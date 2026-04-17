Πόσο επηρεάζει η ενεργειακή κλάση τους λογαριασμούς ρεύματος
18/04/2026 - 07:25
Fuel Pass 2026: Τι πρέπει να κάνετε αν «κολλάει» η αίτηση
18/04/2026 - 07:25
Πόλεμος στο Ιράν: Πού στρέφεται η βιομηχανία λόγω έλλειψης πλαστικού
18/04/2026 - 07:25
Ολλανδικό δικαστήριο εξετάζει τα επιχειρήματα της Greenpeace International ενάντια στην τελευταία προσπάθεια της Energy Transfer να αποφύγει την λογοδοσία
17/04/2026 - 15:46
Πτώση στην τιμή του πετρελαίου εν μέσω ελπίδων για αποκλιμάκωση στη Μέση Ανατολή
17/04/2026 - 15:16
ΣΥΦΩΕΛ: «ΟΧΙ» στην αύξηση ταρίφας-Ζητούν άμεσες αποζημιώσεις 100 εκατ. ευρώ για τα μικρά φωτοβολταϊκά
17/04/2026 - 14:48
Σανγκάη: Τα ηλεκτροκίνητα οχήματα είχαν πρωταγωνιστικό ρόλο στις εξαγωγές οχημάτων στο πρώτο τρίμηνο του 2026
17/04/2026 - 14:24
Δήμος Θεσσαλονίκης: Διαγωνισμός για την προμήθεια 2.600 κάδων απορριμμάτων
17/04/2026 - 13:50
Data4: Εγκαινίασε δεύτερο data center κοντά στη Βαρσοβία
17/04/2026 - 13:36
Αρναούτογλου: Η πράσινη ναυτιλία είναι επένδυση στην ανταγωνιστικότητα της Ευρώπης
17/04/2026 - 13:12
Πρωτιά της ΕΚΟ στη δημοσίευση Περιβαλλοντικών Δηλώσεων Προϊόντων (EPDs) για τα λιπαντικά της
17/04/2026 - 12:46
Με τον Βουλευτή Π.Ε Κοζάνης κ. Στάθη Κωνσταντινίδη συναντήθηκε ο ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ
17/04/2026 - 12:04
Η Ελλάδα στο επίκεντρο των Ενεργειακών Εξελίξεων: Δυναμική Παρουσία στην EGYPES 2026
17/04/2026 - 11:50
ΠΑΣΟΚ: Ερώτηση για την επικίνδυνη ατμοσφαιρική ρύπανση στη Θεσσαλονίκη
17/04/2026 - 11:43
ΡΑΑΕΥ: Τιμολόγιο Αναφοράς και Χρεώσεις Προμήθειας Προμηθευτή Καθολικής Υπηρεσίας για τον μήνα Απρίλιο 2026
17/04/2026 - 10:09
Συμμετοχή του πρωθυπουργού στην τηλεδιάσκεψη για τα Στενά του Ορμούζ, που διοργανώνουν Μακρόν και Στάρμερ
17/04/2026 - 09:35
ΙΟΒΕ: Οι εκτιμήσεις για την ελληνική οικονομία
17/04/2026 - 09:01
Η δημόσια επιχείρηση πετρελαίου PEMEX παραδέχθηκε πως ευθύνεται για μόλυνση στον Κόλπο του Μεξικού
17/04/2026 - 08:43
Πιερρακάκης: Η προώθηση μιας Ενεργειακής Ένωσης στην Ευρώπη θα έχει θετικό αντίκτυπο στην ενέργεια και στην ανταγωνιστικότητα
17/04/2026 - 08:36
ΔΕΗ blue: 20% επιστροφή, για φόρτιση ηλεκτρικών οχημάτων σε συνεργασία με τη Visa
17/04/2026 - 08:17
Γιάννης Τριήρης: Διπλά χαμένος ο Μητσοτάκης - Σε θεσμικό και οικονομικό ναρκοπέδιο το «success story»
17/04/2026 - 08:04
Έρχονται αλλαγές στη λιανική αγορά ρεύματος- Προ των πυλών και τα υβριδικά τιμολόγια
17/04/2026 - 08:02
Αποθήκευση ενέργειας: Αλλάζει το πλαίσιο, ξεκινούν τα πρώτα έργα
17/04/2026 - 07:59
Δημόσια Διαβούλευση της ΡΑΑΕΥ σχετικά με την δεύτερη τροποποίηση της Μεθοδολογίας για τον Συντονισμό της Περιφερειακής Επιχειρησιακής Ασφάλειας
16/04/2026 - 15:45
ΡΑΑΕΥ: Αίτημα της ΔΕΗ Α.Ε. για χορήγηση άδειας παραγωγής σε φορητά Η/Ζ συνολικής ισχύος 23MW
16/04/2026 - 15:17
Ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ για τα μέτρα ενεργειακού κόστους στη Βιομηχανία
16/04/2026 - 14:43
Οι ΗΠΑ δεν θα παρατείνουν την προσωρινή αναστολή κυρώσεων στο πετρέλαιο της Ρωσίας
16/04/2026 - 14:09
Συμμετοχή της εταιρίας NAS στην 3η έκθεση Renewable EnergyTech στην Θεσσαλονίκη
16/04/2026 - 13:07
Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών XI: Η ενέργεια στο επίκεντρο της διεθνούς ατζέντας
16/04/2026 - 12:35
Στρατηγικά αποθέματα λιπασμάτων στην ΕΕ για τη στήριξη των αγροτών σε περιόδους κρίσης ζητεί ο Γ. Μανιάτης
16/04/2026 - 11:42

