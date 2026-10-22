ΠΑΣΟΚ: Η Λιβύη γκρεμίζει το κυβερνητικό αφήγημα. Στην Ευρωβουλή το παράνομο τουρκολιβυκό μνημόνιο

ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΚΛΕΙΣΙΜΟ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Αγροτικό πετρέλαιο: Φορολογική ελάφρυνση 50,84 λεπτών ανά λίτρο στην αντλία από την 1η Νοεμβρίου
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
22/10/2026 - 15:44
Το έργο "ORION" του Ομίλου ΗΡΑΚΛΗΣ επιλέχθηκε προς χρηματοδότηση από το Ταμείο Καινοτομίας της ΕΕ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
22/10/2026 - 15:33
Κ. Χατζηδάκης: Συνεργασία με ΗΑΕ στην ενέργεια, το εμπόριο, την τεχνητή νοημοσύνη
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
22/10/2026 - 15:21
Επιτυχής ολοκλήρωση πρόσθετης έκδοσης ομολογιών ύψους €150 εκ. λήξης 2031 από την Titan Global Finance Plc
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
22/10/2026 - 15:08
Στο 15% η ανακύκλωση στην Κ. Μακεδονία – Εγκρίθηκε το αναθεωρημένο Περιφερειακό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
22/10/2026 - 14:45
Ελ.Δ.Α.Π.: Ολοκληρώθηκε με επιτυχία η διημερίδα στα Μέγαρα για τη μεγάλη πυρκαγιά του 2026
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
22/10/2026 - 14:36
Schneider Electric: Χρυσή διάκριση στα Environmental Awards 2026 για την καινοτόμο λύση EcoStruxure Building Operation
ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ
22/10/2026 - 13:22
Κυρ. Πιερρακάκης - Investopia Athens: Η Ελλάδα «πύλη» των ΗΑΕ προς την ΕΕ - Επενδύσεις σε ναυτιλία, ενέργεια, ΤΝ και άμυνα
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
22/10/2026 - 12:49
Πλήρης αλληλεγγύη της Γερμανίας προς την Ελλάδα για το τουρκολιβυκό μνημόνιο
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
22/10/2026 - 12:14
Η nvisionist Χρυσός Χορηγός στο 16ο Wind Wildlife Research Meeting στις ΗΠΑ
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
22/10/2026 - 11:39
Drone έπληξε ενεργειακή υποδομή στην επαρχία Κρεμεντσούκ της Ουκρανίας
ΚΟΣΜΟΣ
22/10/2026 - 10:42
Συνάντηση Μητσοτάκη με τον Πρίγκιπα Διάδοχο του Άμπου Ντάμπι, Σεΐχη Khaled bin Mohamed bin Zayed Al Nahyan
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
22/10/2026 - 09:35
Θεσσαλονίκη: Χωρίς ρεύμα το ιστορικό κέντρο της πόλης
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
22/10/2026 - 09:02
Σύλλογος ΕΠΑΦΗ: Τα πάρκα που λειτουργούν θα πληρώνουν για τα νέα: συμβάσεις που αλλάζουν και περικοπές χωρίς ταβάνι
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
22/10/2026 - 08:39
ΕΕ: Κοινή δήλωση 27 για τουρκολιβικό μνημόνιο: Είναι άκυρο και ανυπόστατο, δεν μπορεί να επιφέρει έννομες συνέπειες για τρίτα κράτη
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
22/10/2026 - 08:13
ΠΑΣΟΚ: Η Λιβύη γκρεμίζει το κυβερνητικό αφήγημα. Στην Ευρωβουλή το παράνομο τουρκολιβυκό μνημόνιο
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
22/10/2026 - 08:01
Πλυντήριο: Πότε το γρήγορο πρόγραμμα σώζει τον λογαριασμό ρεύματος και πότε καταστρέφει τα ρούχα
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
22/10/2026 - 06:31
Έκθεση-σοκ του ΟΗΕ: Απαιτείται μείωση 18% στις εκπομπές ρύπων έως το 2030 για να αποφευχθεί η κλιματική καταστροφή
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
22/10/2026 - 06:31
Αφυγραντήρας: Το απλό κόλπο των 5 λεπτών που μειώνει την κατανάλωση ρεύματος
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
22/10/2026 - 06:31
Η άνοδος της θερμοκρασίας του πλανήτη θα ξεπεράσει τον 1,5° Κελσίου ως το τέλος του αιώνα, ακόμη και στο πιο αισιόδοξο σενάριο
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
21/10/2026 - 15:46
Το πρώτο φορτίο ρωσικού ντίζελ θα αναχωρήσει αύριο για τις ΗΠΑ
ΚΟΣΜΟΣ
21/10/2026 - 15:40
ΔΕΗ - WE4ALL: Συνεργασία για την ολιστική αναγέννηση της Βόρειας Εύβοιας
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
21/10/2026 - 15:28
Ουκρανία: Η Ρωσία χτυπά και πάλι τον ενεργειακό τομέα
ΚΟΣΜΟΣ
21/10/2026 - 15:01
Εξαρθρώθηκε εγκληματική ομάδα που ξήλωσε 25 χλμ καλωδίων χαλκού από εργοτάξιο στην περιοχή της Παιανίας
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
21/10/2026 - 14:33
Το Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας στηρίζει το Watergas Project του Βιομηχανικού Μουσείου Φωταερίου
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
21/10/2026 - 14:00
Στ. Παπασταύρου: Εξετάζουμε μέτρα στήριξης των μικρομεσαίων επιχειρήσεων εντός των δημοσιονομικών ορίων
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
21/10/2026 - 13:22
Ο Ευάγγελος Μυτιληναίος στο 11th Financial Times Energy Transition Summit
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
21/10/2026 - 12:25
Γ. Μανιάτης: Σκληρή ευρωπαϊκή απάντηση στη Λιβύη για το τουρκολιβυκό μνημόνιο – Ρητή στήριξη σε GSI και EastMed
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
21/10/2026 - 11:52
Οι βιώσιμες επενδύσεις συνεχίζουν να αυξάνονται σε ολόκληρη την ΕΕ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
21/10/2026 - 11:31
COP17 του ΟΗΕ για τη Βιοποικιλότητα: Πλησιάζουμε στο 2030, οι κυβερνήσεις πρέπει να αναλάβουν δράση για τη φύση
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
21/10/2026 - 11:00

