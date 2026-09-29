Κώστας Τσουκαλάς: Η κυβέρνηση έχει 11 μέρες τους πολίτες… στο “περίμενε”

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Τρίτη, 29/09/2026 - 11:48
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Το ΠΑΣΟΚ έχει καταθέσει ρεαλιστικό σχέδιο στήριξης των πολιτών απέναντι στο υψηλό ενεργειακό κόστος

Ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος ομολόγησε και σήμερα την αδυναμία της κυβέρνησης να απαντήσει στην εξαιρετικά δύσκολη κατάσταση που διαμορφώνουν για νοικοκυριά και επιχειρήσεις, οι αυξημένες τιμές των καυσίμων.

Να του θυμίσουμε ότι στις 17 Σεπτεμβρίου ήταν ο κ. Μητσοτάκης ο επισπεύδων που προανήγγειλε έκτακτη παρέμβαση της κυβέρνησης και προσδιόρισε για τις αρχές της προηγούμενης εβδομάδας την εξειδίκευση αυτών των μέτρων. Έντεκα μέρες μετά οι πολίτες έμειναν στο … «περίμενε».

Το ΠΑΣΟΚ έχει καταθέσει ένα ολοκληρωμένο σχέδιο στήριξης των πολιτών με:

  • Μείωση του ΕΦΚ στα καύσιμα κίνησης και στο πετρέλαιο θέρμανσης.
  • Μηχανισμό επιστροφής στους καταναλωτές των πρόσθετων εσόδων ΦΠΑ που δημιουργεί η ίδια η αύξηση των τιμών, κατά το ιταλικό πρότυπο.
  • Πραγματικούς και συστηματικούς ελέγχους στα περιθώρια κέρδους σε όλη την αλυσίδα, από τη διύλιση έως την αντλία.
  • Μόνιμο μηχανισμό φορολόγησης των υπερκερδών των ολιγοπωλίων σε κάθε τομέα της οικονομίας, που θα ενεργοποιείται ύστερα από τεκμηριωμένη εισήγηση των αρμόδιων ανεξάρτητων Αρχών.

Η κυβέρνηση οφείλει να το λάβει υπόψη άμεσα και ας αφήσει τις ρητορικές του φαιδρότητες ο κ. Μαρινάκης. Ούτως ή άλλως είναι πολλάκις εκτεθειμένα τα κυβερνητικά στελέχη, που τη μια δήλωναν ότι ο ΕΦΚ δεν επιτρέπεται να μειωθεί, μετά αναγνώριζαν ότι μπορεί να μειωθεί και κατέληξαν να πετούν τη μπάλα στις Βρυξέλλες.

Όσον, δε, αφορά στο ρεσιτάλ αμετροέπειας και αλαζονείας απέναντι στους πολίτες, τους οποίους οι υπουργοί της Νέας Δημοκρατίας βάφτισαν «κακομοίρηδες» και τους κουνάνε το δάχτυλο, τίποτα δεν είναι τυχαίο.

Η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας έχει επενδύσει πολιτικά στα διχαστικά διλήμματα και αρέσκεται να διαιρεί τους πολίτες. Συνεπώς, οι συγγνώμες μετά από τρεις ημέρες διάστημα κατά το οποίο το Μέγαρο Μαξίμου παρείχε πλήρη κάλυψη, είναι εμπαιγμός και προφάσεις εν αμαρτίαις.

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