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Ισχυρή παρουσία του Προγράμματος της Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης στην 90η ΔΕΘ

Ισχυρή παρουσία του Προγράμματος της Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης στην 90η ΔΕΘ
Newsroom
Τετάρτη, 16/09/2026 - 09:12
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Το Πρόγραμμα της Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης συνεχίζει να διευρύνει τη δράση του, με το ενδιαφέρον του κοινού να επιβεβαιώνεται και στην 90η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, που πραγματοποιήθηκε από τις 5 μέχρι τις 13 Σεπτεμβρίου 2026.

Στο Περίπτερο 15, Stand 03 του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, οι επισκέπτες είχαν την ευκαιρία να ενημερωθούν από τους εκπροσώπους του Προγράμματος ΔΑΜ, για την πορεία και τα αποτελέσματα του Προγράμματος, καθώς και για τις επερχόμενες δράσεις.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον συγκέντρωσε και η ανοιχτή εκδήλωση «Έργα που φαίνονται – Επενδύσεις που μετράνε: Επιχειρηματικότητα, Ενέργεια, Μεταφορές, Εκπαίδευση, Ασφάλεια & Δίκαιη Αναπτυξιακή Μετάβαση», η οποία προσέλκυσε πλήθος επισκεπτών. Την εκδήλωση συντόνισε ο Διοικητής του Προγράμματος Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης, κ. Πελοπίδας Καλλίρης, ενώ συμμετείχαν ο Αναπληρωτής Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, κ. Νίκος Παπαθανάσης, ο Γενικός Γραμματέας Διαχείρισης Τομεακών Προγραμμάτων Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης, Ταμείου Συνοχής και Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου, κ. Βασίλης Σιαδήμας, η Διευθύνουσα Σύμβουλος της ΜΕΤΑΒΑΣΗ Α.Ε., κα Δέσποινα Γκαράνη, ο Προϊστάμενος της Διαχειριστικής Αρχής ΕΣΠΑ-ΔΑΜ, κ. Βασίλης Ντερτιλής και η Προϊσταμένη Διεύθυνσης Στρατηγικού Σχεδιασμού και Συντονισμού Χρηματοδότησης της Ειδικής Υπηρεσίας Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης, κα Αλεξάνδρα Μαυρογονάτου.

Στο επίκεντρο των τοποθετήσεων βρέθηκε η ταχεία πορεία υλοποίησης του Προγράμματος, καθώς και η σημασία ενίσχυσης της απασχόλησης και της επιχειρηματικότητας, με στόχο τη δημιουργία περισσότερων ευκαιριών για τους νέους, ώστε να μπορούν να παραμένουν, να εργάζονται και να δημιουργούν στον τόπο τους.

Η ανταπόκριση του κοινού και το ενδιαφέρον των επισκεπτών στο περίπτερο ανέδειξαν το έντονο ενδιαφέρον για τις δράσεις και τις δυνατότητες που προσφέρει το Πρόγραμμα. Οι νέες δράσεις, οι επενδύσεις και τα έργα που βρίσκονται σε εξέλιξη διαμορφώνουν τις προϋποθέσεις για τη συνέχιση μιας συντονισμένης προσπάθειας με σαφή προσανατολισμό στην ανάπτυξη και την ενίσχυση των τοπικών κοινωνιών.

Μπορείτε να παρακολουθήσετε ολόκληρη την εκδήλωση στο κανάλι του Προγράμματος της Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης 2021 – 2027 στο YouTube, εδώ.

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