ΔΗΜΟΦΙΛΗ

ΧΑΡΤΗΣ ΣΤΑΘΜΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΠΑΣΟΚ: Η Λιβύη γκρεμίζει το κυβερνητικό αφήγημα. Στην Ευρωβουλή το παράνομο τουρκολιβυκό μνημόνιο

ΠΑΣΟΚ: Η Λιβύη γκρεμίζει το κυβερνητικό αφήγημα. Στην Ευρωβουλή το παράνομο τουρκολιβυκό μνημόνιο
Newsroom
Πέμπτη, 22/10/2026 - 08:01
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το iEnergeia στα αγαπημένα σου στη Google

Το ζήτημα της έγκρισης του παράνομου και ανυπόστατου τουρκολιβυκού μνημονίου από τη Βουλή των Αντιπροσώπων της Λιβύης φέρνουν με πρωτοβουλία τους στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο οι ευρωβουλευτές του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, Γιάννης Μανιάτης, Νίκος Παπανδρέου, Σάκης Αρναούτογλου και Νικόλας Φαραντούρης.

Οι έλληνες ευρωβουλευτές με την πλήρη στήριξη της πολιτικής τους ομάδας, των Ευρωπαίων Σοσιαλιστών και Δημοκρατών (S&D), θα θέσουν την τουρκολιβυκή πρόκληση ως κεντρικό θέμα της κοινοβουλευτικής συζήτησης στην επόμενη Σύνοδο της Ολομέλειας του Νοεμβρίου. Βασικό θέμα της συζήτησης θα είναι η καταδίκη της παραβίασης των κυριαρχικών δικαιωμάτων Ελλάδας και Κύπρου, η απόρριψη του παράνομου τουρκολιβυκού μνημονίου, καθώς και η λήψη όλων των απαραίτητων μέτρων σε πολιτικό, θεσμικό και οικονομικό επίπεδο.

Σε κοινή τους δήλωση, οι ευρωβουλευτές του ΠΑΣΟΚ τονίζουν:

«Οι εξελίξεις στη Λιβύη διαψεύδουν τις κυβερνητικές διαβεβαιώσεις περί διπλωματικής προόδου. Η κυβέρνηση της ΝΔ οφείλει εξηγήσεις για τους αποτυχημένους χειρισμούς της και συγκεκριμένο σχέδιο προστασίας των ελληνικών κυριαρχικών δικαιωμάτων.

