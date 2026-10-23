ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΚΛΕΙΣΙΜΟ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Νίκος Παπαθανάσης: 2,3 εκατ. ευρώ για την ενεργειακή αναβάθμιση δημοτικών κτιρίων του οικισμού Ακρινής Κοζάνης
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
23/10/2026 - 15:11
ΣΥΦΩΕΛ: Στην Κομισιόν για τις περικοπές στα φωτοβλταϊκά - Στο 34,2% η μη αποζημιούμενη παραγωγή
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
23/10/2026 - 14:50
Enaon EDA: Αποκατάσταση βλάβης σε αγωγό φυσικού αερίου στον Κολωνό που προκλήθηκε από εργασίες τρίτων
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
23/10/2026 - 14:01
Πέρκα: Να μη μείνει κανένα νοικοκυριό στο κρύο: Να επανασυσταθεί Ταμείο Επανασυνδέσεων και να στηριχθούν οι Ενεργειακές Κοινότητες Πολιτών
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
23/10/2026 - 13:49
Ι. Μάργαρης: Το 2027 οι διαγωνισμοί για την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Ιταλίας
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
23/10/2026 - 13:23
Ευρωβουλευτές ΠΑΣΟΚ προς Κομισιόν: Διαφάνεια, ενεργειακή και υδάτινη ασφάλεια και κατανομή κόστους για τα data centers
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
23/10/2026 - 12:49
Volton και Orizon: Σταθερά δίπλα στο «Άλμα Ζωής»
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
23/10/2026 - 12:06
Huawei: Η αποθήκευση ενέργειας στο επίκεντρο της σταθερότητας των ηλεκτρικών δικτύων
ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ
23/10/2026 - 11:20
ΗΑΕ: Εντοπισμός διαρροής πετρελαίου από δεξαμενόπλοιο στις ακτές του εμιράτου Ουμ Αλ-Κουαίν
ΚΟΣΜΟΣ
23/10/2026 - 11:18
Χαντάβας (Τέρνα Ενεργειακή): Τοπική παραγωγή ενέργειας σημαίνει ενεργειακή ασφάλεια
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
23/10/2026 - 10:33
Η ομάδα της Enaon έδωσε δυναμικό «παρών» στο 18ο Greece Race for the Cure®
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
23/10/2026 - 10:01
ΥΠΕΞ: Σε διαβούλευση, για την επέκταση της συμφωνίας για την ΑΟΖ, Ελλάδα και Αίγυπτος
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
23/10/2026 - 09:38
Θετική ευρωπαϊκή αξιολόγηση για δύο στρατηγικά έργα ανακύκλωσης χαλκού της ElvalHalcor στο πλαίσιο του Innovation Fund
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
23/10/2026 - 09:09
Αγροτικό πετρέλαιο: Πώς θα λειτουργεί το myDiesel από την 1η Νοεμβρίου
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
23/10/2026 - 08:53
Επανεκλογή Γ. Μανιάτη στην Αντιπροεδρία των Ευρωπαίων Σοσιαλιστών
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
23/10/2026 - 08:45
Απόφαση του Ευρωκοινοβουλίου με εισηγητή τον Δ. Τσιόδρα: «Στοπ» σε ρύθμιση που θα επιβάρυνε περαιτέρω τις τιμές ενέργειας
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
23/10/2026 - 08:29
Γιάννης Τριήρης: Χωρίς τέλος ακρίβεια και κυβερνητική κοροϊδία
ΑΡΘΡΑ - ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ
23/10/2026 - 08:12
Ευρωπαϊκά διυλιστήρια: Στο τραπέζι μέτρα για τη διατήρηση της παραγωγής και την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
23/10/2026 - 08:10
Ρεύμα: Οι «κρυφές» χρεώσεις που επιβαρύνουν τους καταναλωτές
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
23/10/2026 - 08:08
Η κρυφή ρύθμιση στην τηλεόραση που μειώνει την κατανάλωση ρεύματος 
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
23/10/2026 - 06:38
Ιδιοκτήτης φωτοβολταϊκών δηλώνει εντυπωσιασμένος από την παραγωγή του Οκτωβρίου: Έπιασε τους στόχους του μήνα σε μόλις 2 εβδομάδες!
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
23/10/2026 - 06:38
Γιατί τα προσωπικά σας δεδομένα είναι πιο ασφαλή αμέσως μετά την επανεκκίνηση του κινητού 
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
23/10/2026 - 06:38
Παπασταύρου: Η συνεργασία Ελλάδας – ΗΑΕ εγγύηση σταθερότητας και ανάπτυξης για την ευρύτερη περιοχή ΝΑ Ευρώπης και Μεσογείου
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
22/10/2026 - 19:37
Γιάννης Τριήρης: Συν Αθηνά και χείρα κίνει - Η εξωτερική πολιτική δεν μπορεί να επαφίεται στη στήριξη τρίτων
ΑΡΘΡΑ - ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ
22/10/2026 - 19:32
Αγορά Εξισορρόπησης: Νέοι κανόνες από την 1η Νοεμβρίου για τις αποκλίσεις στη ζήτηση ρεύματος
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
22/10/2026 - 19:31
Αγορά ηλεκτρισμού: Νέο μοντέλο ευελιξίας για την αυξανόμενη διείσδυση των ΑΠΕ
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
22/10/2026 - 19:30
Αγροτικό πετρέλαιο: Φορολογική ελάφρυνση 50,84 λεπτών ανά λίτρο στην αντλία από την 1η Νοεμβρίου
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
22/10/2026 - 15:44
Το έργο "ORION" του Ομίλου ΗΡΑΚΛΗΣ επιλέχθηκε προς χρηματοδότηση από το Ταμείο Καινοτομίας της ΕΕ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
22/10/2026 - 15:33
Κ. Χατζηδάκης: Συνεργασία με ΗΑΕ στην ενέργεια, το εμπόριο, την τεχνητή νοημοσύνη
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
22/10/2026 - 15:21
Επιτυχής ολοκλήρωση πρόσθετης έκδοσης ομολογιών ύψους €150 εκ. λήξης 2031 από την Titan Global Finance Plc
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
22/10/2026 - 15:08

