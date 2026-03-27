ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΚΛΕΙΣΙΜΟ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΗ

ΧΑΡΤΗΣ ΣΤΑΘΜΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ

Motor Oil: Συμφωνία απόκτησης ποσοστού στην ANTENNA GREECE SUPPORT SERVICES M.A.E.
Newsroom
Παρασκευή, 27/03/2026 - 10:40

Σε συνέχεια της πώλησης μετοχών από την Πωλήτρια και την ολοκλήρωση της εταιρικής πράξης που αναφέρεται παραπάνω, η νέα μετοχική σύνθεση της ANTENNA GREECE SUPPORT SERVICES Μ.Α.Ε. θα διαμορφωθεί ως εξής: IREON INVESTMENTS LIMITED: 33,4%, ALTER EGO MEDIA A.E.: 33,3%, ANTENNA TV BV: 33,3%.

Η ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ (ΕΛΛΑΣ) ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε. ανακοινώνει ότι στις 26.03.2026 η θυγατρική της IREON INVESTMENTS LIMITED υπέγραψε συμφωνία με την ANTENNA TV BV (έδρα Ολλανδία μέλος του Ομίλου ANTENNA) και την εισηγμένη στο Χρηματιστήριο Αθηνών ALTER EGO MEDIA A.E. για την απόκτηση ποσοστού 33,4% του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας ANTENNA GREECE SUPPORT SERVICES ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε. Η τελευταία θα αναλάβει τη λειτουργία και διαχείριση της συνδρομητικής πλατφόρμας οπτικοακουστικού περιεχομένου με την εμπορική επωνυμία ANT1+.

Ειδικότερα, η IREON INVESTMENTS LIMITED θα αγοράσει από την ANTENNA TV BV (η «Πωλήτρια») 3.000.000 κοινές μετοχές εκδόσεως ANTENNA GREECE SUPPORT SERVICES Μ.Α.Ε. έναντι τιμήματος Ευρώ 3 εκατ. και θα αποκτήσει επιπλέον 2.508.245 κοινές μετοχές μέσω συμμετοχής σε αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της ANTENNA GREECE SUPPORT SERVICES Μ.Α.Ε. με καταβολή μετρητών εισφέροντας ποσό Ευρώ 2.508.245.

Μέσω της συμμετοχής της στο μετοχικό κεφάλαιο της ANTENNA GREECE SUPPORT SERVICES Μ.Α.Ε., η IREON INVESTMENTS LIMITED αποκτά πρόσβαση σε προηγμένες ψηφιακές υποδομές ροής δεδομένων (streaming) καθώς και τη δυνατότητα ανάπτυξης ψηφιακών καναλιών παροχής υπηρεσιών απευθείας στους καταναλωτές.

Η πιο πάνω συναλλαγή τελεί υπό την αίρεση της έγκρισης από την αρμόδια Αρχή Ανταγωνισμού.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΣΤΗΝ ΙΔΙΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

