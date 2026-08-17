ΠΑΣΟΚ: Άμεση ανάγκη ελέγχου και υπογειοποίησης του δικτύου του ΔΕΔΔΗΕ γύρω από το Σέιχ Σου

Ερώτηση προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας κατέθεσε ο Βουλευτής του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής Πέτρος Παππάς , μετά το νέο περιστατικό σπινθηρισμών της 11ης Αυγούστου σε εγκατάσταση του δικτύου ηλεκτροδότησης στον Άγιο Παύλο, δίπλα στο Σέιχ Σου.

Ο Πέτρος Παππάς ζητά να διερευνηθούν άμεσα τα αίτια του περιστατικού και να γνωστοποιηθεί ποια τμήματα του δικτύου παραμένουν εναέρια στις παρυφές του δάσους και στις περιοχές Αγίου Παύλου, Συκεών και Πεύκων.

Παράλληλα, ζητά αναλυτικά στοιχεία για τους προληπτικούς ελέγχους του ΔΕΔΔΗΕ, την αξιοποίηση των πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης και, κυρίως, δεσμευτικό και δημόσιο χρονοδιάγραμμα υπογειοποίησης των κρίσιμων τμημάτων του δικτύου γύρω από το Σέιχ Σου.

«Η Θεσσαλονίκη δεν μπορεί να περιμένει μία μεγάλη καταστροφή για να ληφθούν τα αναγκαία μέτρα. Η προστασία του Σέιχ Σου και των κατοίκων των γύρω περιοχών απαιτεί πρόληψη, συστηματικούς ελέγχους και άμεση υπογειοποίηση των επικίνδυνων τμημάτων του δικτύου», τονίζει ο Πέτρος Παππάς.