ΔΗΜΟΦΙΛΗ

ΧΑΡΤΗΣ ΣΤΑΘΜΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ευρωβουλευτές ΠΑΣΟΚ προς Κομισιόν: Διαφάνεια, ενεργειακή και υδάτινη ασφάλεια και κατανομή κόστους για τα data centers

Ευρωβουλευτές ΠΑΣΟΚ προς Κομισιόν: Διαφάνεια, ενεργειακή και υδάτινη ασφάλεια και κατανομή κόστους για τα data centers
Newsroom
Παρασκευή, 23/10/2026 - 12:49
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το iEnergeia στα αγαπημένα σου στη Google

Διαφάνεια στην κατανάλωση ενέργειας και νερού και εγγυήσεις ότι το κόστος των ηλεκτρικών υποδομών δεν θα μετακυλιστεί στους πολίτες, ζητούν οι τέσσερις ευρωβουλευτές του ΠΑΣΟΚ, με ερώτηση στην Κομισιόν.

Στην ερώτηση τους, οι ευρωβουλευτές του ΠΑΣΟΚ Γιάννης Μανιάτης, Νίκος Παπανδρέου, Σάκης Αρναούτογλου και Νικόλας Φαραντούρης, επισημαίνουν ότι «σύμφωνα με τον Διεθνή Οργανισμό Ενέργειας, η κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας των κέντρων δεδομένων στην Ευρώπη προβλέπεται να αυξηθεί κατά περίπου 70% μεταξύ 2024 και 2030. Στις 21 Σεπτεμβρίου 2026, η Επιτροπή πρότεινε ένα κοινό σύστημα αξιολόγησης, υιοθετώντας κατάταξη Α έως G για την ενεργειακή και υδατική απόδοση, και ξεκίνησε τη διαδικασία διαβούλευσης για τα ελάχιστα πρότυπα απόδοσης. Παράλληλα, όμως, τα δεδομένα ενεργειακής κλάσης και αποδοτικότητας που συλλέγονται στο πλαίσιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2023/1791 και του κατ' εξουσιοδότηση Κανονισμού (ΕΕ) 2024/1364 δημοσιεύονται μόνο συγκεντρωτικά, σε επίπεδο κρατών-μελών και ΕΕ. Παραμένει, ωστόσο, κρίσιμο το ζήτημα της δίκαιης κατανομής του κόστους ανάπτυξης και ενίσχυσης των ηλεκτρικών δικτύων που εξυπηρετούν τα κέντρα δεδομένων, καθώς και της αποτροπής ενδεχόμενης μετακύλισης του στους υπόλοιπους καταναλωτές».

Οι τέσσερις ευρωβουλευτές του ΠΑΣΟΚ ρωτούν την Ευρωπαϊκή Επιτροπή: Θα δημοσιεύονται, για λόγους ενίσχυσης της διαφάνειας, η ισχύς, η κατανάλωση ενέργειας και νερού και οι δείκτες PUE, WUE, ERF και REF ανά εγκατάσταση κέντρου δεδομένων, με προστασία μόνο των πραγματικά ευαίσθητων πληροφοριών; Πώς διασφαλίζεται ότι το κόστος ενίσχυσης των ηλεκτρικών δικτύων για τα κέντρα δεδομένων επιβαρύνει δίκαια τους επενδυτές και δεν μετακυλίεται στους καταναλωτές; Θα συμπεριλάβει στην αναμενόμενη πρότασή της για τα ελάχιστα πρότυπα απόδοσης, ειδικές προβλέψεις κατανάλωσης νερού για περιοχές που αντιμετωπίζουν υδατικό στρες (έλλειψη πόσιμου αλλά και αρδευτικού νερού) και θα προβλέψει ειδικά μέτρα για περιόδους ξηρασίας;

