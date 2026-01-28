ΕΛΣΤΑΤ: Η κατανάλωση πετρελαιοειδών για το 2024

Η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοινώνει τα προσωρινά στοιχεία Κατανάλωσης Πετρελαιοειδών στην Ελλάδα για το έτος 2024 και τα οριστικά στοιχεία για το έτος 2023.

Σύμφωνα με τα στοιχεία αυτά, παρατηρείται 2,8% αύξηση στη συνολική κατανάλωση πετρελαιοειδών για το έτος 2024 σε σχέση με το έτος 2023, με τις αντίστοιχες ποσότητες να ανέρχονται σε 7.029.109 μετρικούς τόνους για το έτος 2024 και 6.837.722 μετρικούς τόνους για το έτος 2023.

Συγκεκριμένα, παρατηρείται αύξηση της ετήσιας κατανάλωσης της βενζίνης σούπερ αμόλυβδης 98/100 κατά 4,9%, του πετρελαίου κίνησης κατά 3,7%, του μαζούτ υψηλού θείου κατά 3,1%, του πετρελαίου θέρμανσης κατά 2,5%, της αμόλυβδης βενζίνης κατά 1,8%, του μαζούτ χαμηλού θείου κατά 1,6% και του υγραερίου κατά 0,9%. (Πίνακας 1, Γράφημα 2).

Στον Πίνακα 2 παρουσιάζονται τα ποσοστά κατανάλωσης πετρελαιοειδών στις Περιφέρειες της χώρας για τα έτη 2017-2024. Κατά το έτος 2024, οι περιφέρειες που παρουσιάζουν τη μεγαλύτερη κατανάλωση είναι η Αττική και η Κεντρική Μακεδονία και ακολουθούν οι περιφέρειες Θεσσαλίας, Δυτικής Ελλάδας, Στερεάς Ελλάδας, Κρήτης, Πελοποννήσου, Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, Ηπείρου, Νοτίου Αιγαίου και Δυτικής Μακεδονίας. Οι χαμηλότερες καταναλώσεις παρατηρούνται στις περιφέρειες των Ιονίων Νήσων και του Βορείου Αιγαίου. Στον Χάρτη 1 απεικονίζεται η περιφερειακή κατανομή της κατανάλωσης πετρελαιοειδών στη χώρα, με βάση τα στοιχεία του έτους 2024.