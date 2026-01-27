ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΚΛΕΙΣΙΜΟ

Στ. Παπασταύρου: Με τον Κώδικα Πολεοδομίας βάζουμε τέλος στο πολεοδομικό αλαλούμ. Οργανώνουμε τον χώρο
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
27/01/2026 - 12:56
Η Schneider Electric στηρίζει τη βιωσιμότητα των ιστορικών ξενοδοχείων Μεγάλη Βρετανία και King George με εξειδικευμένους ενεργειακούς ελέγχους
ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ
27/01/2026 - 12:52
Δέσμη προτάσεων ΣΜΕ για την αξιοποίηση του Εθνικού Ορυκτού Πλούτου
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
27/01/2026 - 12:17
Το 2025 έκλεισε με το καλύτερο δ’ τρίμηνο σε παραγωγή στην ιστορία της Energean
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
27/01/2026 - 11:31
Η Eldorado ανακοινώνει ισχυρά αποτελέσματα γεωλογικής έρευνας σε πολλαπλές νέες ζώνες υψηλής περιεκτικότητας σε Καναδά και Ελλάδα
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
27/01/2026 - 11:05
Έκδοση πράσινου ομολόγου υψηλής εξοφλητικής προτεραιότητας ύψους €600εκατ. από την Εθνική Τράπεζα
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
27/01/2026 - 10:22
Στη Λιβύη ο Νικόλας Φαραντούρης – Οι συναντήσεις με τον Πρωθυπουργό και τον Υπουργό Πετρελαίου
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
27/01/2026 - 09:41
Γερμανία: Επαναφέρει την επιδότηση 3 δισεκατομμυρίων ευρώ για τα ηλεκτρικά οχήματα
ΚΟΣΜΟΣ
27/01/2026 - 09:24
Η Βενεζουέλα προβλέπει αύξηση κατά 55% των επενδύσεων στον τομέα του πετρελαίου το 2026
ΚΟΣΜΟΣ
27/01/2026 - 08:42
ΤΕΧΑΝ: Σε εξέλιξη το 1ο Πανελλήνιο Σχολικό Πρωτάθλημα Ανακύκλωσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
27/01/2026 - 08:30
Γιάννης Τριήρης: Ο «γενίτσαρος» Ρούτε και το δόγμα υποτέλειας
ΑΡΘΡΑ - ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ
27/01/2026 - 08:09
Ηλεκτρισμός: Άλμα 29% στη χονδρική αλλά η Ελλάδα παραμένει στα χαμηλά της Ευρώπης
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
27/01/2026 - 08:07
RED III: Φρένο στο greenwashing και νέοι κανόνες για ΑΠΕ και καύσιμα- Οι βασικές παρεμβάσεις στο νομοσχέδιο του ΥΠΕΝ
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
27/01/2026 - 08:00
Το σχέδιο της Micorosoft για να σταματήσουν οι αυξήσεις στους λογαριασμούς ρεύματος
ΚΟΣΜΟΣ
27/01/2026 - 07:10
Γιατί δεν πρέπει να αφήνετε το αερόθερμο να καίει όλη τη νύχτα
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
27/01/2026 - 07:10
Ο κανόνας των 30cm είναι το μυστικό για πιο ζεστό σπίτι
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
27/01/2026 - 07:10
Picasso MyPlan: Το νέο εργαλείο από την Protergia κάνει τον έλεγχο του λογαριασμού ρεύματος ακόμα πιο απλό
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
26/01/2026 - 15:58
Οι υπόχρεοι Προμηθευτές για προσφορά Σύμβασης Προμήθειας Δυναμικής Τιμολόγησης
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
26/01/2026 - 15:35
Δήμος Αθηναίων: Εγκαίνια νέου πάρκου στον Σταθμό Λαρίσης σε συνεργασία με τη ΔΕΗ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
26/01/2026 - 15:29
Η «μάχη» των υδρογονανθράκων στη Μεσόγειο: Τα επόμενα βήματα της Ελλάδας και οι γεωπολιτικές ισορροπίες
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
26/01/2026 - 14:49
Ν. Ανδρουλάκης: Η κυβερνητική πολιτική στην ενέργεια θέτει σε κίνδυνο την ενεργειακή ασφάλεια της χώρας
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
26/01/2026 - 14:22
Κλιματική Ανασκόπηση από το GreenTank: Η ηλεκτροπαραγωγή στην Ελλάδα το 2025
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
26/01/2026 - 13:50
Νέο έντυπο της ΕΛΕΤΑΕΝ με θέμα: Κυκλικότητα Πτερυγίων Ανεμογεννητριών
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
26/01/2026 - 12:56
Κύκλωμα εξαπάτησης σε πρατήρια υγρών καυσίμων: Στη φυλακή ο αρχηγός και άλλοι πέντε
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
26/01/2026 - 12:53
Τα Βαλκάνια φλέγονται - Οργή για τη διαφθορά
ΓΕΩ ΠΟΛΙΤΙΚΑ
26/01/2026 - 12:30
Γιατί πνίγεται η Αθήνα; Χαμένες ευκαιρίες με μεγάλο κόστος
ΑΡΘΡΑ - ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ
26/01/2026 - 12:22
Ο Όμιλος ΤΙΤΑΝ ξεκινά σειρά συναντήσεων με επενδυτές για ενδεχόμενη προσφορά ομολογιών αναμενόμενου ύψους 350 εκατ. ευρώ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
26/01/2026 - 11:46
Το LNG κυρίαρχο καύσιμο μετάβασης στη ναυτιλία - Ζητά παγκόσμιους κανόνες η SEA-LNG
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
26/01/2026 - 11:08
Δημόσια Διαβούλευση της ΡΑΑΕΥ επί των παραμέτρων της προτεινόμενης Χρέωσης μη Συμμόρφωσης
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
26/01/2026 - 10:23
Ουκρανία: Περίπου 1.700 πολυκατοικίες στο Κίεβο παραμένουν χωρίς θέρμανση μετά από ρωσικό πλήγμα
ΚΟΣΜΟΣ
26/01/2026 - 09:44

