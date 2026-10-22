ΠΑΣΟΚ: Η Λιβύη γκρεμίζει το κυβερνητικό αφήγημα. Στην Ευρωβουλή το παράνομο τουρκολιβυκό μνημόνιο

Το ζήτημα της έγκρισης του παράνομου και ανυπόστατου τουρκολιβυκού μνημονίου από τη Βουλή των Αντιπροσώπων της Λιβύης φέρνουν με πρωτοβουλία τους στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο οι ευρωβουλευτές του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, Γιάννης Μανιάτης, Νίκος Παπανδρέου, Σάκης Αρναούτογλου και Νικόλας Φαραντούρης.

Οι έλληνες ευρωβουλευτές με την πλήρη στήριξη της πολιτικής τους ομάδας, των Ευρωπαίων Σοσιαλιστών και Δημοκρατών (S&D), θα θέσουν την τουρκολιβυκή πρόκληση ως κεντρικό θέμα της κοινοβουλευτικής συζήτησης στην επόμενη Σύνοδο της Ολομέλειας του Νοεμβρίου. Βασικό θέμα της συζήτησης θα είναι η καταδίκη της παραβίασης των κυριαρχικών δικαιωμάτων Ελλάδας και Κύπρου, η απόρριψη του παράνομου τουρκολιβυκού μνημονίου, καθώς και η λήψη όλων των απαραίτητων μέτρων σε πολιτικό, θεσμικό και οικονομικό επίπεδο.

Σε κοινή τους δήλωση, οι ευρωβουλευτές του ΠΑΣΟΚ τονίζουν:

«Οι εξελίξεις στη Λιβύη διαψεύδουν τις κυβερνητικές διαβεβαιώσεις περί διπλωματικής προόδου. Η κυβέρνηση της ΝΔ οφείλει εξηγήσεις για τους αποτυχημένους χειρισμούς της και συγκεκριμένο σχέδιο προστασίας των ελληνικών κυριαρχικών δικαιωμάτων.

Με την πρωτοβουλία μας ζητούμε σαφή καταδίκη του παράνομου και ανυπόστατου τουρκολιβυκού μνημονίου από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και την έμπρακτη στήριξη της ΕΕ προς την πατρίδα μας, σε όλα τα επίπεδα. Δεν αρκούν μόνο δηλώσεις υποστήριξης, αλλά πρέπει να περάσουμε επιτέλους σε συγκεκριμένες κυρώσεις σε όλα τα μέρη αυτής της παράνομης συμφωνίας, που αντίκειται πλήρως στο Διεθνές Δίκαιο της Θάλασσας.

Η υπεράσπιση των εθνικών συμφερόντων απαιτεί αποτελέσματα. Οι επικοινωνιακές διαβεβαιώσεις της κυβέρνησης έχουν ήδη διαψευστεί».