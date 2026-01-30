ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΚΛΕΙΣΙΜΟ

ΑΡΘΡΑ - ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ

Γιάννης Τριήρης: Η αόρατη ανεργία στην Ελλάδα δεν δικαιολογεί πανηγυρισμούς

Γιάννης Τριήρης: Η αόρατη ανεργία στην Ελλάδα δεν δικαιολογεί πανηγυρισμούς
Γιάννης Τριήρης
Παρασκευή, 30/01/2026 - 08:17

Έσπευσαν και πάλι να θριαμβολογήσουν οι «κυβερνητικές πηγές» για τα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛΣΤΑΤ), τα οποία εμφανίζουν τη μείωση της ανεργίας και την αύξηση της απασχόλησης ως μεγάλη επιτυχία.

Η πραγματικότητα, όμως, που βιώνουν καθημερινά οι πολίτες, ειδικά οι άνεργοι και οι υποαπασχολούμενοι, είναι εντελώς διαφορετική. Τα πραγματικά δεδομένα για την ανεργία στην Ελλάδα προκύπτουν από τη Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης (ΔΥΠΑ), που καταγράφει όλους τους εγγεγραμμένους ανέργους και αποκαλύπτει την αόρατη ανεργία που αγνοούν οι κυβερνώντες γιατί έτσι τους βολεύει.

Τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ για τον Δεκέμβριο του 2025 εμφανίζουν ένα πολύ πιο ευνοϊκό τοπίο, καθώς δείχνουν την ανεργία στο 7,5%, τη δεύτερη χαμηλότερη μέτρηση από το 2004, και την Ελλάδα να καταγράφει ιστορική υποχώρηση της ανεργίας γυναικών και νέων. Η διαφορά είναι τεράστια και οφείλεται στη μεθοδολογία. Η ΕΛΣΤΑΤ βασίζεται σε δειγματοληπτικές έρευνες και καταγράφει μόνο όσους θεωρούνται ενεργά άνεργοι, εξαιρώντας μακροχρόνια ανέργους, υποαπασχολούμενους ή όσους εργάζονται μόλις λίγες ώρες το μήνα.

Αντίθετα τα στοιχεία της ΔΥΠΑ για τον ίδιο μήνα είναι αποκαλυπτικά: 915.889 εγγεγραμμένοι άνεργοι, με αύξηση περίπου 2,4% σε σχέση με τον Νοέμβριο, και 45,6% από αυτούς να είναι μακροχρόνια άνεργοι, δηλαδή χωρίς εργασία για 12 μήνες ή περισσότερο. Μόλις 170.851 άτομα δικαιούνται επίδομα ανεργίας, δηλαδή περίπου το 17%, αφήνοντας τους υπόλοιπους να βιώνουν την απόλυτη οικονομική ανέχεια.

Οι αριθμοί της ΔΥΠΑ μιλούν από μόνοι τους. Σχεδόν ένα εκατομμύριο Έλληνες αναζητούν εργασία, με τους μακροχρόνια ανέργους να ξεπερνούν τους 400.000. Στις γυναίκες καταγράφεται το 64% της ανεργίας και η ηλικιακή ομάδα 30–44 εμφανίζει τη μεγαλύτερη ανεργία. Η ΕΛΣΤΑΤ, από την άλλη, εμφανίζει πολύ μικρότερο αριθμό, δημιουργώντας μια ψευδή εικόνα ανάκαμψης. Η αόρατη ανεργία , όμως, παρότι δεν καταγράφεται υπάρχει και βιώνεται καθημερινά από εκατοντάδες χιλιάδες πολίτες.

Το πρόβλημα δεν είναι μόνο στατιστικό, αλλά κοινωνικό. Η κυβέρνηση πανηγυρίζει για μείωση της ανεργίας, ενώ εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι βιώνουν ανέχεια και φτώχεια. Οι πολίτες που καταγράφονται στη ΔΥΠΑ ως άνεργοι αγνοούνται προκλητικά από την κυβέρνηση.

Η αλήθεια είναι ότι στην Ελλάδα δεν έχει μειωθεί ουσιαστικά την ανεργία· η πολιτική της κυβέρνησης δεν αντιμετωπίζει τη φτώχεια και τη μακροχρόνια ανεργία, απλώς κρύβει την πραγματικότητα πίσω από στατιστικές αλχημείες.

Η ελληνική κοινωνία χρειάζεται πολιτικές που να αντιμετωπίζουν τα πραγματικά δεδομένα και όχι επικοινωνιακές φιέστες. Είναι καιρός να σταματήσει η κυβέρνηση να πανηγυρίζει για ψεύτικες «επιτυχίες» και να κοιτάξει κατάματα την αλήθεια της αγοράς εργασίας.

