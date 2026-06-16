Η ενέργεια κρατά ψηλά τον πληθωρισμό το 2026 - Οι νέες προβλέψεις της ΤτΕ

Η νέα ενεργειακή κρίση που πυροδότησαν οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή αναμένεται να αφήσει ισχυρό αποτύπωμα στις τιμές και το 2026, με την Τράπεζα της Ελλάδος να προβλέπει ότι ο ενεργειακός πληθωρισμός στη χώρα θα εκτιναχθεί στο 11%. Παράλληλα, ο γενικός πληθωρισμός εκτιμάται ότι θα αυξηθεί στο 3,8% από 2,9% το 2025, καθώς οι υψηλότερες τιμές ενέργειας περνούν σταδιακά στην οικονομία και στις υπηρεσίες.

Η κεντρική τράπεζα αποδίδει τη διατήρηση των πληθωριστικών πιέσεων όχι μόνο στην ενέργεια αλλά και στην ανθεκτικότητα των υπηρεσιών, στις αυξήσεις μισθών και ενοικίων, καθώς και στην ισχυρή τουριστική ζήτηση.

Στο νέο Inflation Monitor, που δημοσιεύτηκε χθες, επισημαίνεται ότι η άνοδος των τιμών της ενέργειας συνδέεται άμεσα με τις αναταράξεις στη Μέση Ανατολή, οι οποίες διατήρησαν τις τιμές των ενεργειακών εμπορευμάτων σε επίπεδα σημαντικά υψηλότερα από εκείνα πριν από την κρίση. Ειδικά στην Ευρώπη, οι τιμές φυσικού αερίου ενισχύθηκαν λόγω της ανάγκης αναπλήρωσης των αποθεμάτων ενόψει του χειμώνα και του αυξημένου ανταγωνισμού για φορτία LNG.

Σύμφωνα με τις προβλέψεις, ο εναρμονισμένος πληθωρισμός στην Ελλάδα θα διαμορφωθεί στο 3,8% το 2026, έναντι 3% στην Ευρωζώνη, ενώ ο ενεργειακός πληθωρισμός θα φθάσει το 11%, σημαντικά υψηλότερα από το 8,4% που προβλέπεται για την Ευρωζώνη.

Για το 2027 προβλέπεται αποκλιμάκωση του γενικού πληθωρισμού στο 2,6% και του ενεργειακού στο 1%, υπό την προϋπόθεση ότι θα υποχωρήσουν οι τιμές των ενεργειακών εμπορευμάτων. Τα στοιχεία του Μαΐου δείχνουν ήδη την ένταση των πιέσεων. Ο ενεργειακός πληθωρισμός στην Ελλάδα ανήλθε στο 20%, έναντι 10,9% στην Ευρωζώνη. Στα επιμέρους στοιχεία, οι τιμές των υγρών καυσίμων αυξήθηκαν κατά 53,2%, των καυσίμων κίνησης κατά 22,1%, ενώ το φυσικό αέριο κατέγραψε άνοδο 21%.

Μάλιστα, τους τελευταίους δύο μήνες ο ενεργειακός πληθωρισμός στην Ελλάδα κινήθηκε περίπου στο διπλάσιο επίπεδο σε σχέση με τον μέσο όρο της Ευρωζώνης, γεγονός που αποδίδεται στη διαχρονικά εντονότερη μετακύλιση των ενεργειακών ανατιμήσεων στην εγχώρια αγορά.

Η αποκλιμάκωση των τιμών ενέργειας, ωστόσο, δεν αναμένεται να είναι γραμμική σε όλη την περίοδο των προβλέψεων. Αν και ο ενεργειακός πληθωρισμός αναμένεται να υποχωρήσει σημαντικά στο 1% το 2027 από 11% το 2026, το 2028 προβλέπεται νέα επιτάχυνση στο 2,4%.

Η εξέλιξη αυτή συνδέεται, σύμφωνα με την ανάλυση της κεντρικής τράπεζας, με την εφαρμογή του νέου ευρωπαϊκού συστήματος εμπορίας εκπομπών ETS2, το οποίο θα επηρεάσει άμεσα το ενεργειακό κόστος.

Παράλληλα, εκτιμάται ότι οι επιπτώσεις του ενεργειακού σοκ θα περάσουν σταδιακά και στον λεγόμενο δομικό πληθωρισμό. Για το 2026 προβλέπεται ότι ο πληθωρισμός χωρίς ενέργεια και τρόφιμα θα διαμορφωθεί στο 3%, καθώς οι υπηρεσίες εξακολουθούν να εμφανίζουν ισχυρή ανθεκτικότητα, με βασικούς παράγοντες τις αυξήσεις μισθών, τα υψηλότερα ενοίκια και τη συνεχιζόμενη ισχυρή τουριστική ζήτηση.

Σημειώνεται επίσης ότι οι αγορές εξακολουθούν να τιμολογούν υψηλότερα επιτόκια τόσο στην Ευρωζώνη όσο και στις ΗΠΑ. Η ΕΚΤ προχώρησε ήδη σε αύξηση επιτοκίων κατά 25 μονάδες βάσης στις 11 Ιουνίου και οι αγορές προεξοφλούν ακόμη μία αύξηση έως το φθινόπωρο, καθώς οι ενεργειακές πιέσεις εξακολουθούν να τροφοδοτούν τον πληθωρισμό.