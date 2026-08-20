Η Κομισιόν κάνει τον πρώτο απολογισμό για την πλήρωση των αποθηκών φυσικού αερίου

Όπως τονίζει η κ. Χρντσίροβα «αυτή τη στιγμή, σήμερα, βρισκόμαστε πολύ κοντά στο 62% στην πλήρωση των αποθηκών φυσικού αερίου», επισημαίνοντας ότι ο στόχος είναι το 80% της χωρητικότητας των εγκαταστάσεων. Διευκρινίζει, μάλιστα, σύμφωνα με το Αθηναϊκό Πρακτορείο, ότι δεν πρόκειται για κάτι καινούργιο, καθώς «δεν υπάρχει στόχευση για πλήρη πλήρωση των εγκαταστάσεων αποθήκευσης».
Η ίδια τόνισε ότι «βρισκόμαστε σε πολύ καλό δρόμο για να διασφαλίσουμε τον εφοδιασμό με φυσικό αέριο για τον χειμώνα», ενώ αναφορικά με την κατάσταση στα Στενά του Ορμούζ, τόνισε ότι « βρισκόμαστε σε ένα πολύ ευμετάβλητο περιβάλλον, αλλά μπορούμε να πούμε ότι η κατάσταση είναι σταθερή και δεν υπάρχει κίνδυνος για την ασφάλεια του εφοδιασμού».