Κ. Πιερρακάκης: Θα αντιμετωπίσουμε τις ανησυχίες πολιτών και επιχειρήσεων για το ενεργειακό κόστος

Βασική μας προτεραιότητα οι πολίτες και η οικονομία

«Ο αντίκτυπος του πολέμου στη Μέση Ανατολή στους πολίτες και την οικονομία αποτελεί τη βασική μας προτεραιότητα» τονίζει ο πρόεδρος του Eurogroup και υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών της Ελλάδας, Κυριάκος Πιερρακάκης, σε ανάρτησή του σε μέσο κοινωνικής δικτύωσης, μετά τη Σύνοδο Κορυφής της ευρωζώνης. Και υπογραμμίζει ότι η Ευρώπη σχεδιάζει να δώσει απαντήσεις σε τρία επίπεδα - κόστος ενέργειας, επενδύσεις και ψηφιοποίηση της οικονομίας - για τα προβλήματα που ανησυχούν νοικοκυριά και επιχειρήσεις.

Συγκεκριμένα, στην ανάρτησή του ο Κυριάκος Πιερρακάκης αναφέρει τα εξής:

«Χθες μίλησα με ηγέτες της ΕΕ στο Euro Summit. Ο αντίκτυπος του πολέμου στη Μέση Ανατολή στους πολίτες και την οικονομία είναι η βασική μας προτεραιότητα. Πολίτες και επιχειρήσεις ανησυχούν για το ενεργειακό κόστος. Θα αντιμετωπίσουμε τις ανησυχίες τους.

Πρέπει να παραμείνουμε προσηλωμένοι στη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της ΕΕ.

- Διατηρώντας τις τιμές ενέργειας προσιτές

- Επιταχύνοντας τη δημιουργία Ταμείου Αποταμιεύσεων και Επενδύσεων

- Αξιοποιώντας τις δυνατότητες ψηφιοποίησης των οικονομιών».