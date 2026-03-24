ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΚΛΕΙΣΙΜΟ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΗ

ΧΑΡΤΗΣ ΣΤΑΘΜΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ

Fuel pass και επιδότηση diesel στην αντλία: Πώς, πότε και για ποιους ενεργοποιούνται τα νέα μέτρα
Άννα Διανά
Τρίτη, 24/03/2026 - 08:02

Με στόχο να φανεί μέσα σε μια εβδομάδα η επιδότηση στο diesel κίνησης και να πιστωθεί πριν το Πάσχα το νέο fuel pass, η κυβέρνηση επιταχύνει τις διαδικασίες για την εφαρμογή του πακέτου στήριξης στα καύσιμα

Η Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου αναμένεται να εκδοθεί σήμερα, ανοίγοντας τον δρόμο για την άμεση ενεργοποίηση των μέτρων και το άνοιγμα της πλατφόρμας την επόμενη εβδομάδα. Την ίδια ώρα, το οικονομικό επιτελείο επιμένει στη λύση των στοχευμένων παρεμβάσεων αντί για οριζόντια μείωση ΕΦΚ ή ΦΠΑ που ζητά η αγορά αλλά και τα κόμματα της αντιπολίτευσης εκτιμώντας ότι έτσι περιορίζεται το δημοσιονομικό κόστος και κατευθύνεται πιο αποτελεσματικά η στήριξη.

Η επιδότηση στο diesel κίνησης ανέρχεται σε 16 λεπτά ανά λίτρο προ ΦΠΑ, που μεταφράζεται σε τελικό όφελος περίπου 20 λεπτών στην αντλία, με την επίδραση να εκτιμάται ότι θα φανεί μέσα σε 4 έως 5 ημέρες από την ενεργοποίηση του μέτρου.

Παράλληλα, ενεργοποιείται το νέο fuel pass, το οποίο θα δοθεί σε μία πληρωμή και αφορά δίμηνη περίοδο. Για τα αυτοκίνητα, η ενίσχυση ανέρχεται σε 50 ευρώ στην ηπειρωτική χώρα και 60 ευρώ στη νησιωτική με τη χρήση ψηφιακής κάρτας, ενώ σε περίπτωση απευθείας κατάθεσης σε τραπεζικό λογαριασμό τα ποσά διαμορφώνονται σε 40 και 50 ευρώ αντίστοιχα. Για τους ιδιοκτήτες μοτοσυκλετών, η επιδότηση φτάνει τα 30 ευρώ στην ηπειρωτική Ελλάδα και τα 35 ευρώ στη νησιωτική, ενώ χωρίς ψηφιακή κάρτα μειώνεται κατά 5 ευρώ. Η επιλογή της ψηφιακής κάρτας δίνει υψηλότερη ενίσχυση, καθώς τα χρήματα μπορούν να χρησιμοποιηθούν απευθείας μέσω POS.

Η ενίσχυση θα χορηγείται μέσω ειδικής πλατφόρμας στο gov.gr, όπου ο δικαιούχος θα δηλώνει το όχημα για το οποίο αιτείται την επιδότηση. Προϋπόθεση είναι το όχημα να βρίσκεται σε κυκλοφορία, να είναι ασφαλισμένο και να μην υπάρχουν οφειλές τελών κυκλοφορίας. Κάθε φυσικό πρόσωπο μπορεί να δηλώσει ένα μόνο όχημα και κάθε όχημα αντιστοιχεί σε έναν δικαιούχο.

Η ψηφιακή κάρτα μπορεί να χρησιμοποιηθεί όχι μόνο για αγορά καυσίμων, αλλά και για πληρωμές σε μέσα μαζικής μεταφοράς και ταξί, επεκτείνοντας τη χρήση της ενίσχυσης πέρα από την αντλία. Το ποσό θα πρέπει να καταναλωθεί μέσα σε διάστημα περίπου τριών έως τεσσάρων μηνών.

Δικαιούχοι είναι φυσικά πρόσωπα, συμπεριλαμβανομένων των ελευθέρων επαγγελματιών, με φορολογική κατοικία στην Ελλάδα και συγκεκριμένα εισοδηματικά κριτήρια. Το ετήσιο οικογενειακό εισόδημα ορίζεται έως 25.000 ευρώ για άγαμους και έως 35.000 ευρώ για έγγαμους, με προσαύξηση 5.000 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο τέκνο. Για τις μονογονεϊκές οικογένειες το όριο ανέρχεται σε 39.000 ευρώ, επίσης με προσαύξηση για κάθε επιπλέον παιδί.

Με βάση τον σχεδιασμό, η πλατφόρμα αναμένεται να ανοίξει εντός της επόμενης εβδομάδας και τα ποσά να αρχίσουν να πιστώνονται έως το τέλος του μήνα, ώστε οι δικαιούχοι να έχουν τη δυνατότητα χρήσης της ενίσχυσης πριν από το Πάσχα. Η επιλογή για στοχευμένη ενίσχυση στη βενζίνη, σε συνδυασμό με την οριζόντια επιδότηση στο diesel, δεν είναι τυχαία. Στο οικονομικό επιτελείο θεωρούν ότι η πίεση στο πετρέλαιο κίνησης έχει άμεση επίδραση στο κόστος μεταφορών και κατ’ επέκταση στις τιμές των προϊόντων, διατηρώντας ενεργό τον κίνδυνο για νέες πληθωριστικές πιέσεις.

Την ίδια ώρα, η κυβέρνηση απορρίπτει προς το παρόν το ενδεχόμενο οριζόντιας μείωσης του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης ή του ΦΠΑ στα καύσιμα, παρά το γεγονός ότι χώρες όπως η Ισπανία και η Αυστρία έχουν κινηθεί σε αυτή την κατεύθυνση.

Όπως ανέφερε κατά τη χθεσινή ενημέρωση των πολιτικών συντακτών ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, η επιλογή αυτή συνδέεται τόσο με το υψηλό δημοσιονομικό κόστος όσο και με τη στόχευση των μέτρων. «Ο Ειδικός Φόρος Κατανάλωσης αποφέρει περίπου 4 δισ. ευρώ ετησίως», σημείωσε, εξηγώντας ότι μια οριζόντια μείωση θα επιβάρυνε σημαντικά τον προϋπολογισμό, χωρίς να διασφαλίζεται ότι το όφελος θα κατευθυνθεί αποκλειστικά στους πολίτες που έχουν μεγαλύτερη ανάγκη. Παράλληλα, όπως τόνισε, σε περίπτωση μείωσης φόρων στα καύσιμα θα επωφελούνταν και τουρίστες ή καταναλωτές με υψηλότερα εισοδήματα, ενώ η κυβέρνηση επιδιώκει τα έκτακτα μέτρα να είναι πιο στοχευμένα και να κατευθύνονται κυρίως προς τα νοικοκυριά που πιέζονται περισσότερο. Σε αυτό το πλαίσιο, το οικονομικό επιτελείο επιλέγει παρεμβάσεις περιορισμένης διάρκειας, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο επανεκτίμησης της κατάστασης ανάλογα με την πορεία των διεθνών τιμών και των πληθωριστικών πιέσεων.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΣΤΗΝ ΙΔΙΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΚΟΣΜΟΣ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

