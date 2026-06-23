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Κ. Χατζηδάκης: Πλήρης ολοκλήρωση του Κτηματολογίου μέσα στο 2026

Κ. Χατζηδάκης: Πλήρης ολοκλήρωση του Κτηματολογίου μέσα στο 2026
Newsroom
Τρίτη, 23/06/2026 - 13:39
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Ολοκληρώνεται μια από τις πιο δύσκολες μεταρρυθμίσεις προς όφελος των ιδιοκτητών, των επαγγελματιών και του κράτους

«Το Κτηματολόγιο περνάει από τη φάση της διαρκούς εξαγγελίας στη φάση της ολοκλήρωσης και της παραγωγικής λειτουργίας. Ένα έργο για το οποίο μιλούσαμε δεκαετίες. Που όλοι αναγνωρίζαμε ότι είναι απαραίτητο, αλλά για πολύ μεγάλο διάστημα προχωρούσε με βήματα αργά, αποσπασματικά, συχνά βασανιστικά για τον πολίτη, τον επαγγελματία, την αγορά, τα ίδια τα στελέχη του Κτηματολογίου. Ολοκληρώνεται, έτσι, μια από τις δυσκολότερες μεταρρυθμίσεις, που δημιουργεί ασφάλεια και σαφήνεια για τους ιδιοκτήτες, τους επαγγελματίες και το κράτος, ενώ δίνει ώθηση στις επενδύσεις και την ανάπτυξη».

Αυτά επεσήμανε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, Κωστής Χατζηδάκης μιλώντας στην εκδήλωση «Κτηματολόγιο – Από μια εκκρεμότητα δεκαετιών σε μια νέα εποχή».

Ο Κωστής Χατζηδάκης υπενθύμισε ότι στους 18 μήνες που είχε την αρμοδιότητα για το Κτηματολόγιο, στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας:

  • Αυξήθηκε η κτηματογράφηση από το 28% το καλοκαίρι του 2019 στο 65% το Δεκέμβριο του 2020, για το μεγαλύτερο μέρος (93%) της χώρας.
  • Τα αναρτημένα δικαιώματα υπερτριπλασιάστηκαν από 2,1 σε 7,4 εκατομμύρια.
  • Την 1ηΟκτωβρίου 2020 ολοκληρώθηκε η ανάρτηση του Κτηματολογίου στο Δήμο Αθηναίων μετά από 12 χρόνια.

Παράλληλα έγιναν παρεμβάσεις για εκσυγχρονισμό των διαδικασιών. Συγκεκριμένα: τέθηκε σε τροχιά ο μετασχηματισμός των 392 παλαιών υποθηκοφυλακείων στα σύγχρονα 79 Κτηματολογικά Γραφεία. Μπήκαν οι βάσεις για το Ψηφιακό Κτηματολόγιο, καθώς από το καλοκαίρι του 2020 η ανάρτηση στοιχείων, οι αιτήσεις διόρθωσης, αλλά και οι αιτήσεις για έκδοση πιστοποιητικών υποβάλλονταν ηλεκτρονικά. Και ξεκίνησε το μεγάλο έργο ψηφιοποίησης 600 εκατομμυρίων σελίδων από τα αρχεία των υποθηκοφυλακείων, με χρηματοδότηση από το Ταμείο Ανάκαμψης.

«Οι παρεμβάσεις που προωθήσαμε συνολικά τα τελευταία 7 χρόνια οδήγησαν σήμερα στο να διαθέτει το 99% της επικράτειας αναρτημένα κτηματολογικά στοιχεία. Ενώ μέσα στο 2026 θα έχουμε την πλήρη ολοκλήρωση του Κτηματολογίου», κατέληξε ο Κωστής Χατζηδάκης. «Το Κτηματολόγιο είναι μια εθνική εκκρεμότητα που κλείνει, και ταυτόχρονα ένα νέο θεμέλιο που μπαίνει προς όφελος της ιδιοκτησίας, της ανάπτυξης, της ορθής λειτουργίας του κράτους».

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