Newsroom
Τρίτη, 27/01/2026 - 11:31

162 χιλιάδες βαρέλια ισοδυνάμου πετρελαίου την ημέρα – Ισχυρό και το ξεκίνημα το 2026 στο Ισραήλ

Το καλύτερο δ’ τρίμηνο στην ιστορία της σε ό,τι αφορά την παραγωγή ήταν αυτό του 2025, όπως ανακοίνωσε η Energean plc (LSE: ENOG, TASE: אנאג ( στο πλαίσιο της καθιερωμένης χρηματιστηριακής ενημέρωσης για τα προκαταρκτικά αποτελέσματα του 2025.

Όπως δήλωσε ο κ. Μαθιός Ρήγας, Διευθύνων Σύμβουλος του ομίλου Energean: «Είμαι ιδιαίτερα ευχαριστημένος για το εξαιρετικό τέταρτο τρίμηνο, κατά το οποίο επιτύχαμε αύξηση της παραγωγής κατά 12% σε ετήσια βάση, με μέσο όρο 162 χιλ. βαρέλια ισοδύναμου πετρελαίου ημερησίως (kboed). Αυτό είχε ως αποτέλεσμα η μέση παραγωγή για το σύνολο του έτους να διαμορφωθεί στα 154 kboed (εκ των οποίων τα 113 kboed στο Ισραήλ), δηλαδή στο ανώτατο εύρος της τελευταίας μας καθοδήγησης για την παραγωγή. Σε συνδυασμό με την ισχυρή λειτουργική απόδοση κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού και τη συνεχιζόμενη πειθαρχία μας στο κόστος, καταφέραμε να διατηρήσουμε τα έσοδα από πωλήσεις και το προσαρμοσμένο EBITDAX σε επίπεδα αντίστοιχα με το προηγούμενο έτος, παρά τις γεωπολιτικές προκλήσεις και τις μακροοικονομικές πιέσεις, συμπεριλαμβανομένων των χαμηλότερων τιμών πετρελαίου σε ετήσια βάση. Η εταιρεία συνεχίζει να επιδεικνύει ανθεκτικότητα χάρη στα μακροπρόθεσμα συμβόλαια φυσικού αερίου, με περισσότερα από 20 δισ. δολάρια συμβασιοποιημένα για τις επόμενες δύο δεκαετίες».