Στη σχετική ανακοίνωσή τους, οι τέσσερις ευρωβουλευτές, επισημαίνουν ότι «την ίδια στιγμή, η Kυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας προβάλλει τις επενδύσεις στα data centers ως απόδειξη της ψηφιακής ανάπτυξης της χώρας. Ωστόσο, παρά τις πρόσφατες εξαγγελίες και το υπό διαβούλευση νομοσχέδιο, παραμένουν κρίσιμα ερωτήματα για τη διαφάνεια, την πραγματική κατανομή του κόστους των ηλεκτρικών υποδομών και κυρίως την προστασία των υδάτινων πόρων. Η πρόβλεψη ότι οι επενδυτές θα καλύπτουν τα έργα που προκαλούνται αποκλειστικά από τη σύνδεσή τους δεν απαντά αυτομάτως στο ζήτημα των κοινών υποδομών και της ενδεχόμενης επιβάρυνσης των υπόλοιπων καταναλωτών. Δεν αρκεί η Kυβέρνηση να πανηγυρίζει για επενδύσεις δισεκατομμυρίων. Οφείλει να εγγυηθεί ότι ούτε ένα ευρώ από το κόστος που αναλογεί στους μεγάλους επενδυτές δεν θα μετακυλιστεί άδικα στους λογαριασμούς των πολιτών. Ούτε μπορεί να μιλά για βιώσιμη ανάπτυξη, όταν δεν έχει εξηγήσει πώς θα διασφαλιστεί ότι η λειτουργία μεγάλων εγκαταστάσεων δεν θα επιβαρύνει περιοχές που ήδη δοκιμάζονται από την ξηρασία».

Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το iEnergeia στα αγαπημένα σου στη Google

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΣΤΗΝ ΙΔΙΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΥΠΕΞ: Σε διαβούλευση, για την επέκταση της συμφωνίας για την ΑΟΖ, Ελλάδα και Αίγυπτος
ΥΠΕΞ: Σε διαβούλευση, για την επέκταση της συμφωνίας για την ΑΟΖ, Ελλάδα και Αίγυπτος 23 Οκτωβρίου 2026
Πέρκα: Να μη μείνει κανένα νοικοκυριό στο κρύο: Να επανασυσταθεί Ταμείο Επανασυνδέσεων και να στηριχθούν οι Ενεργειακές Κοινότητες Πολιτών 23 Οκτωβρίου 2026
Πέρκα: Να μη μείνει κανένα νοικοκυριό στο κρύο: Να επανασυσταθεί Ταμείο Επανασυνδέσεων και να στηριχθούν οι Ενεργειακές Κοινότητες Πολιτών

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Το έργο &quot;ORION&quot; του Ομίλου ΗΡΑΚΛΗΣ επιλέχθηκε προς χρηματοδότηση από το Ταμείο Καινοτομίας της ΕΕ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ

Το έργο "ORION" του Ομίλου ΗΡΑΚΛΗΣ επιλέχθηκε προς χρηματοδότηση από το Ταμείο Καινοτομίας της ΕΕ

Κυρ. Πιερρακάκης - Investopia Athens: Η Ελλάδα «πύλη» των ΗΑΕ προς την ΕΕ - Επενδύσεις σε ναυτιλία, ενέργεια, ΤΝ και άμυνα
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κυρ. Πιερρακάκης - Investopia Athens: Η Ελλάδα «πύλη» των ΗΑΕ προς την ΕΕ - Επενδύσεις σε ναυτιλία, ενέργεια, ΤΝ και άμυνα

ΕΕ: Κοινή δήλωση 27 για τουρκολιβικό μνημόνιο: Είναι άκυρο και ανυπόστατο, δεν μπορεί να επιφέρει έννομες συνέπειες για τρίτα κράτη
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΕΕ: Κοινή δήλωση 27 για τουρκολιβικό μνημόνιο: Είναι άκυρο και ανυπόστατο, δεν μπορεί να επιφέρει έννομες συνέπειες για τρίτα κράτη

ΠΑΣΟΚ: Η Λιβύη γκρεμίζει το κυβερνητικό αφήγημα. Στην Ευρωβουλή το παράνομο τουρκολιβυκό μνημόνιο
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΠΑΣΟΚ: Η Λιβύη γκρεμίζει το κυβερνητικό αφήγημα. Στην Ευρωβουλή το παράνομο τουρκολιβυκό μνημόνιο

Οι βιώσιμες επενδύσεις συνεχίζουν να αυξάνονται σε ολόκληρη την ΕΕ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Οι βιώσιμες επενδύσεις συνεχίζουν να αυξάνονται σε ολόκληρη την ΕΕ

Σύλλογος ΕΠΑΦΗ: Ο νόμος α λα καρτ: Αποθήκευση προαιρετική για τα κέντρα δεδομένων και οι περικοπές των Διαχειριστών με δικά μας λεφτά
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Σύλλογος ΕΠΑΦΗ: Ο νόμος α λα καρτ: Αποθήκευση προαιρετική για τα κέντρα δεδομένων και οι περικοπές των Διαχειριστών με δικά μας λεφτά