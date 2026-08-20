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Η Σωληνουργεία Κορίνθου αναλαμβάνει το έργο υποθαλάσσιου αγωγού φυσικού αερίου Rovuma LNG

Η Σωληνουργεία Κορίνθου αναλαμβάνει το έργο υποθαλάσσιου αγωγού φυσικού αερίου Rovuma LNG
Newsroom
Πέμπτη, 20/08/2026 - 08:17
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Η Σωληνουργεία Κορίνθου θα κατασκευάσει περίπου 250 χλμ. (120.000 τόνους) σωλήνων ευθείας ραφής βυθιζόμενου τόξου (LSAW), διαμέτρων από 20 έως 24 ίντσες, για το υποθαλάσσιο δίκτυο αγωγών του έργου.

Η Cenergy Holdings ανακοινώνει ότι η Σωληνουργεία Κορίνθου, ο κλάδος σωλήνων χάλυβά της, ανέλαβε την προμήθεια σωλήνων χάλυβα για το έργο Rovuma LNG Phase 1 στη Μοζαμβίκη, ένα από τα σημαντικότερα ενεργειακά έργα που βρίσκονται σήμερα σε εξέλιξη παγκοσμίως Η ανάθεση από τους εταίρους του Area 4, με επικεφαλής την ExxonMobil Moçambique, Limitada, υπό την ιδιότητά της ως διαχειριστή του έργου, ενισχύει περαιτέρω τη θέση της εταιρείας ως κορυφαίου διεθνούς προμηθευτή προηγμένων λύσεων σωλήνων χάλυβα για σύνθετα έργα ενεργειακών υποδομών.

Η Σωληνουργεία Κορίνθου θα κατασκευάσει περίπου 250 χλμ. (120.000 τόνους) σωλήνων ευθείας ραφής βυθιζόμενου τόξου (LSAW), διαμέτρων από 20 έως 24 ίντσες, για το υποθαλάσσιο δίκτυο αγωγών του έργου. Το αντικείμενο της σύμβασης περιλαμβάνει επίσης την εφαρμογή αντιδιαβρωτικής επένδυσης και επένδυσης σκυροδέματος (Concrete Weight Coating). Η παραγωγή θα πραγματοποιηθεί στις υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις της εταιρείας στη Θίσβη Βοιωτίας. Οι σωλήνες έχουν σχεδιαστεί ώστε να ανταποκρίνονται στις ιδιαίτερα απαιτητικές συνθήκες λειτουργίας της μεταφοράς φυσικού αερίου σε μεγάλα θαλάσσια βάθη.

Η αξία της σύμβασης εκτιμάται μεταξύ 200 και 250 εκατ. δολαρίων ΗΠΑ και επιβεβαιώνει την ικανότητα της εταιρείας να παρέχει υψηλής τεχνολογίας λύσεις σωλήνων χάλυβα για απαιτητικές υποθαλάσσιες εφαρμογές, αξιοποιώντας τις προηγμένες παραγωγικές της εγκαταστάσεις, τις αυστηρές διαδικασίες διασφάλισης ποιότητας και την εξειδίκευσή της στην υλοποίηση σύνθετων έργων. Το έργο Rovuma LNG ενισχύει περαιτέρω την παρουσία της Σωληνουργείας Κορίνθου στη διεθνή αγορά υποθαλάσσιων έργων και επιβεβαιώνει τον ρόλο της ως αξιόπιστου συνεργάτη για μεγάλα έργα ενεργειακών υποδομών παγκοσμίως.

Ο Γενικός Διευθυντής της Σωληνουργεία Κορίνθου, κ. Ηλίας Μπεκίρος, δήλωσε: «Είμαστε ιδιαίτερα υπερήφανοι που επιλεγήκαμε για το έργο Rovuma LNG, μία από τις σημαντικότερες ενεργειακές αναπτύξεις που βρίσκονται σήμερα σε εξέλιξη παγκοσμίως. Η ανάθεση αυτή αντικατοπτρίζει την εμπιστοσύνη που επιδεικνύουν οι κορυφαίες ενεργειακές εταιρείες στις τεχνικές μας δυνατότητες, τη βιομηχανική μας υπεροχή και την ικανότητά μας να υλοποιούμε με επιτυχία σύνθετα υποθαλάσσια έργα. Παράλληλα, ενισχύει περαιτέρω τη θέση μας ως αξιόπιστου συνεργάτη για έργα κρίσιμων ενεργειακών υποδομών διεθνούς εμβέλειας».

