ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ για «Εξοικονομώ 2025»: Εκτός πραγματικότητας το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης των έργων

Την άμεση παράταση των προθεσμιών του προγράμματος «Εξοικονομώ 2025» ζητούν με κοινοβουλευτική τους ερώτηση προς το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας δέκα βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ με πρωτοβουλία του βουλευτή Λάρισας του ΣΥΡΙΖΑ – Προοδευτική Συμμαχία κ. Βασίλη Κόκκαλη , επισημαίνοντας σοβαρές δυσλειτουργίες και ασφυκτικά χρονικά περιθώρια που, όπως τονίζουν, καθιστούν το ισχύον χρονοδιάγραμμα ανεφάρμοστο.

Το πρόγραμμα, που εντάσσεται στο Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, στοχεύει στην ενεργειακή αναβάθμιση των κατοικιών και τη βελτίωση της ενεργειακής κλάσης των νοικοκυριών. Ωστόσο, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα, η ολοκλήρωση των έργων πρέπει να γίνει εντός οκτώ μηνών από την έκδοση της Απόφασης Υπαγωγής και σε κάθε περίπτωση έως τις 31 Μαΐου 2026, με δυνατότητα παράτασης μόλις 30 ημερών.

Όπως επισημαίνεται στην ερώτηση, οι πρώτες αποφάσεις υπαγωγής εκδόθηκαν τον Δεκέμβριο, γεγονός που αφήνει στην πλειονότητα των δικαιούχων περιθώριο περίπου τεσσάρων μηνών για την ολοκλήρωση εκτεταμένων παρεμβάσεων. Το διάστημα αυτό απέχει σημαντικά από τα προηγούμενα προγράμματα, όπου προβλεπόταν χρόνος 12 μηνών με επιπλέον τρίμηνη παράταση, δημιουργώντας έντονες ανησυχίες σε ωφελούμενους και μηχανικούς για την ομαλή υλοποίηση.

Η κατάσταση επιβαρύνεται περαιτέρω από καθυστερήσεις στην αγορά υλικών και υπηρεσιών. Ειδικότερα, αναφέρεται ότι οι παραδόσεις κουφωμάτων μετατίθενται για τον Ιούνιο, ενώ καταγράφεται και σημαντική έλλειψη εξειδικευμένων τεχνικών συνεργείων. Οι συνθήκες αυτές, σύμφωνα με τους βουλευτές, οδηγούν σε στρεβλώσεις στην κοστολόγηση των έργων και θέτουν υπό αμφισβήτηση την ποιότητα των παρεμβάσεων.

Παράλληλα, γίνεται επίκληση θέσεων του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας – Τμήμα Ηπείρου, το οποίο χαρακτηρίζει το υφιστάμενο χρονοδιάγραμμα «πρακτικά ανεφάρμοστο», υπογραμμίζοντας ότι οι διαδικασίες δεν μπορούν να ολοκληρωθούν με ασφάλεια και επάρκεια εντός των προθεσμιών. Σημαντικά προβλήματα εντοπίζονται και στη λειτουργία των Υπηρεσιών Δόμησης (ΥΔΟΜ), οι οποίες λόγω υποστελέχωσης καθυστερούν την έκδοση αδειών και την πρόσβαση σε φακέλους ακινήτων.

Στην ερώτηση τονίζεται επίσης ότι η μείωση του χρόνου υλοποίησης από 12 μήνες – με επιπλέον παράταση – σε μόλις 8 μήνες, σε συνδυασμό με τις καθυστερήσεις που αποδίδονται στο ίδιο το Υπουργείο, μεταφέρει το βάρος στους πολίτες και τους επαγγελματίες του κλάδου. Επιπλέον, επισημαίνεται πως πολλοί ωφελούμενοι βρίσκονται ακόμη σε αναμονή έγκρισης δανείων από τραπεζικά ιδρύματα, γεγονός που καθιστά αδύνατη ακόμη και την έναρξη των έργων.

Υπογραμμίζεται δε ότι τα περιορισμένα χρονικά περιθώρια θέτουν σε κίνδυνο εγκεκριμένες επενδύσεις που βρίσκονται ήδη σε εξέλιξη και ζητείται από τον αρμόδιο Υπουργό να διευκρινίσει αν προτίθεται να προχωρήσει σε ουσιαστική παράταση των προθεσμιών ολοκλήρωσης, ώστε να διασφαλιστεί ρεαλιστικός χρόνος υλοποίησης για όλους τους ωφελούμενους.

Ακολουθεί αναλυτικά το κείμενο της ερώτησης:

Αθήνα, 30 Μαρτίου 2026

ΕΡΩΤΗΣΗ

Προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας

ΘΕΜΑ: «Εξοικονομώ 2025»: Άμεση Παράταση. Το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης των έργων είναι εκτός πραγματικότητας»

Το Πρόγραμμα «Εξοικονομώ 2025» εντάσσεται στα έργα που υποστηρίζονται από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας και έχει ως στόχο την προώθηση της εθνικής και ενωσιακής ενεργειακής πολιτικής για την εξοικονόμηση ενέργειας, μέσω βελτίωσης της ενεργειακής κλάσης των νοικοκυριών.

