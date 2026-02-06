ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΚΛΕΙΣΙΜΟ

Ανακοινώθηκε η νέα οργανωτική δομή του ομίλου AKTOR
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
06/02/2026 - 08:18
Νέα CEO στον ΔΕΣΦΑ η Maria Sferruzza
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
06/02/2026 - 08:12
Γιάννης Τριήρης: Τι αποκαλύπτει η απόφαση του Αρείου Πάγου για τα κόκκινα δάνεια
ΑΡΘΡΑ - ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ
06/02/2026 - 08:09
Ν. Τσάφος: Η στροφή στις ΑΠΕ κ η μετατροπή της χώρας σε εξαγωγέα ενέργειας οδηγούν σε χαμηλότερες τιμές
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
06/02/2026 - 08:03
Πόσο κρύο αντέχει το κινητό και το smartwatch σας
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
06/02/2026 - 06:48
Οι ενοικιαστές έχουν ένα καινούριο «όπλο» για εξοικονόμηση ενέργειας
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
06/02/2026 - 06:48
Επτά πρακτικές λύσεις για οικονομία σε ρεύμα, νερό και φυσικό αέριο
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
06/02/2026 - 06:47
Ο Ν. Τσάφος για τις πέντε τεκτονικές αλλαγές στην ενέργεια, το ενεργειακό κόστος της βιομηχανίας και μια τεράστια ευκαιρία για την Ελλάδα
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
05/02/2026 - 15:50
H ΔΕΗ διαψεύδει δημοσιεύματα για πιθανή εξαγορά της Nova
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
05/02/2026 - 15:48
Πρόσκληση για Δημόσια Διαβούλευση για την Προμήθεια, επέκταση και συντήρηση Συστημάτων Πληροφορικής για το Data Center της ΔΑΠΕΕΠ Α.Ε
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
05/02/2026 - 15:44
Στ. Παπασταύρου: «Νευρώνας» της ενεργειακής και πολιτικής αρχιτεκτονικής η Β. Ελλάδα
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
05/02/2026 - 15:31
Νέα Αριστερά: Από την ενεργειακή φτώχεια στην ενεργειακή τιμωρία
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
05/02/2026 - 15:05
ΥΠΕΝ: Υπογραφή προγραμματικών συμβάσεων για τη δημιουργία, αναβάθμιση και ανάδειξη πεζοπορικών και περιπατητικών διαδρομών
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
05/02/2026 - 14:37
Ανακοίνωση σχετικά με τη Φέρουσα Ικανότητα της Δημοτικής Ενότητας της Θίσβης
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
05/02/2026 - 14:00
Νέο ΔΕΗ Mini Park στον Σταθμό Λαρίσης
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
05/02/2026 - 13:20
Η υπηρεσιακή Πρόεδρος της Βενεζουέλας συναντήθηκε με στελέχη ξένων πετρελαϊκών εταιρειών
ΚΟΣΜΟΣ
05/02/2026 - 13:04
Ξεκινά σήμερα στο Παρίσι το 3ο Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών: Γαλλία–Ελλάδα σε κρίσιμη συγκυρία για την Ευρώπη
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
05/02/2026 - 12:21
Η Schneider Electric αναγνωρίστηκε για τη συνεχή ηγετική της θέση στον τομέα της βιωσιμότητας σε όλες τις κορυφαίες αξιολογήσεις ESG για το 2025
ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ
05/02/2026 - 11:54
Συμμετοχή της METLEN και του κατασκευαστικού της βραχίονα ΜΕΤΚΑ στο έργο Παραχώρησης ΒΟΑΚ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
05/02/2026 - 11:23
Η Ρωσία θα συνεχίσει να προμηθεύει πετρέλαιο στην Κούβα
ΚΟΣΜΟΣ
05/02/2026 - 10:55
Εξώδικο Δήμου Πυλαίας – Χορτιάτη κατά ΔΕΔΔΗΕ: Ζητά εξηγήσεις για τις πολύωρες απροειδοποίητες διακοπές και απειλεί με αγωγές
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
05/02/2026 - 10:22
Ο Όμιλος ΗΡΑΚΛΗΣ αυτοματοποιεί την έκδοση Περιβαλλοντικών Δηλώσεων Προϊόντος (EPD) για όλες τις μονάδες σκυροδέματος
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
05/02/2026 - 09:38
Ν. Δένδιας: Ελλάδα και Ισραήλ δεν αποκλείουν την Τουρκία
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
05/02/2026 - 09:04
Βουλευτές της Νέας Αριστεράς καταγγέλλουν την κυβέρνηση για αποτυχία στην ανακύκλωση
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
05/02/2026 - 08:37
Ενημερώθηκε ο Γεωπληροφοριακος Χάρτης της ΕΛΕΤΑΕΝ
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
05/02/2026 - 08:14
Γιάννης Τριήρης: Χαώδης η απόσταση μεταξύ κυβερνητικής ρητορικής και πραγματικότητας
ΑΡΘΡΑ - ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ
05/02/2026 - 08:06
Ηλεκτροπαραγωγή: Οι περικοπές ΑΠΕ κράτησαν στάσιμες τις εκπομπές παρά το ιστορικό χαμηλό του λιγνίτη
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
05/02/2026 - 08:04
Πυρά ΔΕΠΑ και Motor Oil σε ΔΕΣΦΑ για τις χρεώσεις φόρτωσης LNG
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
05/02/2026 - 08:02
Πρέπει να καλύπτουμε τη μονάδα του AC τον χειμώνα; Τι λένε οι ειδικοί
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
05/02/2026 - 06:38
Λογαριασμοί ρεύματος: Αυτή είναι η φθηνότερη ώρα για να κάνετε τις δουλειές σας
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
05/02/2026 - 06:40

