Πυρά ΔΕΠΑ και Motor Oil σε ΔΕΣΦΑ για τις χρεώσεις φόρτωσης LNG
Άννα Διανά
Πέμπτη, 05/02/2026 - 08:02

Αντιδράσεις προκαλεί στους βασικούς χρήστες της αγοράς φυσικού αερίου η εισήγηση του ΔΕΣΦΑ για τη διατήρηση των υφιστάμενων χρεώσεων στη φόρτωση υγροποιημένου φυσικού αερίου σε βυτιοφόρα, τόσο τις εργάσιμες ημέρες όσο και τα Σάββατα.

Τόσο η ΔΕΠΑ όσο και η Motor Oil απορρίπτουν την πρόταση, κάνοντας λόγο για τιμολόγηση που δεν αντανακλά τη διευρυμένη χρήση της υπηρεσίας και επιβαρύνει αδικαιολόγητα την αγορά και τους τελικούς καταναλωτές. Ειδικότερα, τόσο η ΔΕΠΑ όσο και η Motor Oil που συμμετείχαν στη σχετική διαβούλευση της ΡΑΕΕΥ κρίνουν την πρόταση του ΔΕΣΦΑ ως μη αποδεκτή.

Σημειώνεται ότι ο ΔΕΣΦΑ χρεώνει 650 ευρώ/φορτίο τις εργάσιμες ημέρες και 1000 ευρώ/φορτίο το Σάββατο, για την χρήση της εγκατάστασης φόρτωσης Υγροποιημένου Φυσικού Αερίου σε βυτιοφόρα, που το μεταφέρουν σε απομακρυσμένες από το δίκτυο περιοχές. Τα 650 ευρώ/φορτίο έχουν οριστεί από τη ΡΑΑΕΥ το 2022 ως προσωρινή χρέωση της εγκατάστασης.

Με σχετική εισήγηση του ο ΔΕΣΦΑ ζήτησε, κατ αρχήν τη διατήρηση της Σαββατιάτικης λειτουργίας του σταθμού φόρτωσης ΥΦΑ έως τον Απρίλιο αλλά και τη διατήρηση των τιμολογίων στα ίδια επίπεδα για το 2026 και για το 2027. Μάλιστα στη σχετική εισήγηση του σημειώνει ότι το συγκεκριμένο τιμολόγιο παραμένει εντός του εύρους τιμολογίων των γειτονικών τερματικών και ιδιαίτερα του KrK (LNG Hrvatska)1 στην Κροατία, το οποίο και είναι ο άμεσος ανταγωνιστής της εγκατάστασης Φόρτωσης Φορτηγών στη Ρεβυθούσα.

Επίσης αναφέρει ότι το υπάρχον τιμολόγιο έχει λειτουργήσει – και συνεχίζει να λειτουργεί αποτελεσματικά. Πάντως, η ΔΕΠΑ διαφωνεί στη διατήρηση του τιμολογίου στα 650 ευρώ ανά φόρτωση για τα έτη 2026 -2027, καθώς όπως αναφέρει με αυτόν τον τρόπο το αρχικά προβλεπόμενο από το 2022 προσωρινό τιμολόγιο σύμφωνα με σχετική απόφαση της ΡΑΑΕΥ τελικά έχει παγιωθεί ως μόνιμο. Η εταιρεία επισημαίνει ακόμη ότι η συγκεκριμένη επιβάρυνση που εν τέλει μεταφέρεται στους καταναλωτές αδυνατεί να υποστηρίξει ικανοποιητικά αφενός την ανάπτυξη της εγκατάστασης με αύξηση της δέσμευσης χρονοθυρίδων και αφετέρου τη διείσδυση του προϊόντος ιδίως για καταναλωτές απομακρυσμένους από τα δίκτυα.

Κατηγορηματικά αρνητική είναι η Motor Oil που σημειώνει ότι η σημαντική αύξηση της δραστηριότητας της Υπηρεσίας Φόρτωσης ΥΦΑ όπως προκύπτει από τα δημοσιοποιημένα στοιχεία του ΔΕΣΦΑ για το 2025, δηλαδή 707 φορτώσεις (σχεδόν τριπλάσια χρήση σε σχέση με το 2024) καταδεικνύει ότι η υπηρεσία έχει εκτεταμένη χρήση από την αγορά.

Προσθέτει δε ότι αφού πρόκειται για ρυθμιζόμενη υπηρεσία, δεν τεκμηριώνεται επαρκώς η διατήρηση του τιμολογίου φόρτωσης στο υφιστάμενο επίπεδο των 650 ευρώ/φόρτωση, ούτε η εφαρμογή αυξημένου τιμολογίου για τις φορτώσεις που πραγματοποιούνται τα Σάββατα δηλαδή 1000 ευρώ/φόρτωση.

Όπως υποστηρίζει η αυξημένη χρήση συνεπάγεται βελτιωμένες συνθήκες ανάκτησης κόστους οι οποίες οφείλουν να αποτυπώνονται στον καθορισμό των τιμολογίων.

Επιπλέον σημειώνει ότι στην πρόταση του ΔΕΣΦΑ για το πρόγραμμα ανάπτυξης του ΕΣΦΑ 2025-2034 προβλέπεται η εγκατάσταση δεύτερης θέσης φόρτωσης στη Ρεβυθούσα, γεγονός που αναμένεται να οδηγήσει σε περαιτέρω αύξηση της δραστηριότητας Υπηρεσίας Φόρτωσης ΥΦΑ. Σύμφωνα με τη Motor Oil η προγραμματιζόμενη ενίσχυση της υποδομής δεν συνάδει με τη διατήρηση των τιμολογίων στα ίδια επίπεδα ούτε με τη διαφοροποίηση του τιμολογίου μεταξύ εργάσιμων ημερών και Σαββάτου.

«Κατά συνέπεια, καταλήγει στην επιστολή της η Motor Oil, η προτεινόμενη τιμολογιακή προσέγγιση δεν ευθυγραμμίζεται με τις αρχές της αναλογικότητας, της διαφάνειας και της κοστοστρέφειας που διέπουν τις ρυθμιζόμενες υπηρεσίες και χρήζει επανεξέτασης».

Η εταιρεία προτείνει την αναθεώρηση των τιμολογίων Φ-ΥΦΑ με κατεύθυνση τη μείωση τους καθώς και την κατάργηση της διαφοροποίησης του τιμολογίου για φορτώσεις το Σάββατο μέσω της θέσπισης ενιαίας τιμής για όλες τις ημέρες λειτουργίας της υπηρεσίας.