«Το 2026 ξεκίνησε με ισχυρές πωλήσεις στο Ισραήλ, οι οποίες ανήλθαν κατά μέσο όρο σε 132 kboed από την αρχή του μήνα τον Ιανουάριο. Το έτος αυτό θα είναι καθοριστικό για την Energean, καθώς εξετάζουμε όλες τις επιλογές για τη βελτιστοποίηση της περιουσιακής βάσης και την ανάπτυξη της εταιρείας μέσω πειθαρχημένων και στρατηγικών επενδύσεων, τόσο εντός του υφιστάμενου χαρτοφυλακίου μας όσο και μέσω επιλεγμένων νέων ευκαιριών».

image_-_2026-01-27T112210.119.png

Τα βασικά σημεία των αποτελεσμάτων του 2025

1)Ανθεκτική επιχειρηματική απόδοση παρά το μακροοικονομικό και γεωπολιτικό περιβάλλον

  • Η μέση παραγωγή του Ομίλου σε ποσοστό συμμετοχής (Working Interest – “W.I.”) το 2025 ανήλθε σε 154 kboed (85% φυσικό αέριο), αντανακλώντας την ισχυρή απόδοση κατά το δεύτερο εξάμηνο του έτους, ιδίως στο Ισραήλ, με αποτέλεσμα η συνολική παραγωγή του Ομίλου να διαμορφωθεί στο ανώτατο όριο του αναθεωρημένου εύρους καθοδήγησης των 145–155 kboed. Η παραγωγή του Ομίλου παρέμεινε σταθερή σε σύγκριση με το 2024, παρά την προσωρινή αναστολή δραστηριοτήτων στο Ισραήλ τον Ιούνιο, κατόπιν οδηγίας του Υπουργείου Ενέργειας και Υποδομών λόγω περιφερειακών γεωπολιτικών εξελίξεων.
  • Τα έσοδα από πωλήσεις ήταν 1,716 δισεκ. δολάρια και το προσαρμοσμένο EBITDAX 1,112 δισεκ. δολάρια, στα ίδια επίπεδα με το προηγούμενο έτος.

2)Υπογραφή νέων μακροπρόθεσμων συμβολαίων φυσικού αερίου και επενδύσεις σε νέες εξαγωγικές υποδομές για αύξηση των πωλήσεων

  • Υπογράφηκαν νέα μακροπρόθεσμα εγχώρια συμβόλαια φυσικού αερίου, που αντιστοιχούν σε συμβασιοποιημένα έσοδα άνω των 4 δισ. δολαρίων, για την τροφοδοσία νέων μονάδων ηλεκτροπαραγωγής, προκειμένου να καλυφθεί η αυξανόμενη ζήτηση φυσικού αερίου στο Ισραήλ.
  • Ο αγωγός εξαγωγής Nitzana από το Ισραήλ προς την Αίγυπτο εγκρίθηκε και βρίσκεται σε φάση ανάπτυξης.

