Κάθετος Διάδρομος: Άγονη και η χθεσινή δημοπρασία- Το βλέμμα στραμμένο στην Κομισιόν

Μελέτη Kaspersky: Ψηφιακό "big bang" στην ενέργεια: 3 στις 4 εταιρείες θα ψηφιοποιηθούν σε δύο χρόνια - αλλά με ποιο κόστος;
ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ
24/03/2026 - 15:49
H HELLENiQ ENERGY δημιουργεί τη νέα γενιά στελεχών της Ενέργειας
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
24/03/2026 - 15:44
Η ABB στηρίζει έμπρακτα τη νέα γενιά μηχανικών και την καινοτομία
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
24/03/2026 - 15:30
Το 3×3 Schools powered by ΔΕΗ επιστρέφει για τέταρτη χρονιά
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
24/03/2026 - 15:05
Θ. Κοντογεώργης για fuel pass: Καταβολή στους δικαιούχους ολόκληρου του διμήνου μέσα στο α' 15νθήμερο του Απριλίου
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
24/03/2026 - 14:47
Το πρώτο κινητό X-ray στην μάχη κατά του λαθρεμπορίου στην Ελλάδα
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
24/03/2026 - 14:32
Σύσκεψη την Πέμπτη 26 Μαρτίου στο ΥΠΕΝ για περικοπές και αρνητικές τιμές - Συμμετοχή του ΣΥΦΩΕΛ
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
24/03/2026 - 14:02
Α. Σδούκου: Τα μέτρα που πήρε η κυβέρνηση δεν εξαντλούν από την πρώτη στιγμή όλα τα δημοσιονομικά περιθώρια
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
24/03/2026 - 13:28
Ιράν: Δύο ενεργειακές υποδομές δέχθηκαν επίθεση, σύμφωνα με το Fars
ΚΟΣΜΟΣ
24/03/2026 - 12:54
Semafor: Οι ΗΠΑ θα συνεχίσουν τα πλήγματα εναντίον του Ιράν, η παύση ισχύει μόνο για τις ενεργειακές εγκαταστάσεις
ΚΟΣΜΟΣ
24/03/2026 - 12:28
Κυριάκος Πιερρακάκης για μέτρα στήριξης: Εφόσον χρειαστεί θα παρέμβουμε ξανά
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
24/03/2026 - 11:47
Ρ.Α.Α.Ε.Υ.: Ενημέρωση καταναλωτών για τα δυναμικά τιμολόγια (με πορτοκαλί σήμανση διαφάνειας)
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
24/03/2026 - 11:38
Εnaon EDA: Δράσεις ενημέρωσης στη Θήβα για την αξιοποίηση του Δικτύου Φυσικού Αερίου
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
24/03/2026 - 11:20
2nd Greek Water Summit: Η νέα στρατηγική και τα έργα διαχείρισης των υδάτινων πόρων
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
24/03/2026 - 11:16
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή καλεί τα κράτη μέλη να αρχίσουν να προετοιμάζονται για τον χειμώνα εν μέσω των ενεργειακών διαταραχών στη Μέση Ανατολή
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
24/03/2026 - 10:40
Πρόταση μεθοδολογίας υπολογισμού μεταβλητού κόστους για τη λειτουργία των λιγνιτικών μονάδων που παρέχουν τηλεθέρμανση στον Δήμο Κοζάνης
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
24/03/2026 - 10:17
Νίκος Παπαθανάσης: 12,299 εκατομμύρια ευρώ για νέες ενεργειακές αναβαθμίσεις νοσοκομείων
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
24/03/2026 - 10:13
Κ. Χατζηδάκης: Οι μειώσεις στα καύσιμα θα περάσουν απευθείας στην τσέπη του καταναλωτή
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
24/03/2026 - 09:27
Motor Oil: Αυξημένη κερδοφορία το 2025, αβεβαιότητα για το 2026
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
24/03/2026 - 09:14
Γ. Χατζηθεοδοσίου: Χαιρετίζουμε τα νέα μέτρα στήριξης -Απαιτείται επιπλέον ενίσχυση όσων πλήττονται από το υψηλό ενεργειακό κόστος
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
24/03/2026 - 09:07
Εκπλήρωση από τους Προμηθευτές Ηλεκτρικής Ενέργειας των υποχρεώσεών τους ως προς την καταβολή των υποχρεώσεών τους προς τους Διαχειριστές: Θετική Αναφορά
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
24/03/2026 - 08:56
Πρόσκληση ΡΑΑΕΥ για εκδήλωση ενδιαφέροντος υποψήφιων προμηθευτών για παροχή υπηρεσιών καθολικής υπηρεσίας ηλεκτρικής ενέργειας
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
24/03/2026 - 08:50
Στ. Παπασταύρου στο CERΑWeek: Ο ενεργειακός χάρτης στην Ευρώπη έχει αλλάξει ριζικά – H Ελλάδα είναι φάρος σταθερότητας
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
24/03/2026 - 08:26
Η Κρήτη και η Ελλάδα στο επίκεντρο της παγκόσμιας επιστημονικής κοινότητας για το νερό
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
24/03/2026 - 08:21
ΠΑΣΟΚ: Μέτρα «ασπιρίνη» απέναντι στην πρωτοφανή ενεργειακή κρίση
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
24/03/2026 - 08:10
Γιάννης Τριήρης: Οι ευρωπαϊκές δυνατότητες και που εξοβελίζουν το fuel pass
ΑΡΘΡΑ - ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ
24/03/2026 - 08:05
Fuel pass και επιδότηση diesel στην αντλία: Πώς, πότε και για ποιους ενεργοποιούνται τα νέα μέτρα
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
24/03/2026 - 08:02
Κάθετος Διάδρομος: Άγονη και η χθεσινή δημοπρασία- Το βλέμμα στραμμένο στην Κομισιόν
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
24/03/2026 - 08:00
Air Fryer VS φούρνος: Ποιο είναι τελικά πιο οικονομικό
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
24/03/2026 - 07:04
Πότε ανοίγουν οι αιτήσεις για το Fuel Pass 2026
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
24/03/2026 - 07:04

