ΔΕΣΦΑ: Ολοκληρώθηκαν 1.000 φορτώσεις φορτηγών LNG στη Ρεβυθούσα

Στον Τερματικό Σταθμό LNG της Ρεβυθούσας,μόλις ολοκληρώσαμε την 1.000η επιτυχημένη φόρτωση φορτηγών LNG, ένα σημαντικό επίτευγμα που αναδεικνύει την αξιοπιστία και τη λειτουργική αριστεία των υποδομών και των υπηρεσιών LNG που διαθέτουμε, αναφέρει σε ανάρτησή του στο Linkedin, ο Διαχεριστής.



«Κάθε φόρτωση είναι κάτι περισσότερο από μια διαδικασία logistics. Σηματοδοτεί την έναρξη ενός ενεργειακού ταξιδιού που πραγματοποιείται με τα υψηλότερα πρότυπα ασφαλείας, προμηθεύοντας βιομηχανίες, απομακρυσμένες κοινότητες και περιοχές εκτός δικτύου σε όλη την Ελλάδα και τη Νοτιοανατολική Ευρώπη. Είναι μια δέσμευση που τηρούμε καθημερινά, η οποία κατέστη δυνατή χάρη στην τεχνογνωσία των ανθρώπων μας και την ανθεκτικότητα των εγκαταστάσεών μας.



Αυτό το ορόσημο ενισχύει περαιτέρω τον ρόλο της Ρεβυθούσας ως ευέλικτης και ουσιαστικής πύλης για το φυσικό αέριο, διασφαλίζοντας αξιόπιστο, ασφαλή και αποδοτικό ενεργειακό εφοδιασμό για την Ελλάδα και την ευρύτερη περιοχή».