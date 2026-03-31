Greenpeace: Νέα μεταλλαγμένα τρόφιμα: τι συμβαίνει τελικά;
31/03/2026 - 14:36
Οι ευρωπαϊκές κυβερνήσεις καλούνται να προετοιμασθούν για «παρατεταμένη αναστάτωση» στις αγορές ενέργειας
31/03/2026 - 14:04
Δ. Χριστογιαννόπουλος (ΦΩΤΟΚΥΚΛΩΣΗ): Περνάμε από την εποχή της ανάπτυξης στην εποχή της ευθύνης – Η πρόκληση των 2.500 τόνων
31/03/2026 - 13:18
Τάκης Θεοδωρικάκος: Στηρίζουμε με σχέδιο και αποτελέσματα τη βιομηχανία αλουμινίου
31/03/2026 - 12:53
Οριστική λύση στο πρόβλημα πόσιμου νερού στις Σέρρες
31/03/2026 - 12:13
Γιγάντιο πετρελαιοφόρο επλήγη από ιρανική επίθεση στα ανοικτά του Ντουμπάι
31/03/2026 - 11:17
Παρουσία εκπροσώπων των καλλιεργητών η συνάντηση για την άρδευση της Κωπαΐδας στο ΥΠΕΝ
31/03/2026 - 10:26
Κ. Γκίλφοϊλ: Αυξάνουμε τις ροές LNG από τις ΗΠΑ, μέσω Ελλάδας, προς ΝΑ Ευρώπη και Ουκρανία
31/03/2026 - 09:55
150 Δήμαρχοι υπέγραψαν Μνημόνιο Συνεργασίας με τον Υπουργό Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας
31/03/2026 - 09:24
Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων για άσκηση υποψήφιων δικηγόρων στη ΡΑΑΕΥ
31/03/2026 - 09:16
ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ για «Εξοικονομώ 2025»: Εκτός πραγματικότητας το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης των έργων
31/03/2026 - 08:49
Βουλή: «Ναι» της επιτροπής Οικονομικών στην ΠΝΠ για την επιδότηση καυσίμων (Fuel Pass)
31/03/2026 - 08:36
Συνεχίζουν να ανεβαίνουν οι τιμές του πετρελαίου - Πάνω από 109 δολάρια το Μπρεντ
31/03/2026 - 08:29
Γιάννης Τριήρης: Περιμένοντας (μάταια;) το «δυστυχώς αποτύχαμε»
31/03/2026 - 08:13
Έκτακτη τηλεδιάσκεψη των υπουργών Ενέργειας της ΕΕ- Στο επίκεντρο τιμές και επάρκεια καυσίμων
31/03/2026 - 08:11
Έρχεται το νέο «Ανακαινίζω» με προϋπολογισμό 500 εκατ. ευρώ- Επιδοτήσεις από 70% για επισκευές και ενεργειακή αναβάθμιση
31/03/2026 - 08:04
Έναρξη θερινού ωραρίου της διζωνικής μειωμένης τιμολόγησης
30/03/2026 - 15:53
ΔΕΔΔΗΕ: Τιμολόγηση Φεβρουαρίου του 2026 Σταθμών ΑΠΕ στα ΜΔΝ
30/03/2026 - 15:34
Ν. Παπαθανάσης: Ανακατεύθυνση πόρων ύψους 2,13 δις. ευρώ πέτυχε η Ελλάδα στο πλαίσιο της ενδιάμεσης αναθεώρησης του ΕΣΠΑ 2021-2027
30/03/2026 - 15:08
Ζελένσκι: Πρόταση στη Μόσχα για ενεργειακή εκεχειρία ως απάντηση στην πετρελαϊκή κρίση
30/03/2026 - 14:45
Κ. Τσιάρας: Στήριξη του πρωτογενούς τομέα εν μέσω πολέμου - Το ενεργειακό κόστος, μεγάλο ζητούμενο για τους αλιείς
30/03/2026 - 14:15
ΔΑΠΕΕΠ: Ειδική Τιμή Αγοράς τεχνολογιών ΑΠΕ & ΣΗΘΥΑ Ιανουάριος 2026 (διορθωτική)
30/03/2026 - 13:58
Θεοδωρικάκος: Ισχυρή πιθανότητα παράτασης του πλαφόν στα τρόφιμα – Και νέα μέτρα, εφόσον χρειαστεί
30/03/2026 - 13:33
Παγκόσμια μελέτη Schneider Electric: Ο ενεργειακός κλάδος επιταχύνει τις επενδύσεις σε αυτόνομες λειτουργίες έως το 2030
30/03/2026 - 12:51
H Maria Rita Galli αναλαμβάνει Διευθύνουσα Σύμβουλος στην AKTOR LNG
30/03/2026 - 12:13
H Αυστραλία μειώνει στο μισό τον φόρο στα καύσιμα
30/03/2026 - 12:04
Φιλιππίνες: Αγορά σχεδόν 2,5 εκατ. βαρέλια ρωσικού πετρελαίου
30/03/2026 - 10:40
Η FedEx βοηθά στην αποκατάσταση τοπικών οικοσυστημάτων με 10.000 δέντρα σε Αθήνα και Εύβοια
30/03/2026 - 10:19
Μανώλης Γραφάκος: Για πρώτη φορά καταγράφονται οι ανάγκες συλλογής των χωριστών ρευμάτων αποβλήτων
30/03/2026 - 09:46
Διακοπή ηλεκτρικού ρεύματος σε περιοχές της Τεχεράνης μετά τις επιθέσεις σε υποδομές
Τάκης Θεοδωρικάκος: Στηρίζουμε με σχέδιο και αποτελέσματα τη βιομηχανία αλουμινίου

