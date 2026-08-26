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Ρωσία: Πυρκαγιά σε ρωσικό πετροχημικό συγκρότημα φυσικού αερίου

Ρωσία: Πυρκαγιά σε ρωσικό πετροχημικό συγκρότημα φυσικού αερίου
Newsroom
Τετάρτη, 26/08/2026 - 11:06
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Έξι κινέζοι μεταξύ των επτά νεκρών

Έξι κινέζοι υπήκοοι έχασαν τη ζωή τους ενώ αγνοείται η τύχη άλλων εννέα σε πυρκαγιά που ξέσπασε σε πετροχημικό συγκρότημα φυσικού αερίου στην περιφέρεια Αμούρ στην ανατολική Σιβηρία της Ρωσίας.

Συνολικά επτά άνθρωποι σκοτώθηκαν και 152 άλλοι έχουν τραυματισθεί, μεταξύ των οποίων 36 που μεταφέρθηκαν σε νοσοκομεία, ανακοινώθηκε από το εργοστάσιο μέσω του Telegram.

Ένα αεροπλάνο των υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης έφθασε για να μεταφέρει τους τραυματίες σε άλλα νοσοκομεία στη Ρωσία.

Το συγκρότημα, το οποίο αυτοχαρακτηρίζεται ένας από τους μεγαλύτερους στον κόσμο παραγωγούς πολυαιθυλένιου και προπυλένιου, είναι ένα κοινό πρόγραμμα της ρωσικής εταιρείας Sibur και της κινεζικής εταιρείας πετρελαίου και αερίου Sinopec. Δεν έχει αρχίσει ακόμα επιχειρήσεις και ετοιμαζόταν για να αρχίσει παραγωγή.

Η Ρωσία βασίζεται συχνά σε ξένους εργάτες, μεταξύ των οποίων εργάτες από την Κίνα, για την κατασκευή μεγάλων βιομηχανικών εγκαταστάσεων και εγκαταστάσεων υποδομής.

Η ρωσική Ανακριτική Επιτροπή ανακοίνωσε ότι ερευνά το επεισόδιο ως ενδεχόμενη παραβίαση κανονισμών για τη βιομηχανική ασφάλεια και εργάζεται για να διαπιστώσει την αιτία της πυρκαγιάς.

Το Amur Gas Chemical Complex αναμένεται να παράγει 2,3 εκατομμύρια μετρικούς τόνους πολυαιθυλενίου και 400.000 τόνους προπυλενίου το χρόνο.

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