Η Maria Sferruzza τοποθετήθηκε στη θέση της CEO του ΔΕΣΦΑ, με την θητεία της να ξεκινά στις 8 Φεβρουαρίου, κατόπιν της ολοκλήρωσης της θητείας της Maria Rita Galli. Η τοποθέτησή της πραγματοποιήθηκε σύμφωνα με την ισχύουσα συμφωνία μετόχων.

Η Maria Sferruzza διετέλεσε Executive Director, International Engineering, Construction & Solutions στη Snam, θέση την οποία κατείχε από τον Οκτώβριο του 2021. Διαθέτει περισσότερα από 30 έτη διεθνούς εμπειρίας σε ηγετικές θέσεις στον ενεργειακό τομέα, με αποδεδειγμένη πορεία στη διαχείριση σύνθετων έργων ενεργειακών υποδομών μεγάλης κλίμακας σε παγκόσμιο επίπεδο.

Με την τοποθέτηση της κας Maria Sferruzza, οι μέτοχοι του ΔΕΣΦΑ επαναβεβαιώνουν τη δέσμευσή τους να επιταχύνουν την αναπτυξιακή πορεία της εταιρείας και να ενισχύσουν τη θέση της Ελλάδας ως περιφερειακής ενεργειακής πύλης προς τη Νοτιοανατολική Ευρώπη.

Οι μέτοχοι του ΔΕΣΦΑ ευχαριστούν επίσης την κα Galli για τη συμβολή της στην εξέλιξη της εταιρείας κατά τη διάρκεια της θητείας της και καλωσορίζουν την κα Sferruzza, καθώς ο ΔΕΣΦΑ συνεχίζει να ενισχύει τον ρόλο του στο περιφερειακό και ευρωπαϊκό ενεργειακό τοπίο.

Maria Sferruzza-Βιογραφικό

Η Maria Sferruzza εντάχθηκε στον ενεργειακό κλάδο το 1995, ξεκινώντας την επαγγελματική της πορεία στον τομέα Oil & Gas της General Electric, στη θέση της μηχανικού εφαρμογών συμπιεστών. Στη συνέχεια ανέλαβε ρόλους αυξανόμενης ευθύνης στους τομείς των πωλήσεων, του εμπορικού και των επιχειρησιακών λειτουργιών, τόσο στις Ηνωμένες Πολιτείες όσο και στην Ιταλία. Το 2011 ανέλαβε καθήκοντα Global Sales General Manager για τις υπηρεσίες GE Oil & Gas, ενώ το 2017 τοποθετήθηκε στη θέση του GE Officer. Μετά τη συγχώνευση του τομέα Oil & Gas της General Electric με την Baker Hughes το 2017, η κα Sferruzza ανέλαβε την ευθύνη της Global Service Business Unit καθώς και τη στρατηγική του τομέα LNG, αναφερόμενη απευθείας στον CEO του τομέα Turbomachinery and Process Solutions. Το 2018 μετεγκαταστάθηκε στην Ασία, αναλαμβάνοντας τη θέση της Senior Vice President για την περιοχή Ασίας και Ειρηνικού στην Global Operations της Baker Hughes, προτού επιστρέψει στην Ιταλία το 2021 για να ενταχθεί στον Όμιλο Snam. Παράλληλα, έχει διατελέσει non-Executive Director στο Διοικητικό Συμβούλιο της Italgas, του κύριου διαχειριστή του συστήματος διανομής φυσικού αερίου της Ιταλίας, καθώς και Chairwoman της Stogit, θυγατρικής της Snam που διαχειρίζεται τις υποδομές αποθήκευσης φυσικού αερίου σε ολόκληρη τη χώρα.

