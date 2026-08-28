ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΚΛΕΙΣΙΜΟ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Επιστολή ΣΠΕΦ για την άμεση και ολοσχερή κατάργηση του Τέλους Επιτηδεύματος στα νομικά πρόσωπα
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
28/08/2026 - 12:42
Κ. Χατζηδάκης: Δεν έτυχε… Πέτυχε! Νέο «Εξοικονομώ», το μεγαλύτερο μέχρι σήμερα πρόγραμμα, για 62.000 κατοικίες και 10.000 πολύ μικρές επιχειρήσεις
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
28/08/2026 - 11:54
Η ΕΤΕπ εγκρίνει χρηματοδότηση άνω των 9 δις. ευρώ για την ενίσχυση των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων και της ενεργειακής αυτονομίας
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
28/08/2026 - 11:21
Οι προτάσεις του ΣΕΒΕ προς τον πρωθυπουργό- Στόχος οι εξαγωγές να ξεπεράσουν το 50% του ΑΕΠ
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
28/08/2026 - 10:54
ΥΠΕΝ: Ερωτήσεις κι απαντήσεις για το Νέο Ειδικό Χωροταξικό Πλαίσιο για τη Βιομηχανία και την Εφοδιαστική Αλυσίδα
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
28/08/2026 - 10:08
Νέο Ειδικό Χωροταξικό Πλαίσιο για τη Βιομηχανία: Σύγχρονο χωρικό πλαίσιο με κανόνες για τη βιομηχανία και την εφοδιαστική αλυσίδα
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
28/08/2026 - 09:47
ΓΣΕΒΕΕ: Εξαμηνιαία αποτύπωση οικονομικού κλίματος στις μικρές επιχειρήσεις - Α' Εξάμηνο 2026
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
28/08/2026 - 09:41
Εκπλήρωση από τους Προμηθευτές Η/Ε των υποχρεώσεών τους ως προς την καταβολή των υποχρεώσεών τους προς τους Διαχειριστές: Θετική Αναφορά
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
28/08/2026 - 09:36
Energean: Σε αποκλειστικές συνομιλίες για την εξαγορά δραστηριοτήτων της BP στην Αίγυπτο
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
28/08/2026 - 08:41
Ακραίος κίνδυνος πυρκαγιάς για τις Περιφέρειες της Κρήτης και του Νοτίου Αιγαίου για σήμερα Παρασκευή
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
28/08/2026 - 08:16
Γιάννης Τριήρης: Η ειρήνη δεν χρειάζεται «εμπρηστές»
ΑΡΘΡΑ - ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ
28/08/2026 - 08:09
Λιγνίτης εκτός Χρηματιστηρίου: Η κόντρα Κουκουλόπουλου–Τσάφου και ποιος πληρώνει τον λογαριασμό
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
28/08/2026 - 08:05
Νέα ενεργειακά προγράμματα για ευάλωτα νοικοκυριά και μικρές επιχειρήσεις- Οι επιδοτήσεις που έρχονται
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
28/08/2026 - 08:01
Κλιματιστικό: Η ρύθμιση που εκτοξεύει τον λογαριασμό ρεύματος εν μέσω καύσωνα
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
28/08/2026 - 10:48
Πότε πρέπει να κάνετε σέρβις στο κλιματιστικό
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
28/08/2026 - 10:48
Οι 5 συσκευές που πρέπει να βγάζετε αμέσως από την πρίζα 
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
28/08/2026 - 10:47
Στη μονάδα ΣΗΘΥΑ της ΔΕΗ στην Καρδιά Πτολεμαΐδας αύριο Παρασκευή 28 Αυγούστου 2026, ο Πρωθυπουργός
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
27/08/2026 - 15:52
Κ. Χατζηδάκης: Στη Θεσσαλονίκη μιλάμε με έργα – Η Βόρεια Ελλάδα ανεβαίνει!
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
27/08/2026 - 15:22
Η Ευρωπαϊκή Ένωση κινητοποιεί στήριξη την ώρα που οι δασικές πυρκαγιές εξαπλώνονται σε ολόκληρη την Ευρώπη
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
27/08/2026 - 15:12
ΠΑΣΟΚ: Ενώ η Ευρώπη εξετάζει φορολογία υπερκερδών στα καύσιμα, η κυβέρνηση προστατεύει τα συμφέροντα και μοιράζει ψίχουλα
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
27/08/2026 - 14:35
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε το ελληνικό Κοινωνικό Σχέδιο για το Κλίμα ύψους 4,8 δισ. ευρώ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
27/08/2026 - 14:02
Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας: Θετικά αποτελέσματα και παράταση για τους 36 εργαζόμενους της πρώην ΛΑΡΚΟ
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
27/08/2026 - 13:20
Π. Πολάκης: Ληστεία σε βενζίνη και καύσιμα με τις ευλογίες της κυβέρνησης και διυλιστηρίων
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
27/08/2026 - 13:17
Ο Όμιλος AKTOR παρέδωσε την επέκταση Καλαμαριάς του Μετρό Θεσσαλονίκης στο Ελληνικό Κράτος
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
27/08/2026 - 12:32
Αιτήσεις χορήγησης Αδειών Αποθήκευσης Ηλεκτρικής Ενέργειας που υποβάλλονται εντός του κύκλου υποβολής Αυγούστου 2026
ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ
27/08/2026 - 12:23
Η Volton και η Orizon συμμετέχουν στην 90ή ΔΕΘ
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
27/08/2026 - 11:31
HELLENiQ ENERGY: Αποτελέσματα Προγράμματος Επιβράβευσης Αριστούχων Αποφοίτων Λυκείου Όμορων Δήμων 2025-2026
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
27/08/2026 - 11:20
Η ενέργεια στο επίκεντρο της συνάντησης του Πρωθυπουργού με την Αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης του Ηνωμένου Βασιλείου
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
27/08/2026 - 10:37
Eco Island: Προχωρούν οι διαδικασίες για τη δωρεά ύψους 11 εκατ. ευρώ των ΗνωμένωνΑραβικών Εμιράτων προς τον Πόρο
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
27/08/2026 - 10:03
Τροπολογία Π. Κουκουλόπουλου για λειτουργία των λιγνιτικών μονάδων εκτός Χρηματιστηρίου Ενέργειας
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
27/08/2026 - 09:29

