Μ. Κ. Κεφαλογιάννης προς Κομισιόν: Παράνομη η ανακήρυξη "θαλάσσιων πάρκων" από την Τουρκία

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Ερώτηση προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατέθεσε ο ευρωβουλευτής της ΝΔ και του ΕΛΚ ως πρόεδρος της Μικτής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής ΕΕ - Τουρκίας, Μανώλης Κ. Κεφαλογιάννης, με αφορμή «τα προεδρικά διατάγματα που εξέδωσε η Τουρκία με τα οποία ανακηρύσσουν "τουρκικά εθνικά θαλάσσια πάρκα" σε περιοχές πέραν των τουρκικών χωρικών υδάτων παραβιάζοντας τα ελληνικά κυριαρχικά δικαιώματα αφού περιλαμβάνουν περιοχές ελληνικής υφαλοκρηπίδας και ΑΟΖ, ακόμη και χωρικών υδάτων που με βάση την Σύμβαση του ΟΗΕ για το Δίκαιο της Θάλασσας δικαιούνται τα ελληνικά νησιά στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο».

Ακολουθεί το κείμενο της ερώτησης:

«Σε μία ακόμη παράνομη και προκλητική ενέργεια προχώρησε η Τουρκία με τη δημοσίευση προεδρικών διαταγμάτων (15/08) για τη δημιουργία δύο θαλάσσιων πάρκων σε Αιγαίο και Ανατολική Μεσόγειο τα οποία επικαλύπτουν περιοχές ελληνικών κυριαρχικών δικαιωμάτων και ελληνικής υφαλοκρηπίδας.

Τα προεδρικά διατάγματα, τα οποία φέρουν την υπογραφή του προέδρου της Τουρκίας θεσπίζουν δύο θαλάσσια πάρκα: ένα στο Βόρειο Αιγαίο που εκτείνεται μεταξύ Λήμνου και Σαμοθράκης, και το άλλο καλύπτει μια πολύ μεγάλη περιοχή στην Ανατολική Μεσόγειο, αποκόπτοντας πλήρως το Καστελόριζο από τη Ρόδο. Η Τουρκία με την κίνηση αυτή συνεχίζει να προβάλλει την παράνομη θέση ότι τα νησιά δεν έχουν άλλα δικαιώματα πέραν των χωρικών υδάτων των 6 ν. μ. και εμμένει στη χάραξη μέσης γραμμής μεταξύ των ηπειρωτικών ακτών των δύο χωρών.

Με τα δύο αυτά Θαλάσσια Πάρκα, τα οποία υποτίθεται ότι θεσπίζονται για την προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος, η Τουρκία επιχειρεί να επιβάλει τις διεκδικήσεις της έναντι της Ελλάδας και να κατοχυρώσει τη λεγόμενη θεωρία της «Γαλάζιας Πατρίδας», μία θεωρία που έχει καταδικαστεί με τον πιο απερίφραστο τρόπο στην πρόσφατη Έκθεση Προόδου της ενταξιακής πορείας της Τουρκίας που υπερψηφίστηκε από την Ολομέλεια του Ευρωπαικού Κοινοβουλίου.

Ερωτάται η Ευρωπαϊκή Επιτροπή:

-Ποιά μέτρα θα λάβει κατά της Τουρκίας, μίας υπό ένταξη χώρας, για την παράνομη και προκλητική ενέργεια με την ανακήρυξη «τουρκικών θαλάσσιων πάρκων» σε περιοχές που εκτείνονται πέραν των τουρκικών χωρικών υδάτων παραβιάζοντας τα ελληνικά και ευρωπαϊκά κυριαρχικά δικαιώματα αφού περιλαμβάνουν περιοχές ελληνικής υφαλοκρηπίδας και ΑΟΖ, ακόμη και χωρικών υδάτων που με βάση την UNCLOS δικαιούνται τα ελληνικά νησιά στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο;».

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