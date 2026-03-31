Έκτακτη τηλεδιάσκεψη των υπουργών Ενέργειας της ΕΕ- Στο επίκεντρο τιμές και επάρκεια καυσίμων

Με το βλέμμα όχι μόνο στις ανατιμήσεις αλλά πλέον και στην επάρκεια καυσίμων, η Ευρώπη συγκαλεί σήμερα έκτακτη τηλεδιάσκεψη υπουργών Ενέργειας, καθώς η κλιμάκωση του πολέμου στη Μέση Ανατολή πιέζει τις αγορές πετρελαίου και φυσικού αερίου και απειλεί να δυσκολέψει τον εφοδιασμό ενόψει του χειμώνα.

Η ελληνική αγορά εμφανίζεται προς το παρόν θωρακισμένη, χάρη στις εναλλακτικές πηγές προμήθειας των διυλιστηρίων, τα στρατηγικά αποθέματα άνω των 90 ημερών και την υψηλή πληρότητα LNG, όμως η ένταση στις διεθνείς τιμές κρατά σε συναγερμό κυβέρνηση και αγορά. Σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης η ανησυχία εστιάζεται τόσο στις όσο και στην επάρκεια καθώς οι πηγές τροφοδοσίας περιορίζονται και ο πόλεμος συνεχίζεται με αμείωτη ένταση με σοβαρά πλήγματα σε ενεργειακές εγκαταστάσεις στη Μέση Ανατολή, που θα χρειαστεί χρόνος για να αποκατασταθούν.

Ετσι σε αυτό το περιβάλλον οι υπουργοί Ενέργειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης συναντώνται σήμερα σε έκτακτη τηλεδιάσκεψη που θα πραγματοποιηθεί στις 3 το μεσημέρι και στην οποία από ελληνικής πλευράς θα συμμετάσχουν τόσο ο υπουργός Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου όσο και ο υφυπουργός Νίκος Τσάφος.

Τα δύο κυβερνητικά στελέχη αναμένεται να επαναφέρουν τη σταθερή γραμμή της Αθήνας ότι οι όποιες παρεμβάσεις θα πρέπει να αποφασιστούν σε ευρωπαϊκό επίπεδο, ιδίως ως προς τον δημοσιονομικό τους αντίκτυπο. Στο ίδιο μήκος κύματος, ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης έχει ήδη θέσει στο πρόσφατο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο την ανάγκη ενεργοποίησης ρήτρας διαφυγής, ώστε οι συνέπειες των μέτρων να μην επιβαρύνουν τους εθνικούς προϋπολογισμούς όσο διαρκεί η κρίση. Σε ότι αφορά την επάρκεια καυσίμων στην ελληνική αγορά, πληροφορίες αναφέρουν ότι τόσο η HelleniQ Energy όσο και η Motor Oil έχουν εξασφαλίσει την τροφοδοσία τους από άλλες πηγές πέραν των χωρών του Κόλπου, αλλά και μέσω αγωγών.

Η HelleniQ Energy προμηθεύεται αργό από το Καζακστάν, το Ιράκ, τη Σαουδική Αραβία, την Αίγυπτο, τη Λιβύη, τη Νορβηγία καθώς και κάποιες μικρές ποσότητες από τις ΗΠΑ.

Η Motor Oil από την πλευρά της προμηθεύεται αργό κυρίως από τη Λιβύη, αλλά και από την Αίγυπτο, τη Βόρεια Θάλασσα, καθώς και αμερικάνικο αργό WTI, ενώ οι ποσότητες ιρακινού πετρελαίου που προμηθευόταν μέσω θαλάσσης, παραλαμβάνονται πλέον μέσω αγωγού από το Κιρκούκ σε συνεργασία με την ιρακινή εταιρία SOMO. Όπως είχε δηλώσει την περασμένη εβδομάδα ο αναπληρωτής διευθύνων σύμβουλος της εταιρίας Πέτρος Τζανετάκης στη τηλεδιάσκεψη με τους αναλυτές, δύο πλοία που μεταφέραν αργό για λογαριασμό της Motor Oil παρέμεναν εγκλωβισμένα στα Στενά του Ορμούζ.

Πέραν αυτών η Ελλάδα διαθέτει στρατηγικά αποθέματα πετρελαίου για περισσότερες από 90 ημέρες, καθώς δεν έχει προχωρήσει σε αποδέσμευση αποθεμάτων όπως άλλες χώρες, ενώ η πληρότητα των τερματικών υγροποιημένου αερίου (LNG) παραμένει σταθερή το τελευταίο χρονικό διάστημα και στις 28 Μαρτίου ανερχόταν στο 70,3%, έναντι 30,2% ένα μήνα πριν και 51,7% πριν από ένα χρόνο.

Την ίδια ώρα τα ευρωπαϊκά αποθέματα φυσικού αερίου, με τις υπόγειες αποθήκες να βρίσκονται στο 28,1% της χωρητικότητάς τους και τα τερματικά LNG στο 49,6%. Αυτός είναι και ο λόγος που η Κομισιόν εμφανίζεται μάλλον ανήσυχη αφού η πλήρωση των αποθηκών θα ασκήσει σημαντικές πιέσεις και στις τιμές σε μια περίοδο που η διαθεσιμότητα καυσίμων είναι εξαιρετικά περιορισμένη στη διεθνή αγορά.

Σημειώνεται ότι οι τιμές παραμένουν σε υψηλά επίπεδα, με το Brent να διαμορφώνεται χθες κοντά στα 111,6 δολάρια ανά βαρέλι, έχοντας προηγουμένως ξεπεράσει τα 116 δολάρια, ενώ το φυσικό αέριο στο TTF για παραδόσεις Μαΐου κινείται στα 54,97 ευρώ/MWh. Πριν την έναρξη της κρίσης στο Ιράν, το Brent βρισκόταν στα 73 δολάρια και το TTF στα 32 ευρώ/MWh.

Στο πλαίσιο αυτό, οι υπουργοί Ενέργειας της ΕΕ καλούνται στην έκτακτη τηλεδιάσκεψη να καταθέσουν προτάσεις για συντονισμένες παρεμβάσεις, με στόχο την αντιμετώπιση της στενότητας σε πετρέλαιο και φυσικό αέριο. Οι Βρυξέλλες δίνουν σαφές σήμα αποφυγής μονομερών κινήσεων από τα κράτη-μέλη, προκειμένου να μην διαταραχθούν περαιτέρω οι αγορές. Κεντρική προτεραιότητα τίθεται η επιτάχυνση της πλήρωσης των αποθηκών ενόψει του χειμώνα, αλλά και η εξομάλυνση της αγοράς πετρελαιοειδών, ώστε να διασφαλιστεί ο απρόσκοπτος εφοδιασμός. Παρά τις πιέσεις, η ΕΕ εκτιμά ότι βραχυπρόθεσμα δεν τίθεται ζήτημα επάρκειας, καθώς οι βασικοί προμηθευτές είναι πλέον η Νορβηγία και οι ΗΠΑ και όχι χώρες της Μέσης Ανατολής. Ωστόσο, οι ανησυχίες εστιάζονται σε συγκεκριμένα προϊόντα, κυρίως στο ντίζελ και τα αεροπορικά καύσιμα, όπου η διεθνής αγορά εμφανίζει ήδη σημάδια στενότητας. Δεν είναι τυχαία η προειδοποίηση του CEO της Shell, Wael Sawan, ότι προς τα τέλη Απριλίου ενδέχεται να καταγραφούν ελλείψεις σε καύσιμα όπως η βενζίνη, το ντίζελ και τα jet fuels.