ΔΗΜΟΦΙΛΗ

ΧΑΡΤΗΣ ΣΤΑΘΜΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ

Energean: Σε αποκλειστικές συνομιλίες για την εξαγορά δραστηριοτήτων της BP στην Αίγυπτο

Energean: Σε αποκλειστικές συνομιλίες για την εξαγορά δραστηριοτήτων της BP στην Αίγυπτο
Newsroom
Παρασκευή, 28/08/2026 - 08:41
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το iEnergeia στα αγαπημένα σου στη Google

H Energean αναφέρουν πηγές του Reuters, φέρεται να βρίσκεται σε αποκλειστικές συνομιλίες για την εξαγορά ορισμένων δραστηριοτήτων της BP στην Αίγυπτο, σε πετρέλαιο και φυσικό αέριο.

Η συμφωνία, η οποία θα μπορούσε να αποφέρει περίπου 1 δισ. δολάρια για την BP, περιλαμβάνει τα μερίδιά της στις υπεράκτιες πηγές του Δέλτα του Δυτικού Νείλου (West Nile Delta), που ανήκουν από κοινού με την Harbour, καθώς και το 50% του μεριδίου της στην παραχώρηση Temsah στην ανατολική Μεσόγειο, σύμφωνα με το Reuters.

Η BP, η οποία έχει επενδύσει περισσότερα από 35 δισ. δολάρια στην Αίγυπτο εδώ και έξι δεκαετίες, παρήγαγε 518 εκατομμύρια κυβικά πόδια φυσικού αερίου ημερησίως στη χώρα πέρυσι, ποσότητα μειωμένη κατά περίπου 40% από το 2024 και σχεδόν 60% από το 2023.

Η BP, προσπαθώντας να απλοποίηση το χαρτοφυλάκιο της και να μειώσει χρέος και κόστος, θα διατηρήσει τα περιουσιακά της στοιχεία στην Αίγυπτο, αυτά που κατέχει μέσω της κοινοπραξίας Arcius με την XRG με έδρα τα ΗΑΕ, συμπεριλαμβανομένου του γιγαντιαίου κοιτάσματος φυσικού αερίου Zohr.

Η Energean έχει δηλώσει ότι θέλει να επεκταθεί πέρα ​​από τα βασικά της κοιτάσματα φυσικού αερίου στα ανοιχτά του Ισραήλ, τα οποία έχει χρειαστεί να κλείσουν επανειλημμένα λόγω συγκρούσεων στην περιοχή, με στόχο την δραστηριοποίησή της στη Δυτική Αφρική και την Αίγυπτο.

Σημειώνεται ότι το Reuters ανέφερε τον Ιούλιο ότι η Dragon Oil, η Carlyle Group, η Energean και η Artemis Energy ήταν μεταξύ των ομίλων που αναμενόταν να υποβάλουν προσφορά για περιουσιακά στοιχεία της BP στην ανάπτυξη φυσικού αερίου του Δυτικού Νείλου στα ανοικτά της Αιγύπτου.

Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το iEnergeia στα αγαπημένα σου στη Google

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΣΤΗΝ ΙΔΙΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Πώς οι μύθοι για τα ορυκτά καύσιμα οδηγούν την Ελλάδα σε βαθιά εξάρτηση από το LNG
Πώς οι μύθοι για τα ορυκτά καύσιμα οδηγούν την Ελλάδα σε βαθιά εξάρτηση από το LNG 26 Αυγούστου 2026

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Ιράν: Μεταφόρτωση πετρελαίου με προορισμό την Κίνα
ΚΟΣΜΟΣ

Ιράν: Μεταφόρτωση πετρελαίου με προορισμό την Κίνα

Ρωσία: Πυρκαγιά σε ρωσικό πετροχημικό συγκρότημα φυσικού αερίου
ΚΟΣΜΟΣ

Ρωσία: Πυρκαγιά σε ρωσικό πετροχημικό συγκρότημα φυσικού αερίου

Ρωσία: Η κυβέρνηση θα παρατείνει την απαγόρευση των εξαγωγών πετρελαίου ντίζελ έως τον Σεπτέμβριο
ΚΟΣΜΟΣ

Ρωσία: Η κυβέρνηση θα παρατείνει την απαγόρευση των εξαγωγών πετρελαίου ντίζελ έως τον Σεπτέμβριο

Αύξηση των ελληνικών εξαγωγών στις ΗΠΑ το α’ εξάμηνο 2026 λόγω πετρελαιοειδών
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ

Αύξηση των ελληνικών εξαγωγών στις ΗΠΑ το α’ εξάμηνο 2026 λόγω πετρελαιοειδών

Η Κομισιόν κάνει τον πρώτο απολογισμό για την πλήρωση των αποθηκών φυσικού αερίου
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ

Η Κομισιόν κάνει τον πρώτο απολογισμό για την πλήρωση των αποθηκών φυσικού αερίου

Η Σωληνουργεία Κορίνθου αναλαμβάνει το έργο υποθαλάσσιου αγωγού φυσικού αερίου Rovuma LNG
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ

Η Σωληνουργεία Κορίνθου αναλαμβάνει το έργο υποθαλάσσιου αγωγού φυσικού αερίου Rovuma LNG