3)Συνεχιζόμενη πειθαρχία στο κόστος και στην κατανομή κεφαλαίων

  • Το κόστος λειτουργίας (εξαιρουμένων των δικαιωμάτων) διατηρήθηκε στα 6 δολ./boe σε ετήσια βάση.
  • Τα ταμειακά γενικά και διοικητικά έξοδα (Cash G&A) ελέγχθηκαν αυστηρά στα 38 εκατ. δολάρια.
  • Οι δαπάνες ανάπτυξης και παραγωγής του Ομίλου ανήλθαν σε 575 εκατ. δολάρια, ελαφρώς χαμηλότερα από το εύρος καθοδήγησης των 580–620 εκατ. δολαρίων, κυρίως λόγω αναβολής κεφαλαιουχικών δαπανών περίπου 50 εκατ. δολαρίων για την ανάπτυξη του κοιτάσματος Katlan στο 2026.
  • Ανθεκτικός ισολογισμός, χωρίς βραχυπρόθεσμες λήξεις, μετά την αναχρηματοδότηση των έργων και των εταιρικών ομολόγων κατά το 2025.
  • Διασφάλιση των αποδόσεων προς τους μετόχους, με επιστροφή 221 εκατ. δολαρίων στους μετόχους το 2025.
  • Η Energean έλαβε την τελική πληρωμή για το 2025 ύψους 80 εκατ. δολαρίων στην Αίγυπτο από την EGPC, μέρος της οποίας εισπράχθηκε τις πρώτες ημέρες του Ιανουαρίου.

Οι προοπτικές για το 2026

  • Εύρος παραγωγής μεταξύ 140 και 150 kboed, εκ των οποίων 108 έως 114 kboed από το Ισραήλ.
  • Επενδύσεις σε παραγωγή και ανάπτυξη της τάξης των 740 – 800 εκατ. δολαρίων.
  • Διασφαλισμένα βασικά έσοδα μέσω μακροπρόθεσμων συμβολαίων φυσικού αερίου στο Ισραήλ και την Αίγυπτο, τα οποία υποστηρίζουν τη κεφαλαιακή δομή της Energean.
  • Διατήρηση αυστηρού ελέγχου κόστους, με στοχευμένες μειώσεις και πειθαρχημένη κατανομή κεφαλαίων.
  • Βραχυπρόθεσμη εστίαση στη βελτιστοποίηση της περιουσιακής μας βάσης μέσω της συγχώνευσης των παραχωρήσεων στην Αίγυπτο, με τη συμφωνία στους όρους να αναμένεται εντός του τρέχοντος τριμήνου, στην υπογραφή νέων μακροπρόθεσμων συμβολαίων φυσικού αερίου στο Ισραήλ, και στην προώθηση εξαγωγικών οδών.
  • Καθοριστικό έτος υλοποίησης και κεφαλαιακής δέσμευσης για βασικά ορόσημα ανάπτυξης των έργων Katlan στο Ισραήλ και Irena στην Κροατία, συμπεριλαμβανομένων γεωτρήσεων ανάπτυξης και εγκατάστασης υποδομών. Η πρώτη παραγωγή φυσικού αερίου και για τα δύο έργα αναμένεται στο πρώτο εξάμηνο του 2027.
  • Ερευνητική γεωτρητική καμπάνια με στόχο την περαιτέρω ανάπτυξη, ξεκινώντας με τη γεώτρηση του χερσαίου ερευνητικού στόχου East Bir El-Nus (EBEN) στην Αίγυπτο στο β΄ τρίμηνο του 2026 και στη συνέχεια με τη γεώτρηση υψηλού δυναμικού στο θαλάσσιο Block 2 στο Βορειοδυτικό Ιόνιο, με στόχο την πραγματοποίηση της στα τέλη του 2026 ή στις αρχές του 2027.
  • Ο Όμιλος επικεντρώνεται επίσης στην ωρίμανση και άλλων ερευνητικών στόχων υψηλού δυναμικού στην Αίγυπτο και το Ισραήλ.
  • Αξιολόγηση νέων ευκαιριών συγχωνεύσεων και εξαγορών, ιδίως στη Δυτική Αφρική, με στόχο την ανάπτυξη της εταιρείας.

