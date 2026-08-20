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Η Κομισιόν κάνει τον πρώτο απολογισμό για την πλήρωση των αποθηκών φυσικού αερίου

Η Κομισιόν κάνει τον πρώτο απολογισμό για την πλήρωση των αποθηκών φυσικού αερίου
Newsroom
Πέμπτη, 20/08/2026 - 15:16
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Η Κομισιόν κάνει τον απολογισμό και δίνει την εικόνα για το πως εξελίσσεται η πλήρωση των αποθηκών φυσικού αερίου, με την Εύα Χρντσίροβα, εκπρόσωπο Τύπου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για θέματα ενέργειας, να «παραδέχεται» όπως τονίζει, ότι «ο ρυθμός είναι λίγο πιο αργός σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια, αλλά η διαδικασία εξελίσσεται καλά».

Όπως τονίζει η κ. Χρντσίροβα «αυτή τη στιγμή, σήμερα, βρισκόμαστε πολύ κοντά στο 62% στην πλήρωση των αποθηκών φυσικού αερίου», επισημαίνοντας ότι ο στόχος είναι το 80% της χωρητικότητας των εγκαταστάσεων. Διευκρινίζει, μάλιστα, σύμφωνα με το Αθηναϊκό Πρακτορείο, ότι δεν πρόκειται για κάτι καινούργιο, καθώς «δεν υπάρχει στόχευση για πλήρη πλήρωση των εγκαταστάσεων αποθήκευσης».

Η ίδια τόνισε ότι «βρισκόμαστε σε πολύ καλό δρόμο για να διασφαλίσουμε τον εφοδιασμό με φυσικό αέριο για τον χειμώνα», ενώ αναφορικά με την κατάσταση στα Στενά του Ορμούζ, τόνισε ότι « βρισκόμαστε σε ένα πολύ ευμετάβλητο περιβάλλον, αλλά μπορούμε να πούμε ότι η κατάσταση είναι σταθερή και δεν υπάρχει κίνδυνος για την ασφάλεια του εφοδιασμού».

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