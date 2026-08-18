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ΠΑΣΟΚ: Η κυβέρνηση οφείλει να μην κάνει ούτε βήμα πίσω από τις εθνικές κόκκινες γραμμές

ΠΑΣΟΚ: Η κυβέρνηση οφείλει να μην κάνει ούτε βήμα πίσω από τις εθνικές κόκκινες γραμμές
Newsroom
Τρίτη, 18/08/2026 - 11:08
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Δήλωση Κώστα Τσουκαλά, Εκπροσώπου Τύπου ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής: Να ζητήσει από τη ΕΕ να επιβάλλει άμεσα κυρώσεις στην Τουρκία.

Η Τουρκία συνεχίζει τις προκλήσεις. Με τα δύο θαλάσσια πάρκα που καθορίζει στο Αιγαίο, προσβάλλει βάναυσα το διεθνές δίκαιο. Αμφισβητεί την επήρεια των ελληνικών νησιών του συμπλέγματος του Καστελόριζου, της Σαμοθράκης και της Λήμνου και παραβιάζει ελληνικά κυριαρχικά δικαιώματα, αφού, στα θαλάσσια πάρκα, περιλαμβάνει περιοχές ελληνικής υφαλοκρηπίδας, ΑΟΖ και χωρικών υδάτων.

Το αφήγημα των «ήρεμων νερών» καταρρέει με πάταγο, αποκαλύπτοντας τα αδιέξοδα της εξωτερικής πολιτικής Μητσοτάκη.

Όπως ακυρώνει και τις ανιστόρητες θεωρίες στελεχών άλλων κομμάτων της αντιπολίτευσης που χαρακτηρίζουν την άσκηση κυριαρχικών δικαιωμάτων της χώρας ως «μονομερείς ενέργειες». Το να κάνεις πως δε βλέπεις το πρόβλημα και το να μην κατανοείς τη διεθνή κατάσταση είναι το ίδιο επικίνδυνες στάσεις.

Η υποχωρητικότητα, αποδεικνύεται, πως αποθρασύνει την Τουρκία.

Όσο η κυβέρνηση δεν αντιδρά, το δόγμα της «γαλάζιας πατρίδας» θα γίνεται εφαρμοσμένη πολιτική που απειλεί την Ελλάδα.

Η κυβέρνηση οφείλει, για όσο παραμένει στην εξουσία, να μην κάνει ούτε βήμα πίσω από τις εθνικές κόκκινες γραμμές.

Οφείλει άμεσα να ζητήσει από την Ευρωπαϊκή Ένωση να επιβάλλει κυρώσεις στην Τουρκία. Να μην επαναλάβει την αδράνεια που επέδειξε στις περιπτώσεις του τουρκολιβυκού μνημονίου, της παρεμπόδισης της πόντισης του καλωδίου ανοικτά της Κάσου και της προαναγγελθείσας νομοθέτησης στην Τουρκική Εθνοσυνέλευση της «γαλάζιας πατρίδας».

Ο ελληνικός λαός, με την ψήφο στο ΠΑΣΟΚ, θα εγγυηθεί μια άλλη εξωτερική πολιτική που θα διασφαλίζει τα εθνικά μας δίκαια.

Μια πολιτική που θα έχει ως αρχή ότι η Ελλάδα είναι αδιαπραγμάτευτη.

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