Newsroom
Τρίτη, 31/03/2026 - 12:53

«Ο κλάδος του αλουμινίου είναι ένας από τους πιο δυναμικούς και εξωστρεφείς κλάδους της ελληνικής βιομηχανίας και της ελληνικής οικονομίας συνολικότερα», ανέφερε ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος, μιλώντας στη 40η Τακτική Γενική Συνέλευση της Ελληνικής Ένωσης Αλουμινίου.

«Εκπροσωπεί την αντίληψή μας για την παραγωγική ανασυγκρότηση της ελληνικής οικονομίας», τόνισε, υπογραμμίζοντας ότι πρόκειται για έναν κλάδο με ισχυρή μεταποιητική βάση, επενδύσεις στην τεχνολογία και στην ποιότητα, με έντονο αποτύπωμα στις εξαγωγές, στην απασχόληση και στην περιφερειακή ανάπτυξη, «που δημιουργεί εθνική προστιθέμενη αξία και ενισχύει την ανθεκτικότητα της ελληνικής οικονομίας».

Ο κ. Θεοδωρικάκος σημείωσε ότι η ιστορία του ελληνικού αλουμινίου είναι «ένα πραγματικό success story που ξεκίνησε πριν από πολλές δεκαετίες» και σήμερα αποτελεί τον σημαντικότερο κλάδο των μη σιδηρούχων μετάλλων, με περισσότερες από 3.000 επιχειρήσεις και πάνω από 80.000 άμεσα ή έμμεσα εργαζόμενους. Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε στα σημαντικά εξαγωγικά μεγέθη του κλάδου, επισημαίνοντας ότι το 2025 η συνολική αξία των εξαγωγών αυξήθηκε κατά 8,7%, ξεπερνώντας τα 2,8 δισ. ευρώ και διαμορφώνοντας καθαρό θετικό εμπορικό ισοζύγιο που προσεγγίζει το 1 δισ. ευρώ. «Είστε ένας δυναμικός, υγιής και εξωστρεφής κλάδος, τον οποίο οφείλουμε να στηρίζουμε με όλες μας τις δυνάμεις», είπε χαρακτηριστικά.

Αναφερόμενος στο διεθνές περιβάλλον, σημείωσε ότι η πολεμική αναμέτρηση στη Μέση Ανατολή δημιουργεί ένα περιβάλλον πρωτοφανούς αβεβαιότητας, με σοβαρές επιπτώσεις στις διεθνείς αγορές, στις εφοδιαστικές αλυσίδες και κυρίως στο ενεργειακό κόστος. Όπως τόνισε, η κρίση αυτή είναι πιθανόν «η δυσκολότερη και η χειρότερη που έχουμε αντιμετωπίσει αυτά τα 7 χρόνια», καθώς η περιοχή στην οποία εξελίσσονται οι πολεμικές επιχειρήσεις συνδέεται άμεσα με την παραγωγή πετρελαίου και φυσικού αερίου και αποτελεί κρίσιμο σταυροδρόμι μεταφοράς προϊόντων από και προς την Ευρώπη και την Ασία. Υπογράμμισε ότι η κυβέρνηση είναι αποφασισμένη, στο μέτρο των δυνατοτήτων της χώρας, να στηρίξει την οικονομία, τις επιχειρήσεις και τους πολίτες, ώστε να διατηρηθεί όρθια η ελληνική οικονομία και να μην αμφισβητηθεί «ο θετικός κύκλος και το θετικό momentum» που έχει διαμορφωθεί τα τελευταία επτά χρόνια.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε ο κ. Θεοδωρικάκος στο θέμα της ενέργειας και στη στήριξη των ενεργοβόρων επιχειρήσεων, ξεκαθαρίζοντας ότι «η κυβερνητική απόφαση για το πώς θα υποστηριχθούν θα ανακοινωθεί εντός ολίγων ημερών». Όπως είπε, έχει προηγηθεί μεγάλη προεργασία, ιδίως από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας που έχει την αρμοδιότητα, ενώ ξεκαθάρισε ότι το Υπουργείο Ανάπτυξης «υποστήριξε με όλες του τις δυνάμεις τα αιτήματα της ελληνικής βιομηχανίας». Πρόσθεσε ακόμη ότι έχουν εξασφαλιστεί σημαντικοί πόροι εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ από το Modernization Fund και σημείωσε ότι οι σχετικές ανακοινώσεις θα γίνουν μαζί και θα συνιστούν σημαντική στήριξη και για τον κλάδο.

