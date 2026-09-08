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Γ. Μανιάτης σε Κομισιόν: Περικοπές και αρνητικές τιμές ενέργειας απειλούν άμεσα τη βιωσιμότητα μικρομεσαίων έργων ΑΠΕ
Newsroom
Τρίτη, 08/09/2026 - 13:00
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Το θέμα των περικοπών ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ και των αρνητικών τιμών ενέργειας που πλήττουν δυσανάλογα τους μικρομεσαίους παραγωγούς φωτοβολταϊκής ενέργειας στην Ελλάδα, φέρνει με ερώτησή του στη Ευρωπαϊκή Επιτροπή ο Αντιπρόεδρος των Ευρωπαίων Σοσιαλιστών και Δημοκρατών και Ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ, Γιάννης Μανιάτης.

Σε συνέχεια της συνάντησής του με αντιπροσωπεία της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Συλλόγων Παραγωγών Ηλεκτρικής Ενέργειας από Φωτοβολταϊκά (ΠΟΣΠΗΕΦ) και όπως είχε προαναγγείλει σε σχετική του ανάρτηση, ο Έλληνας ευρωβουλευτής κατέθεσε σχετική ερώτηση προς την Κομισιόν για το θέμα.

Όπως χαρακτηριστικά αναφέρει στην ερώτησή του ο επικεφαλής της Αντιπροσωπείας του ΠΑΣΟΚ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, οι απώλειες εισοδήματος των μικρομεσαίων παραγωγών φωτοβολταϊκής ενέργειας αναμένεται να φτάσουν έως και το 50% τα επόμενα χρόνια. Ταυτόχρονα, μόνο τα τελευταία δύο έτη έχουν πραγματοποιηθεί περισσότερες από 2.200 μεταβιβάσεις μικρομεσαίων φωτοβολταϊκών σταθμών προς μεγάλους επιχειρηματικούς ομίλους, κυρίως λόγω των περικοπών και αρνητικών τιμών ενέργειας που επηρεάζουν άμεσα τη βιωσιμότητα των έργων.

Την ίδια στιγμή που η μικρομεσαία επιχειρηματικότητα στον χώρο των ΑΠΕ και συγκεκριμένα στη Φ/Κ ενέργεια πλήττεται βάναυσα, ο Ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ υπογραμμίζει ότι στην Ελλάδα η αποθήκευση ηλεκτρικής ενέργειας παραμένει σε εξαιρετικά χαμηλά επίπεδα. Επικρίνοντας τους μέχρι πρότινος χειρισμούς της ελληνικής κυβέρνησης σημειώνει ότι οι καθυστερήσεις στην ανάπτυξη της αποθήκευσης αποτελούν στην αποτελεσματικότερη ενσωμάτωση των ΑΠΕ και τον περιορισμό των περικοπών.

Τέλος, ο Ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ καλεί την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να απαντήσει:

⦁ Αν η πρακτική των περικοπών και της μη αποζημίωση των παραγωγών ΑΠΕ στην Ελλάδα συνάδει με την υφιστάμενη Ευρωπαϊκή νομοθεσία,

⦁ Αν ο τρόπος με τον οποίο έχουν ενσωματωθεί στο εθνικό δίκαιο οι διατάξεις της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/944 καθυστερεί την αδειοδότηση και υλοποίηση έργων αποθήκευσης,

⦁ Αν προτίθεται να αντιμετωπίσει τις επιπτώσεις των αρνητικών τιμών ενέργειας και των περικοπών από ΑΠΕ στη βιωσιμότητα κυρίως μικρών έργων ηλεκτροπαραγωγής, καθώς και στις τελικές τιμές ρεύματος προς τους καταναλωτές.

