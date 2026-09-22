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Αλέξης Τσίπρας: Πλαφόν τώρα 1,4 ευρώ για το πετρέλαιο θέρμανσης - 1,8 ευρώ για το πετρέλαιο κίνησης
Newsroom
Τρίτη, 22/09/2026 - 09:13
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Συγκεκριμένες προτάσεις για φθηνότερα καύσιμα (1,4 ευρώ το λίτρο στο πετρέλαιο θέρμανσης και 1,8 στο πετρέλαιο κίνησης) κατέθεσε ο πρόεδρος της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης Αλέξης Τσίπρας με βιντεοσκοπημένη δήλωσή του, που αναρτήθηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης του

Στη βιντεοσκοπημένη δήλωση του Αλ. Τσίπρα, ανέφερε:

«Ο πρωθυπουργός, τη περασμένη βδομάδα δεσμεύθηκε για τιμή στο πετρέλαιο θέρμανσης στα 1,75 ευρώ το λίτρο. Μόνο που αυτή η τιμή είναι ήδη κατά 50% ακριβότερη από αυτήν του περσινού Οκτώβρη. Ταυτόχρονα μας είπε ότι η ΕΕ δεν του δίνει την ευελιξία να μειώσει τον ΕΦΚ. Είπε ψέματα.

Η κυβέρνηση έχει 4 διαφορετικά εργαλεία στη διάθεσή της για δραστικότερη μείωση των τιμών στην αντλία.

  • Επιβολή πλαφόν περιθωρίου κέρδους και στα διυλιστήρια, όχι μόνο στα πρατήρια.
  • Έκτακτη φορολογία των υπερκερδών των διυλιστηρίων που το περασμένο εξάμηνο ξεπέρασαν το 1,5 δισ.
  • Μείωση του ΕΦΚ στο μισό, δηλαδή στο ελάχιστο επιτρεπτό όριο που προβλέπει η ΕΕ.
  • Μείωση του ΦΠΑ στα καύσιμα στο 13%, όπως έκανε η Ισπανία.

Ας διαλέξει ποιο από όλα τα εργαλεία, ή ποιο συνδυασμό τους θα επιβάλει», καλεί τον πρωθυπουργό ο πρόεδρος της ΕΛΑΣ και καταλήγει:

«Σε κάθε περίπτωση η τιμή του πετρελαίου θέρμανσης δεν δικαιολογείται να υπερβαίνει τα 1,4 ευρώ το λίτρο. Και το πετρέλαιο κίνησης το 1,8 ευρώ το λίτρο.

Τι λείπει; Μια κυβέρνηση που θα έχει το θάρρος να συγκρουστεί με τα καρτέλ και τη βούληση να υπερασπιστεί τα συμφέροντα της κοινωνίας».

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