Άννα Διανά
Τρίτη, 24/03/2026 - 08:00

Η αποτυχία της χθεσινής δημοπρασίας για τη δέσμευση δυναμικότητας στον Κάθετο Διάδρομο βάζει προσωρινό «φρένο» στα σχέδια μεταφοράς φυσικού αερίου από την Ελλάδα προς την Ουκρανία, σε μια συγκυρία όπου οι υψηλές τιμές και η αβεβαιότητα περιορίζουν το εμπορικό ενδιαφέρον.

Η άνοδος των τιμών του φυσικού αερίου έχει ως αποτέλεσμα οι Ουκρανοί να προτιμούν την χρήση αποθεμάτων που βρίσκονται στις αποθήκες τους, αντί για νέες προμήθειες. Οι αγοραστές πάντως εμφανίζονται επιφυλακτικοί απέναντι στο κόστος μεταφοράς και στις συνθήκες της αγοράς, αποφεύγοντας να αναλάβουν δεσμεύσεις. Πολύ δε περισσότερο που ο χειμώνας τελειώνει και δεν υπάρχει ζήτηση στις τρέχουσες τιμές. Ταυτόχρονα, η ύπαρξη εναλλακτικών πηγών προμήθειας λειτουργεί ανταγωνιστικά, περιορίζοντας το ενδιαφέρον.Ενώ και η αβεβαιότητα που προκαλεί ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή συνέβαλε στην αποτυχία της χθεσινής δημοπρασίας, χωρίς αυτό βεβαίως να σημαίνει ότι έχουν αρθεί οι αμερικανικές πιέσεις για τη μεταφορά LNG στις χώρες της Νοτιοανατολικής Ευρώπης.

Πλέον το βλέμμα όλων είναι στραμμένο στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή από την οποία έχει ζητηθεί παράταση του προσωρινού καθεστώτος δημοπρασιών έως το τέλος του τρέχοντος έτους φυσικού αερίου, δηλαδή έως τον Οκτώβριο. Επί του παρόντος οι εμπλεκόμενες ρυθμιστικές αρχές δεν έχουν απορρίψει το σχετικό αίτημα των Διαχειριστών, αλλά δεν προχωρούν και στην έγκριση του αναμένοντας από την Κομισιόν να πάρει οριστικά θέση. Ετσι το ερώτημα που τίθεται είναι αν θα υπάρξει επόμενη δημοπρασία την τελευταία Δευτέρα του Απριλίου (27/4).

Μάλιστα από τους εμπλεκόμενους τονίζεται ότι αυτό θα πρέπει να γίνει το συντομότερο δυνατό διότι η καθυστέρηση στην έγκριση της δημοπρασίας υπονομεύει τη διαδικασία η οποία θεωρείται ότι ακόμη και αν γίνει υπό αυτές τις συνθήκες θα αποτύχει.

Παρά τις δυσκολίες που έχουν προκύψει, δεν διαφαίνεται καμία υποχώρηση από την αμερικανική πλευρά ως προς την πίεση για προώθηση του LNG μέσω του Κάθετου Διαδρόμου. Οι παρεμβάσεις προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή παραμένουν έντονες, με το βάρος να πέφτει και στη γενική διευθύντρια ενέργειας της ΕΕ Ντίττε Γιόργκενσεν, η οποία βρίσκεται στην Ουάσιγκτον για τη CERAWeek 2026. Στο ίδιο φόρουμ δίνει το «παρών» και ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου, χωρίς ωστόσο το συγκεκριμένο project να βρίσκεται ψηλά στην ατζέντα του. Επόμενος σταθμός για τους εμπλεκόμενους θεωρείται η Αίγυπτος και το Egypt Energy Show 2026, που θα πραγματοποιηθεί από τις 30 Μαρτίου έως την 1η Απριλίου υπό την αιγίδα του Προέδρου Abdel Fattah El Sisi. Εφόσον πάντως οι συνθήκες ασφαλείας δεν επιτρέψουν τη διεξαγωγή επαφών στην Αίγυπτο, το ενδιαφέρον μεταφέρεται στην Κροατία, όπου στις 28 και 29 Απριλίου προγραμματίζεται συνάντηση στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας των Τριών Θαλασσών. Το σχήμα αυτό, στο οποίο συμμετέχουν 13 κράτη-μέλη της ΕΕ από την Αδριατική έως τη Βαλτική και τη Μαύρη Θάλασσα, λειτουργεί ως πλατφόρμα ενίσχυσης των ενεργειακών και μεταφορικών υποδομών, με την Ελλάδα να αναδεικνύεται σε κρίσιμο κόμβο για τη διασύνδεση με τη Μεσόγειο. Στη συνάντηση του Ντουμπρόβνικ, ο Κάθετος Διάδρομος αναμένεται να βρεθεί στο επίκεντρο των συζητήσεων.

