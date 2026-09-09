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Στ.Παπασταύρου: Οι 6 παρεμβάσεις για τη μείωση της τιμής του ρεύματος

Στ.Παπασταύρου: Οι 6 παρεμβάσεις για τη μείωση της τιμής του ρεύματος
Newsroom
Τετάρτη, 09/09/2026 - 08:15
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Αύξηση του επιδόματος θέρμανσης, προκήρυξη νέων προγραμμάτων «Εξοικονομώ» με αντικατάσταση συστημάτων θέρμανσης και θερμοσιφώνων και προώθηση της αυτοπαραγωγής

Δέσμη έξι παρεμβάσεων ύψους 5 δισ. ευρώ με στόχο τη μείωση της λιανικής τιμής της ηλεκτρικής ενέργειας κατά 30 % σε ορίζοντα τριετίας παρουσίασαν ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου και ο υφυπουργός Νίκος Τσάφος εξειδικεύοντας τις σχετικές ανακοινώσεις του πρωθυπουργού κ. Κυριάκου Μητσοτάκη στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης.

«Δεν πρόκειται για σχέδιο επιδοματικό ή για προσωρινή βελτίωση, αλλά για ολοκληρωμένο, ρεαλιστικό, εφαρμόσιμο και μετρήσιμο σχέδιο, για μόνιμα χαμηλότερες τιμές με διαρθρωτικές παρεμβάσεις. Στόχος είναι η δίκαιη κατανομή του οφέλους σε όλη την κοινωνία και η ενίσχυση της ενεργειακής δημοκρατίας. Δηλαδή, κάθε νοικοκυριό και κάθε επιχείρηση να μπορεί να παράγει ενέργεια για ίδια χρήση», τόνισε ο κ. Παπασταύρου.

Πιο συγκεκριμένα, οι δράσεις που προωθούνται με χρηματοδότηση από το Κοινωνικό Κλιματικό Ταμείο, το Ταμείο Απανθρακοποίησης Νήσων και τη ρήτρα διαφυγής αφορούν τους εξής τομείς:

1. Ανανεώσιμες πηγές. Περαιτέρω ανάπτυξη των ΑΠΕ, οι οποίες ήδη συμβάλλουν στη συγκράτηση των τιμών. Τις ημέρες και ώρες με υψηλή συμμετοχή των ΑΠΕ η τιμή χονδρικής πέφτει στο επίπεδο των 70 ευρώ.

2. Προώθηση της αποθήκευσης ενέργειας, η οποία μπορεί να μειώσει την απογευματινή αιχμή της ζήτησης κατά την οποία χρησιμοποιείται φυσικό αέριο και μπορεί, επίσης, να παρέχει πρόσθετες υπηρεσίες εφεδρείας και ευστάθειας του δικτύου με χαμηλότερο κόστος. Στόχος είναι η ανάπτυξη της αποθήκευσης από 700 μεγαβάτ σήμερα σε 1 γιγαβάτ στο τέλος του χρόνου, 3-4 γιγαβάτ το 2028 και 5-7 το 2030.

3. Διασυνδέσεις νησιών, ώστε να μειωθεί το κονδύλι της ηλεκτροπαραγωγής από υγρά καύσιμα, το οποίο σήμερα είναι 1.2 δις. ευρώ το χρόνο και καλύπτεται από τους καταναλωτές με τις Υπηρεσίες Κοινής Ωφέλειας. Η ολοκλήρωση των διασυνδέσεων Κρήτης και Κυκλάδων (πλέον πρόσφατη περίπτωση η Σαντορίνη) επιτρέπουν τη μείωση της χρέωσης των ΥΚΩ στους λογαριασμούς από 1-1-2027 κατά 50 %, στα 3,45 ευρώ ανά μεγαβατώρα έναντι 6,9 που είναι σήμερα.

4. Αντιμετώπιση των ρευματοκλοπών και των ληξιπρόθεσμων οφειλών. Οι ρευματοκλοπές κοστίζουν 450 εκατ. ευρώ ετησίως στους συνεπείς καταναλωτές και στόχος είναι να μειωθούν στο 3,5 % το 2028 από 5 % το 2023 - 2024 με βασικό εργαλείο την εγκατάσταση έξυπνων μετρητών στο σύνολο των παροχών έως το 2030. Οι ληξιπρόθεσμες οφειλές κυμαίνονται στα 3 δις. ευρώ και αντιμετωπίζονται ως ένα βαθμό με το νέο πλαίσιο που θέτει κανόνες στην αλλαγή προμηθευτή, το οποίο έχει τεθεί σε ισχύ.

5. Ενίσχυση των μέτρων εξοικονόμησης ενέργειας. Προβλέπονται 1.7 δις. ευρώ για ενεργειακή αναβάθμιση κατοικιών, αλλαγή συστημάτων θέρμανσης (αντλίες θερμότητας) και θερμοσιφώνων, αύξηση του επιδόματος θέρμανσης για 780.000 δικαιούχους.

6. Ανάπτυξη της αυτοκατανάλωσης, δηλαδή εγκατάσταση μονάδων ΑΠΕ και μπαταριών από νοικοκυριά και επιχειρήσεις προκειμένου να καλύπτουν τις ανάγκες τους. Το νέο θεσμικό πλαίσιο αναμένεται ενδεχομένως και μέσα στην εβδομάδα.

Σε ερώτηση δε για την αντιμετώπιση τυχόν βραχυπρόθεσμων επιπτώσεων στο κόστος της ηλεκτρικής ενέργειας από τις τρέχουσες γεωπολιτικές εξελίξεις ο κ. Παπασταύρου υπογράμμισε ότι η κυβέρνηση έχει αποδείξει πως σε έκτακτες συνθήκες έχει σταθεί πάντοτε αρωγός, εντός των υφιστάμενων δημοσιονομικών ορίων. Ο κ. Τσάφος τόνισε για το ίδιο θέμα ότι η κυβέρνηση συνεχίζει να παρακολουθεί την αγορά και συμπλήρωσε ότι παρά την αύξηση της διεθνούς τιμής του φυσικού αερίου μετά το Μάρτιο, δεν υπήρξε αντίστοιχη επίπτωση στις τιμές της ηλεκτρικής ενέργειας.

Ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας τέλος, ερωτηθείς σχετικά με την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας - Κύπρου - Ισραήλ ανέφερε: «Προχωρούμε στην άσκηση των κυριαρχικών μας δικαιωμάτων, χωρίς να λαμβάνουμε υπόψη άκυρες και ατεκμηρίωτες θέσεις της γειτονικής χώρας που δεν συμμορφώνονται με το διεθνές δίκαιο». Επιπλέον υπογράμμισε, την ψήφο εμπιστοσύνης στο έργο από την Κομισιόν, από τη γαλλική Meridiam, που εισήλθε ως μέτοχος και από 6 μέλη του αμερικανικού Κογκρέσου υπέρ της ολοκλήρωσής του.

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