Ο κ. Θεοδωρικάκος υπογράμμισε, επίσης, ότι το Υπουργείο Ανάπτυξης στηρίζει έμπρακτα τη μεταποίηση και τη βιομηχανία μέσω του Αναπτυξιακού Νόμου. Όπως ανέφερε, τα τρία πρώτα καθεστώτα που προκηρύχθηκαν αξιολογήθηκαν μέσα σε 90 ημέρες, τον ταχύτερο χρόνο τέτοιων προγραμμάτων στην Ευρωπαϊκή Ένωση. «Εντός των επόμενων ημερών επαναπροκηρύσσουμε και τα τρία καθεστώτα: τη μεταποίηση, τις μεγάλες επενδύσεις άνω των 15 εκατ. ευρώ και το ειδικό καθεστώς που αφορά κυρίως τις παραμεθόριες περιοχές και τους πιο αδύναμους νομούς της ελληνικής επικράτειας», σημείωσε, τονίζοντας πως συνιστούν σημαντικές ευκαιρίες για νέες επιχειρηματικές δραστηριότητες «σε έναν κλάδο που εκφράζει τη δυναμική και την προοπτική της ελληνικής οικονομίας».

Τέλος, υπογράμμισε ότι η Πολιτεία θα συνεχίσει να βρίσκεται δίπλα στον κλάδο του αλουμινίου, τόσο σε ευρωπαϊκό επίπεδο όσο και στην αντιμετώπιση καθημερινών ζητημάτων που επηρεάζουν τη λειτουργία του. «Παρά τις δυσκολίες της διεθνούς συγκυρίας, ο κλάδος διαθέτει όλες τις ουσιαστικές προϋποθέσεις για να προχωρήσει ακόμη πιο δυναμικά το επόμενο διάστημα» είπε, σημειώνοντας ότι η Ελλάδα μπορεί να υποδεχθεί νέες επενδύσεις και να δημιουργήσει νέες δυνατότητες και σε αυτό το πεδίο.

ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ για «Εξοικονομώ 2025»: Εκτός πραγματικότητας το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης των έργων 31 Μαρτίου 2026
Οι ευρωπαϊκές κυβερνήσεις καλούνται να προετοιμασθούν για «παρατεταμένη αναστάτωση» στις αγορές ενέργειας 31 Μαρτίου 2026
Θεοδωρικάκος: Ισχυρή πιθανότητα παράτασης του πλαφόν στα τρόφιμα – Και νέα μέτρα, εφόσον χρειαστεί
Βενζινοπώλες: Κινητοποιήσεις για το πλαφόν- Με φόντο το ράλι των διεθνών τιμών πετρελαίου η συνάντηση με Θεοδωρικάκο
Τάκης Θεοδωρικάκος: Οι κρίσεις απαιτούν έκτακτα μέτρα – Σκληρό αλλά αναγκαίο το μέτρο του πλαφόν στα κέρδη
Άμεση επιβολή πλαφόν σε καύσιμα και βασικά αγαθά έως τις 30 Ιουνίου
Τάκης Θεοδωρικάκος: Δίκαιη κατανομή των πόρων του Ευρ. Ταμείου για την Ανταγωνιστικότητα, με γεωγραφική ισορροπία
Τάκης Θεοδωρικάκος: Η ενίσχυση της ναυπηγικής βιομηχανίας φέρνει νέες θέσεις εργασίας και ασφάλεια για την Ελλάδα