«Οι ραγδαίες περικοπές πράσινης ηλεκτροπαραγωγής, δημιουργούν αναμφισβήτητα ζητήματα βιωσιμότητας για χιλιάδες μικρομεσαίες φωτοβολταϊκές επιχειρήσεις. Το 2026 οι περικοπές αυτές αναμένεται να ξεπεράσουν 3,5 TWh, δηλαδή περίπου την ετήσια κατανάλωση ενέργειας 1.000.000 νοικοκυριών» σημειώνει ο Γ. Μανιάτης και συνεχίζει «Η εγκληματική καθυστέρηση της Κυβέρνησης στην ανάπτυξη μονάδων αποθήκευσης, καθιστούν την Ελλάδα ουραγό της Ευρώπης στον συγκεκριμένο τομέα. Με τη Βουλγαρία να βρίσκεται στο 52% του δείκτη αποθηκευτικής επάρκειας, η γείτονα χώρα προμηθεύεται, αποθηκεύει και πουλάει πίσω στην Ελλάδα τις βραδινές ώρες την δική μας φθηνή ενέργεια σε πολλαπλάσια τιμή. Η συγκεκριμένη πολιτική αποτυχία που μετακυλίει το εξαιρετικά υψηλό κόστος στον τελικό καταναλωτή, έχει ονοματεπώνυμο: Κυβέρνηση ΝΔ».

Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της ερώτησης:

“Ερώτηση με αίτημα γραπτής απάντησης

προς την Επιτροπή

Άρθρο 144 του Κανονισμού

Γιάννης Μανιάτης (S&D)

Θέμα: Βιωσιμότητα μικρομεσαίων έργων ΑΠΕ και αποθήκευση ενέργειας

Οι συνεχώς αυξανόμενες περικοπές ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ και οι αρνητικές τιμές ενέργειας, πλήττουν δυσανάλογα τους μικρομεσαίους παραγωγούς φωτοβολταϊκής ενέργειας στην Ελλάδα.

Κατά την Πανελλήνια Ομοσπονδία Συλλόγων Παραγωγών Ηλεκτρικής Ενέργειας από Φωτοβολταϊκά (ΠΟΣΠΗΕΦ), οι απώλειες εισοδήματος τους αναμένεται να φτάσουν έως και 50% τα επόμενα χρόνια, ενώ μόνο τα τελευταία δύο έτη έχουν πραγματοποιηθεί περισσότερες από 2.200 μεταβιβάσεις μικρομεσαίων φωτοβολταϊκών σταθμών προς μεγάλους επιχειρηματικούς ομίλους, σε πολλές περιπτώσεις αναγκαστικές λόγω περικοπών και αρνητικών τιμών.

Ταυτόχρονα, καταγράφονται σημαντικές καθυστερήσεις στην ανάπτυξη αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας, η οποία είναι εξαιρετικά κρίσιμη για την αποτελεσματικότερη ενσωμάτωση των ΑΠΕ και τον περιορισμό των περικοπών.

Ο Κανονισμός (ΕΕ) 2019/943 προβλέπει κανόνες για την ανακατανομή παραγωγής και την αποζημίωση, ενώ το ενωσιακό πλαίσιο επιδιώκει την ισότιμη, χωρίς διακρίσεις συμμετοχή της αποθήκευσης στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας.

Ερωτάται η Επιτροπή:

  1. Η εφαρμοζόμενη στην Ελλάδα πρακτική περικοπών και η μη αποζημίωση των παραγωγών ΑΠΕ για αυτές συνάδει με τις διατάξεις του Κανονισμού (ΕΕ) 2019/943;
  2. Έχει αξιολογήσει αν ο τρόπος με τον οποίο έχουν ενσωματωθεί στο εθνικό δίκαιο διατάξεις της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/944 καθυστερεί την αδειοδότηση και υλοποίηση έργων αποθήκευσης, αντιβαίνοντας στους στόχους της Οδηγίας;
  3. Προτίθεται να εξετάσει και να αντιμετωπίσει τις επιπτώσεις των αρνητικών τιμών και των περικοπών ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ στη βιωσιμότητα έργων ηλεκτροπαραγωγής (ιδίως των μικρών), καθώς και στις τελικές τιμές ρεύματος προς τους καταναλωτές;
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