Με την πρωτοβουλία μας ζητούμε σαφή καταδίκη του παράνομου και ανυπόστατου τουρκολιβυκού μνημονίου από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και την έμπρακτη στήριξη της ΕΕ προς την πατρίδα μας, σε όλα τα επίπεδα. Δεν αρκούν μόνο δηλώσεις υποστήριξης, αλλά πρέπει να περάσουμε επιτέλους σε συγκεκριμένες κυρώσεις σε όλα τα μέρη αυτής της παράνομης συμφωνίας, που αντίκειται πλήρως στο Διεθνές Δίκαιο της Θάλασσας.

Η υπεράσπιση των εθνικών συμφερόντων απαιτεί αποτελέσματα. Οι επικοινωνιακές διαβεβαιώσεις της κυβέρνησης έχουν ήδη διαψευστεί».

Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το iEnergeia στα αγαπημένα σου στη Google

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΣΤΗΝ ΙΔΙΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Στ. Παπασταύρου: Εξετάζουμε μέτρα στήριξης των μικρομεσαίων επιχειρήσεων εντός των δημοσιονομικών ορίων
Στ. Παπασταύρου: Εξετάζουμε μέτρα στήριξης των μικρομεσαίων επιχειρήσεων εντός των δημοσιονομικών ορίων 21 Οκτωβρίου 2026
ΕΕ: Κοινή δήλωση 27 για τουρκολιβικό μνημόνιο: Είναι άκυρο και ανυπόστατο, δεν μπορεί να επιφέρει έννομες συνέπειες για τρίτα κράτη 22 Οκτωβρίου 2026
ΕΕ: Κοινή δήλωση 27 για τουρκολιβικό μνημόνιο: Είναι άκυρο και ανυπόστατο, δεν μπορεί να επιφέρει έννομες συνέπειες για τρίτα κράτη

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Πλήρης αλληλεγγύη της Γερμανίας προς την Ελλάδα για το τουρκολιβυκό μνημόνιο
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Πλήρης αλληλεγγύη της Γερμανίας προς την Ελλάδα για το τουρκολιβυκό μνημόνιο

ΕΕ: Κοινή δήλωση 27 για τουρκολιβικό μνημόνιο: Είναι άκυρο και ανυπόστατο, δεν μπορεί να επιφέρει έννομες συνέπειες για τρίτα κράτη
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΕΕ: Κοινή δήλωση 27 για τουρκολιβικό μνημόνιο: Είναι άκυρο και ανυπόστατο, δεν μπορεί να επιφέρει έννομες συνέπειες για τρίτα κράτη

Γ. Μανιάτης: Σκληρή ευρωπαϊκή απάντηση στη Λιβύη για το τουρκολιβυκό μνημόνιο – Ρητή στήριξη σε GSI και EastMed
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Γ. Μανιάτης: Σκληρή ευρωπαϊκή απάντηση στη Λιβύη για το τουρκολιβυκό μνημόνιο – Ρητή στήριξη σε GSI και EastMed

Ρένα Δούρου: Άλλη μια «επιτυχία» της εξωτερικής πολιτικής του κ. Μητσοτάκη
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ρένα Δούρου: Άλλη μια «επιτυχία» της εξωτερικής πολιτικής του κ. Μητσοτάκη

ΠΑΣΟΚ: Πολύ αρνητική εξέλιξη στην κύρωση του τουρκολιβυκού μνημονίου, από τη Βουλή της Λιβύης
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΠΑΣΟΚ: Πολύ αρνητική εξέλιξη στην κύρωση του τουρκολιβυκού μνημονίου, από τη Βουλή της Λιβύης

ΥΠΕΞ: Η Ελλάδα απορρίπτει την έγκρισης του τουρκολιβυκού μνημονίου για την οριοθέτηση θαλασσίων ζωνών, από τη Βουλή της Λιβύης
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΥΠΕΞ: Η Ελλάδα απορρίπτει την έγκρισης του τουρκολιβυκού μνημονίου για την οριοθέτηση θαλασσίων ζωνών, από τη Βουλή της Λιβύης