Πτώση στην τιμή του πετρελαίου εν μέσω ελπίδων για αποκλιμάκωση στη Μέση Ανατολή

Παρασκευή, 17/04/2026 - 15:16

H τιμή του πετρελαίου κινήθηκε πτωτικά σήμερα ύστερα από τη χθεσινή του άνοδο, καθώς η αισιοδοξία για αποκλιμάκωση της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή αντιστάθμιζε τις ανησυχίες σχετικά με τη διατάραξη της προσφοράς πετρελαίου λόγω της παράλυσης της ναυσιπλοΐας στα Στενά του Ορμούζ.

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι το Ιράν δέχθηκε να παραδώσει το εμπλουτισμένο ουράνιό του, μια από τις απαιτήσεις των ΗΠΑ για να επιτευχθεί συμφωνία με την Τεχεράνη. Ο Τραμπ δήλωσε χθες ότι «είμαστε πολύ κοντά» στην επίτευξη μιας συμφωνίας με το Ιράν καθώς έχει επιτευχθεί «μεγάλη πρόοδος», αναβιώνοντας τις ελπίδες για αποκλιμάκωση στη Μέση Ανατολή.

Η σημερινή ημέρα σηματοδοτεί επίσης την έναρξη της εκεχειρίας στον Λίβανο, που φαίνεται να καθησυχάζει τις αγορές καθώς ο τερματισμός των εχθροπραξιών στον Λίβανο είναι ένα από τα αιτήματα της Τεχεράνης για να διαπραγματευτεί με τις ΗΠΑ.

Γύρω στις 12:30 ώρα Ελλάδας, η τιμή του βαρελιού του Μπρεντ της Βόρειας Θάλασσας, παράδοσης Ιουνίου, σημείωσε πτώση 2,41% στα 96,99 δολάρια. Το αντίστοιχο αμερικανικό WTI, παράδοσης Μαΐου, υποχώρησε κατά 3,03% στα 91,82 δολάρια.

Πρωτιά της ΕΚΟ στη δημοσίευση Περιβαλλοντικών Δηλώσεων Προϊόντων (EPDs) για τα λιπαντικά της
Πρωτιά της ΕΚΟ στη δημοσίευση Περιβαλλοντικών Δηλώσεων Προϊόντων (EPDs) για τα λιπαντικά της 17 Απριλίου 2026

Συμμετοχή του πρωθυπουργού στην τηλεδιάσκεψη για τα Στενά του Ορμούζ, που διοργανώνουν Μακρόν και Στάρμερ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Συμμετοχή του πρωθυπουργού στην τηλεδιάσκεψη για τα Στενά του Ορμούζ, που διοργανώνουν Μακρόν και Στάρμερ

Η δημόσια επιχείρηση πετρελαίου PEMEX παραδέχθηκε πως ευθύνεται για μόλυνση στον Κόλπο του Μεξικού
ΚΟΣΜΟΣ

Η δημόσια επιχείρηση πετρελαίου PEMEX παραδέχθηκε πως ευθύνεται για μόλυνση στον Κόλπο του Μεξικού

Οι ΗΠΑ δεν θα παρατείνουν την προσωρινή αναστολή κυρώσεων στο πετρέλαιο της Ρωσίας
ΚΟΣΜΟΣ

Οι ΗΠΑ δεν θα παρατείνουν την προσωρινή αναστολή κυρώσεων στο πετρέλαιο της Ρωσίας

Γιάννης Τριήρης: Εκρηκτικό μείγμα σκανδάλων και ακρίβειας
ΑΡΘΡΑ - ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ

Γιάννης Τριήρης: Εκρηκτικό μείγμα σκανδάλων και ακρίβειας

Συγκρατημένες μεταβολές στις τιμές πετρελαίου με το βλέμμα στις συνομιλίες ΗΠΑ–Ιράν
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ

Συγκρατημένες μεταβολές στις τιμές πετρελαίου με το βλέμμα στις συνομιλίες ΗΠΑ–Ιράν

Πόλεμος στο Ιράν: Πού στρέφεται η βιομηχανία λόγω έλλειψης πλαστικού
ΚΟΣΜΟΣ

Πόλεμος στο Ιράν: Πού στρέφεται η βιομηχανία λόγω έλλειψης πλαστικού