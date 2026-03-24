Κάθετος Διάδρομος: Άγονη και η χθεσινή δημοπρασία- Το βλέμμα στραμμένο στην Κομισιόν

Η αποτυχία της χθεσινής δημοπρασίας για τη δέσμευση δυναμικότητας στον Κάθετο Διάδρομο βάζει προσωρινό «φρένο» στα σχέδια μεταφοράς φυσικού αερίου από την Ελλάδα προς την Ουκρανία, σε μια συγκυρία όπου οι υψηλές τιμές και η αβεβαιότητα περιορίζουν το εμπορικό ενδιαφέρον.

Η άνοδος των τιμών του φυσικού αερίου έχει ως αποτέλεσμα οι Ουκρανοί να προτιμούν την χρήση αποθεμάτων που βρίσκονται στις αποθήκες τους, αντί για νέες προμήθειες. Οι αγοραστές πάντως εμφανίζονται επιφυλακτικοί απέναντι στο κόστος μεταφοράς και στις συνθήκες της αγοράς, αποφεύγοντας να αναλάβουν δεσμεύσεις. Πολύ δε περισσότερο που ο χειμώνας τελειώνει και δεν υπάρχει ζήτηση στις τρέχουσες τιμές. Ταυτόχρονα, η ύπαρξη εναλλακτικών πηγών προμήθειας λειτουργεί ανταγωνιστικά, περιορίζοντας το ενδιαφέρον.Ενώ και η αβεβαιότητα που προκαλεί ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή συνέβαλε στην αποτυχία της χθεσινής δημοπρασίας, χωρίς αυτό βεβαίως να σημαίνει ότι έχουν αρθεί οι αμερικανικές πιέσεις για τη μεταφορά LNG στις χώρες της Νοτιοανατολικής Ευρώπης.

Πλέον το βλέμμα όλων είναι στραμμένο στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή από την οποία έχει ζητηθεί παράταση του προσωρινού καθεστώτος δημοπρασιών έως το τέλος του τρέχοντος έτους φυσικού αερίου, δηλαδή έως τον Οκτώβριο. Επί του παρόντος οι εμπλεκόμενες ρυθμιστικές αρχές δεν έχουν απορρίψει το σχετικό αίτημα των Διαχειριστών, αλλά δεν προχωρούν και στην έγκριση του αναμένοντας από την Κομισιόν να πάρει οριστικά θέση. Ετσι το ερώτημα που τίθεται είναι αν θα υπάρξει επόμενη δημοπρασία την τελευταία Δευτέρα του Απριλίου (27/4).

Μάλιστα από τους εμπλεκόμενους τονίζεται ότι αυτό θα πρέπει να γίνει το συντομότερο δυνατό διότι η καθυστέρηση στην έγκριση της δημοπρασίας υπονομεύει τη διαδικασία η οποία θεωρείται ότι ακόμη και αν γίνει υπό αυτές τις συνθήκες θα αποτύχει.

Παρά τις δυσκολίες που έχουν προκύψει, δεν διαφαίνεται καμία υποχώρηση από την αμερικανική πλευρά ως προς την πίεση για προώθηση του LNG μέσω του Κάθετου Διαδρόμου. Οι παρεμβάσεις προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή παραμένουν έντονες, με το βάρος να πέφτει και στη γενική διευθύντρια ενέργειας της ΕΕ Ντίττε Γιόργκενσεν, η οποία βρίσκεται στην Ουάσιγκτον για τη CERAWeek 2026. Στο ίδιο φόρουμ δίνει το «παρών» και ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου, χωρίς ωστόσο το συγκεκριμένο project να βρίσκεται ψηλά στην ατζέντα του. Επόμενος σταθμός για τους εμπλεκόμενους θεωρείται η Αίγυπτος και το Egypt Energy Show 2026, που θα πραγματοποιηθεί από τις 30 Μαρτίου έως την 1η Απριλίου υπό την αιγίδα του Προέδρου Abdel Fattah El Sisi. Εφόσον πάντως οι συνθήκες ασφαλείας δεν επιτρέψουν τη διεξαγωγή επαφών στην Αίγυπτο, το ενδιαφέρον μεταφέρεται στην Κροατία, όπου στις 28 και 29 Απριλίου προγραμματίζεται συνάντηση στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας των Τριών Θαλασσών. Το σχήμα αυτό, στο οποίο συμμετέχουν 13 κράτη-μέλη της ΕΕ από την Αδριατική έως τη Βαλτική και τη Μαύρη Θάλασσα, λειτουργεί ως πλατφόρμα ενίσχυσης των ενεργειακών και μεταφορικών υποδομών, με την Ελλάδα να αναδεικνύεται σε κρίσιμο κόμβο για τη διασύνδεση με τη Μεσόγειο. Στη συνάντηση του Ντουμπρόβνικ, ο Κάθετος Διάδρομος αναμένεται να βρεθεί στο επίκεντρο των συζητήσεων.