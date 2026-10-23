Ευρωβουλευτές ΠΑΣΟΚ προς Κομισιόν: Διαφάνεια, ενεργειακή και υδάτινη ασφάλεια και κατανομή κόστους για τα data centers

Στην ερώτηση τους, οι ευρωβουλευτές του ΠΑΣΟΚ Γιάννης Μανιάτης, Νίκος Παπανδρέου, Σάκης Αρναούτογλου και Νικόλας Φαραντούρης, επισημαίνουν ότι «σύμφωνα με τον Διεθνή Οργανισμό Ενέργειας, η κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας των κέντρων δεδομένων στην Ευρώπη προβλέπεται να αυξηθεί κατά περίπου 70% μεταξύ 2024 και 2030. Στις 21 Σεπτεμβρίου 2026, η Επιτροπή πρότεινε ένα κοινό σύστημα αξιολόγησης, υιοθετώντας κατάταξη Α έως G για την ενεργειακή και υδατική απόδοση, και ξεκίνησε τη διαδικασία διαβούλευσης για τα ελάχιστα πρότυπα απόδοσης. Παράλληλα, όμως, τα δεδομένα ενεργειακής κλάσης και αποδοτικότητας που συλλέγονται στο πλαίσιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2023/1791 και του κατ' εξουσιοδότηση Κανονισμού (ΕΕ) 2024/1364 δημοσιεύονται μόνο συγκεντρωτικά, σε επίπεδο κρατών-μελών και ΕΕ. Παραμένει, ωστόσο, κρίσιμο το ζήτημα της δίκαιης κατανομής του κόστους ανάπτυξης και ενίσχυσης των ηλεκτρικών δικτύων που εξυπηρετούν τα κέντρα δεδομένων, καθώς και της αποτροπής ενδεχόμενης μετακύλισης του στους υπόλοιπους καταναλωτές».

Οι τέσσερις ευρωβουλευτές του ΠΑΣΟΚ ρωτούν την Ευρωπαϊκή Επιτροπή: Θα δημοσιεύονται, για λόγους ενίσχυσης της διαφάνειας, η ισχύς, η κατανάλωση ενέργειας και νερού και οι δείκτες PUE, WUE, ERF και REF ανά εγκατάσταση κέντρου δεδομένων, με προστασία μόνο των πραγματικά ευαίσθητων πληροφοριών; Πώς διασφαλίζεται ότι το κόστος ενίσχυσης των ηλεκτρικών δικτύων για τα κέντρα δεδομένων επιβαρύνει δίκαια τους επενδυτές και δεν μετακυλίεται στους καταναλωτές; Θα συμπεριλάβει στην αναμενόμενη πρότασή της για τα ελάχιστα πρότυπα απόδοσης, ειδικές προβλέψεις κατανάλωσης νερού για περιοχές που αντιμετωπίζουν υδατικό στρες (έλλειψη πόσιμου αλλά και αρδευτικού νερού) και θα προβλέψει ειδικά μέτρα για περιόδους ξηρασίας;

Στη σχετική ανακοίνωσή τους, οι τέσσερις ευρωβουλευτές, επισημαίνουν ότι «την ίδια στιγμή, η Kυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας προβάλλει τις επενδύσεις στα data centers ως απόδειξη της ψηφιακής ανάπτυξης της χώρας. Ωστόσο, παρά τις πρόσφατες εξαγγελίες και το υπό διαβούλευση νομοσχέδιο, παραμένουν κρίσιμα ερωτήματα για τη διαφάνεια, την πραγματική κατανομή του κόστους των ηλεκτρικών υποδομών και κυρίως την προστασία των υδάτινων πόρων. Η πρόβλεψη ότι οι επενδυτές θα καλύπτουν τα έργα που προκαλούνται αποκλειστικά από τη σύνδεσή τους δεν απαντά αυτομάτως στο ζήτημα των κοινών υποδομών και της ενδεχόμενης επιβάρυνσης των υπόλοιπων καταναλωτών. Δεν αρκεί η Kυβέρνηση να πανηγυρίζει για επενδύσεις δισεκατομμυρίων. Οφείλει να εγγυηθεί ότι ούτε ένα ευρώ από το κόστος που αναλογεί στους μεγάλους επενδυτές δεν θα μετακυλιστεί άδικα στους λογαριασμούς των πολιτών. Ούτε μπορεί να μιλά για βιώσιμη ανάπτυξη, όταν δεν έχει εξηγήσει πώς θα διασφαλιστεί ότι η λειτουργία μεγάλων εγκαταστάσεων δεν θα επιβαρύνει περιοχές που ήδη δοκιμάζονται από την ξηρασία».