Σύμφωνα με το ισχύον χρονοδιάγραμμα, η ολοκλήρωση των έργων προβλέπεται εντός οκτώ μηνών από την έκδοση της Απόφασης Υπαγωγής και σε κάθε περίπτωση όχι πέραν της 31ης Μαΐου 2026, με δυνατότητα παράτασης μόλις 30 ημερών.

Δεδομένου ότι οι πρώτες αποφάσεις υπαγωγής εκδόθηκαν μόλις τον Δεκέμβριο, οι περισσότεροι δικαιούχοι έχουν χρονικό περιθώριο μόλις τέσσερις μήνες για να ολοκληρώσουν παρεμβάσεις μεγάλης κλίμακας, ενώ σε όλα τα προηγούμενα αντίστοιχα προγράμματα ίσχυε το περιθώριο των δώδεκα (12) μηνών με επιπλέον τρίμηνη παράταση.

Ως εκ τούτου, εκφράζονται έντονες ανησυχίες από τους ωφελούμενους και τους μηχανικούς σχετικά με την ορθή πορεία του προγράμματος καθώς, εξαιτίας της αρχικής καθυστέρησης περίπου οκτώ μηνών για την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων, καλούνται να ολοκληρώσουν το φυσικό και οικονομικό αντικείμενο μέσα σε χρονικό διάστημα μικρότερο των τεσσάρων μηνών.

Το πρόβλημα επιτείνεται περαιτέρω αν ληφθεί υπόψη ότι οι παραδόσεις κουφωμάτων μετατίθενται πλέον για τον Ιούνιο, σε συνδυασμό με τη σημαντική έλλειψη εξειδικευμένων τεχνικών συνεργείων που απαιτούνται για την ολοκλήρωση των εργασιών σε τόσο περιορισμένο χρονικό διάστημα με αποτέλεσμα την πρόκληση σοβαρών στρεβλώσεων τόσο στην κοστολόγηση όσο και στη διασφάλιση της ποιότητας των εργασιών.

Σύμφωνα μάλιστα με το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος – Τμήμα Ηπείρου, το υπάρχον χρονοδιάγραμμα είναι «πρακτικά ανεφάρμοστο» αφού οι ωφελούμενοι και οι μηχανικοί δεν μπορούν να υλοποιήσουν με ασφάλεια και ποιότητα τις απαιτούμενες παρεμβάσεις εντός των τρεχουσών προθεσμιών ενώ παρατηρούνται και σοβαρές δυσχέρειες από την υποστελέχωση υπηρεσιών ΥΔΟΜ, οι οποίες παρατείνουν σημαντικά τις διαδικασίες έκδοσης αδειών και πρόσβασης σε δημόσιους φακέλους ακινήτων.

Επειδή πραγματοποιήθηκε μείωση του χρόνου υλοποίησης των έργων από τους 12 μήνες συν την οριζόντια παράταση των τριών μηνών, που ίσχυε σε παλαιότερα προγράμματα, μόλις στους 8 μήνες,

Επειδή οι καθυστερήσεις για τις οποίες ευθύνεται το Υπουργείο μεταφέρονται στους κατασκευαστές και στους ωφελούμενους και η ισχύουσα προθεσμία είναι ασφυκτική και δεν μπορεί να εφαρμοστεί πρακτικά,

Επειδή για πολλούςωφελούμενους εκκρεμεί η έγκριση χορήγησης δανείων από τα Τραπεζικά ιδρύματα και καθίσταται πρακτικά αδύνατη την έναρξη των έργων,

Επειδή τα ασφυκτικά χρονικά όρια θέτουν σε κίνδυνο εγκεκριμένες επενδύσεις που βρίσκονται ήδη υπό υλοποίηση.

Ερωτάται ο αρμόδιος Υπουργός:

Προτίθεται να επιτρέψει ουσιαστική παράταση των προθεσμιών ολοκλήρωσης των έργων του «Εξοικονομώ 2025» πέραν των υφιστάμενων χρονικών πλαισίων, ώστε να δοθεί ρεαλιστικός χρόνος υλοποίησης σε όλους τους ωφελούμενους;

Οι Ερωτώντες Βουλευτές

Κόκκαλης Βασίλειος

Ζαμπάρας Μιλτιάδης

Ακρίτα Έλενα

Βέττα Καλλιόπη (Πόπη)

Γιαννούλης Χρήστος

Δούρου Ειρήνη (Ρένα)

Μεϊκόπουλος Αλέξανδρος

Μπάρκας Κωνσταντίνος

Νοτοπούλου Αικατερίνη

Παναγιωτόπουλος Ανδρέας