Ενεργειακό κόστος: Πακέτο στοχευμένων μέτρων από την Κομισιόν - Σε ευθυγράμμιση με τις συστάσεις του Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας

Aegean - Ευτ. Βασιλάκης: Δύσκολη χρονιά το 2026 - 90 με 110 εκατ. ευρώ θα μας κοστίσει η αύξηση της τιμής των καυσίμων
22/04/2026 - 15:47
Επίτροποι της Ευρωπαϊκής Επιτροπής συμμετέχουν στο Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών 2026
22/04/2026 - 15:45
ΕΛΕΤΑΕΝ και ANEV υπέγραψαν Μνημόνιο Συνεργασίας στη Μαδρίτη
22/04/2026 - 15:42
Η Ελλάδα στην πρώτη δεκάδα των ΑΠΕ παγκοσμίως, σύμφωνα με έκθεση
22/04/2026 - 15:26
Fish Guide- Μην τσιμπάς, διάλεξε σωστά!
22/04/2026 - 14:41
Η Ελληνικός Χρυσός επενδύει στη νέα γενιά Γεωλόγων
22/04/2026 - 14:17
Ερώτηση Βουλευτών Νέας Αριστεράς για την απολιγνιτοποίηση χωρίς Δίκαιη Μετάβαση
22/04/2026 - 13:39
Κυρ. Μητσοτάκης: Νέα δέσμη μέτρων οικονομικής ενίσχυσης
22/04/2026 - 13:11
Συνάντηση ΠΟΣΠΗΕΦ με βουλευτές Κεντρικής Μακεδονίας
22/04/2026 - 12:50
Ξεκινάει σήμερα το 11ο Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών - Κορυφαίοι ομιλητές από όλο τον κόσμο θα δώσουν το παρών
22/04/2026 - 12:10
Ημέρα της Γης στο σπίτι: Πώς οι ενεργειακά αποδοτικές συσκευές της LG μειώνουν την κατανάλωση ενέργειας
22/04/2026 - 11:31
Πυρά των IRGC κατά containership ελληνικών συμφερόντων στον Περσικό Κόλπο
22/04/2026 - 10:43
Το ΔΙΠΑΕ και το ΕΚΕΤΑ εμβαθύνουν τη σύμπραξή τους με στόχο την ενίσχυση της καινοτομικής επιχειρηματικότητας
22/04/2026 - 10:10
ΔΑΠΕΕΠ: Καθυστερήσεις στην είσοδο στην πλατφόρμα της Μηνιαίας Εκκαθάρισης ