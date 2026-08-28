Energean: Σε αποκλειστικές συνομιλίες για την εξαγορά δραστηριοτήτων της BP στην Αίγυπτο

H Energean αναφέρουν πηγές του Reuters, φέρεται να βρίσκεται σε αποκλειστικές συνομιλίες για την εξαγορά ορισμένων δραστηριοτήτων της BP στην Αίγυπτο, σε πετρέλαιο και φυσικό αέριο.

Η συμφωνία, η οποία θα μπορούσε να αποφέρει περίπου 1 δισ. δολάρια για την BP, περιλαμβάνει τα μερίδιά της στις υπεράκτιες πηγές του Δέλτα του Δυτικού Νείλου (West Nile Delta), που ανήκουν από κοινού με την Harbour, καθώς και το 50% του μεριδίου της στην παραχώρηση Temsah στην ανατολική Μεσόγειο, σύμφωνα με το Reuters.

Η BP, η οποία έχει επενδύσει περισσότερα από 35 δισ. δολάρια στην Αίγυπτο εδώ και έξι δεκαετίες, παρήγαγε 518 εκατομμύρια κυβικά πόδια φυσικού αερίου ημερησίως στη χώρα πέρυσι, ποσότητα μειωμένη κατά περίπου 40% από το 2024 και σχεδόν 60% από το 2023.

Η BP, προσπαθώντας να απλοποίηση το χαρτοφυλάκιο της και να μειώσει χρέος και κόστος, θα διατηρήσει τα περιουσιακά της στοιχεία στην Αίγυπτο, αυτά που κατέχει μέσω της κοινοπραξίας Arcius με την XRG με έδρα τα ΗΑΕ, συμπεριλαμβανομένου του γιγαντιαίου κοιτάσματος φυσικού αερίου Zohr.

Η Energean έχει δηλώσει ότι θέλει να επεκταθεί πέρα ​​από τα βασικά της κοιτάσματα φυσικού αερίου στα ανοιχτά του Ισραήλ, τα οποία έχει χρειαστεί να κλείσουν επανειλημμένα λόγω συγκρούσεων στην περιοχή, με στόχο την δραστηριοποίησή της στη Δυτική Αφρική και την Αίγυπτο.

Σημειώνεται ότι το Reuters ανέφερε τον Ιούλιο ότι η Dragon Oil, η Carlyle Group, η Energean και η Artemis Energy ήταν μεταξύ των ομίλων που αναμενόταν να υποβάλουν προσφορά για περιουσιακά στοιχεία της BP στην ανάπτυξη φυσικού αερίου του Δυτικού Νείλου στα ανοικτά της Αιγύπτου.