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Ουρές αναμονής έξω από τα βενζινάδικα της Τεχεράνη, μετά την ανακοίνωση των αμερικανικών κυρώσεων

Ουρές αναμονής έξω από τα βενζινάδικα της Τεχεράνη, μετά την ανακοίνωση των αμερικανικών κυρώσεων
Newsroom
Τετάρτη, 26/08/2026 - 09:13
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Ανησυχία προκαλούν στο Ιράν οι συνέπειες των νέων κυρώσεων που αποφάσισε να επιβάλει η Ουάσινγκτον, η οποία ορκίστηκε να «στραγγαλίσει οικονομικά» τη χώρα, στην οποία οι ουρές αναμονής έξω από τα πρατήρια καυσίμων αυξάνονται αισθητά.

Η Κίνα από την πλευρά της προειδοποίησε σήμερα πως θα υπερασπιστεί «σθεναρά» τα συμφέροντά της, μετά την ανακοίνωση των ΗΠΑ, που απείλησαν επίσης με απομόνωση τις χώρες που θα συνεχίσουν να στηρίζουν την Τεχεράνη.

«Οι μέγιστες πιέσεις που ασκούνται στο πλαίσιο ενός οικονομικού πολέμου δεν επιλύουν σε καμία περίπτωση τα προβλήματα. Αντιθέτως, οξύνουν τις εντάσεις και τις συγκρούσεις, προκαλούν φαινόμενα μετάδοσης, αποσταθεροποιούν την παγκόσμια οικονομική και χρηματοπιστωτική τάξη και πλήττουν τα νόμιμα δικαιώματα και συμφέροντα άλλων χωρών», δήλωσε σήμερα ο Λιν Τζιαν, εκπρόσωπος του Τύπου του κινεζικού υπουργείου Εξωτερικών.

«Η Κίνα θα λάβει όλα τα αναγκαία μέτρα για να υπερασπιστεί με σθένος τα δικαιώματα και τα συμφέροντά της», ανέφερε.

Ο υπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ Σκοτ Μπέσεντ παρουσίασε χθες ένα νέο πακέτο κυρώσεων, «δευτερογενών», που δεν πλήττουν απευθείας το Ιράν, το οποίο βρίσκεται ήδη αντιμέτωπο εδώ και δεκαετίες με διεθνείς κυρώσεις, αλλά τους εμπορικούς εταίρους του, στον χρυσό, την τεχνολογία, τα ψηφιακά περιουσιακά στοιχεία, την αεροπλοΐα και τις θαλάσσιες μεταφορές.

Εντούτοις, δεν διευκρίνισε πότε θα τεθούν σε ισχύ ούτε ποιες χώρες θα μπορούσαν να βρεθούν στο στόχαστρο των ΗΠΑ.

«Ισχυρή πίεση»

Εν αναμονή, πολλοί οδηγοί, με τα αυτοκίνητα ή τις μηχανές τους, κατέκλυσαν σήμερα τα πρατήρια καυσίμων στην Τεχεράνη.

«Φυσικά, οι κυρώσεις επηρεάζουν τη ζωή των ανθρώπων, οι πολίτες υποφέρουν», είτε είναι «οικονομικά άνετοι» είτε «άποροι», δηλώνει ο Μεχντί Γιαζντιάν, ένας μεσίτης ακινήτων που μίλησε στο Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων, στο βόρειο τμήμα της ιρανικής πρωτεύουσας.

Όμως, «ο λαός μας είναι δυνατός. Αυτές οι κυρώσεις διαρκούν εδώ και 47 χρόνια», συμπλήρωσε ο 55χρονος άνδρας.

«Εμείς, οι Ιρανοί, δεν φοβόμαστε τον πόλεμο, όμως πιστεύω πως αυτός ο πόλεμος θα είναι κυρίως οικονομικός και θα ασκήσει μεγάλη πίεση στον πληθυσμό και ίσως υπάρξουν ξανά κινητοποιήσεις», είπε η Κία Φαραχανί, μια 45χρονη καθηγήτρια αγγλικών.

Ένα κίνημα διαμαρτυρίας, που είχε ξεσπάσει αρχικά στα τέλη Δεκεμβρίου εξαιτίας του υψηλού κόστους ζωής, μετατράπηκε σύντομα σε ογκώδεις αντικυβερνητικές διαδηλώσεις, οι οποίες κορυφώθηκαν την 8η και 9η Ιανουαρίου και προκάλεσαν χιλιάδες θανάτους.

Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε σήμερα πως πρέπει να «τερματιστούν αμέσως» οι εκτελέσεις διαδηλωτών, τις οποίες χαρακτήρισε «ανθρωπιστική κρίση γιγαντιαίων διαστάσεων». Ο αριθμός των εκτελέσεων, ιδίως σε σχέση με το κίνημα αμφισβήτησης, αυξήθηκε στο Ιράν από την αρχή του πολέμου, που ξεκίνησε την 28η Φεβρουαρίου με τα αμερικανοϊσραηλινά πλήγματα εναντίον της Τεχεράνης.

Από την πλευρά τους, οι ιρανικές αρχές διατυπώνουν την αποφασιστικότητά τους να μην υποχωρήσουν, αξιώνοντας πως για κάθε διευθέτηση η Ουάσινγκτον πρέπει να σεβαστεί τους όρους του πρωτοκόλλου συνεννόησης που συνάφθηκε στα μέσα Ιουνίου.

«Οι Αμερικανοί γνωρίζουν πως κανείς δεν πιστεύει τις μεγαλοστομίες τους», έγραψε χθες το βράδυ στο Χ ο επικεφαλής διαπραγματευτής του Ιράν Μοχαμάντ Μπαγέρ Γαλιμπάφ.

Στην ιρανική κρατική τηλεόραση, ο υπουργός Οικονομίας Αλί Μαντανιζαντέχ προέβλεψε χθες ότι οι αμερικανικές απειλές θα οδηγήσουν σε «μια ακόμη ήττα» για την Ουάσινγκτον, επισημαίνοντας ότι η Τεχεράνη διαθέτει ένα «διετές σχέδιο» για την αντιμετώπιση αυτών των κυρώσεων, χωρίς να δώσει λεπτομέρειες.

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