Η Cenergy Holdings ανακοινώνει ότι η Σωληνουργεία Κορίνθου, ο κλάδος σωλήνων χάλυβά της, ανέλαβε την προμήθεια σωλήνων χάλυβα για το έργο Rovuma LNG Phase 1 στη Μοζαμβίκη, ένα από τα σημαντικότερα ενεργειακά έργα που βρίσκονται σήμερα σε εξέλιξη παγκοσμίως. Η ανάθεση από τους εταίρους του Area 4, με επικεφαλής την ExxonMobil Moçambique, Limitada, υπό την ιδιότητά της ως διαχειριστή του έργου, ενισχύει περαιτέρω τη θέση της εταιρείας ως κορυφαίου διεθνούς προμηθευτή προηγμένων λύσεων σωλήνων χάλυβα για σύνθετα έργα ενεργειακών υποδομών.

Η Σωληνουργεία Κορίνθου θα κατασκευάσει περίπου 250 χλμ. (120.000 τόνους) σωλήνων ευθείας ραφής βυθιζόμενου τόξου (LSAW), διαμέτρων από 20 έως 24 ίντσες, για το υποθαλάσσιο δίκτυο αγωγών του έργου. Το αντικείμενο της σύμβασης περιλαμβάνει επίσης την εφαρμογή αντιδιαβρωτικής επένδυσης και επένδυσης σκυροδέματος (Concrete Weight Coating). Η παραγωγή θα πραγματοποιηθεί στις υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις της εταιρείας στη Θίσβη Βοιωτίας. Οι σωλήνες έχουν σχεδιαστεί ώστε να ανταποκρίνονται στις ιδιαίτερα απαιτητικές συνθήκες λειτουργίας της μεταφοράς φυσικού αερίου σε μεγάλα θαλάσσια βάθη.

Η αξία της σύμβασης εκτιμάται μεταξύ 200 και 250 εκατ. δολαρίων ΗΠΑ και επιβεβαιώνει την ικανότητα της εταιρείας να παρέχει υψηλής τεχνολογίας λύσεις σωλήνων χάλυβα για απαιτητικές υποθαλάσσιες εφαρμογές, αξιοποιώντας τις προηγμένες παραγωγικές της εγκαταστάσεις, τις αυστηρές διαδικασίες διασφάλισης ποιότητας και την εξειδίκευσή της στην υλοποίηση σύνθετων έργων. Το έργο Rovuma LNG ενισχύει περαιτέρω την παρουσία της Σωληνουργείας Κορίνθου στη διεθνή αγορά υποθαλάσσιων έργων και επιβεβαιώνει τον ρόλο της ως αξιόπιστου συνεργάτη για μεγάλα έργα ενεργειακών υποδομών παγκοσμίως.

Ο Γενικός Διευθυντής της Σωληνουργεία Κορίνθου, κ. Ηλίας Μπεκίρος, δήλωσε: «Είμαστε ιδιαίτερα υπερήφανοι που επιλεγήκαμε για το έργο Rovuma LNG, μία από τις σημαντικότερες ενεργειακές αναπτύξεις που βρίσκονται σήμερα σε εξέλιξη παγκοσμίως. Η ανάθεση αυτή αντικατοπτρίζει την εμπιστοσύνη που επιδεικνύουν οι κορυφαίες ενεργειακές εταιρείες στις τεχνικές μας δυνατότητες, τη βιομηχανική μας υπεροχή και την ικανότητά μας να υλοποιούμε με επιτυχία σύνθετα υποθαλάσσια έργα. Παράλληλα, ενισχύει περαιτέρω τη θέση μας ως αξιόπιστου συνεργάτη για έργα κρίσιμων ενεργειακών υποδομών διεθνούς εμβέλειας».

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