στην καθαρή ενέργεια, ο άλλος προσαρμόζει την κατανάλωσή του όταν οι τιμές του ηλεκτρικού ρεύματος είναι υψηλές, ενώ ένας τρίτος συμβάλλει στην εξισορρόπηση του δικτύου ανταποκρινόμενος γρήγορα στις διακυμάνσεις. Μαζί, βελτιστοποιούν τόσο την προσφορά όσο και τη ζήτηση, μοιραζόμενοι παράλληλα τα οφέλη. Τα Power Couples το επιτυγχάνουν αυτό μέσω εμπορικών δομών, όπως μακροπρόθεσμες συμβάσεις αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας, θέρμανση ως υπηρεσία, συμβάσεις αξιοποίησης απορριπτόμενης θερμότητας και μικτή δημόσια-ιδιωτική χρηματοδότηση, μετατρέποντας το ρίσκο σε προβλέψιμα, χρηματοδοτήσιμα αποτελέσματα για όλους τους εταίρους», αναφέρει η Eurelectric.

Στη μελέτη περιλαμβάνεται συγκεκριμένο παράδειγμα εφαρμογής του μοντέλου συνδυάζοντας τη λειτουργία ενός data center με μια γαλακτοβομηχανία. Η αυτόνομη λειτουργία των δύο μονάδων αποφέρει απόδοση επένδυσης 5,9%, ενώ ο πλήρης συντονισμός μέσω του Power Couples φτάνει το 14,9%, με περισσότερο από το ήμισυ της αύξησης να προέρχεται από τον ίδιο τον συντονισμό και όχι από επιπλέον εξοπλισμό.

Η μελέτη προσδιορίζει τους κλάδους των τροφίμων - ποτών, του φαρμάκου, χημικά, και της χαρτοβιομηχανία ως τους πλέον ώριμους για την εφαρμογή του νέου μοντέλου εξηλεκτρισμού. Για ενεργοβόρες βαριές βιομηχανίες όπως τα μέταλλα και τα τσιμέντα παραμένει η πρόκληση ότι χρειάζονται επενδύσεις μεγάλης κλίμακας και η τεχνολογία σε ορισμένες περιπτώσεις δεν είναι ακόμα ώριμη. Παράλληλα η αύξηση του κόστους δημιουργεί τον κίνδυνο μεταφοράς της παραγωγής σε τρίτες χώρες.

Τέλος για τα data centers σημειώνεται ότι αυξάνουν την ζήτηση ηλεκτρικής ενέργειας και τις πιέσεις στα δίκτυα, δημιουργώντας όμως ταυτόχρονα νέες ευκαιρίες ιδίως στον τομέα της ανάκτησης θερμότητας.

Τελευταία τροποποίηση στις 03/06/2026 - 09:57
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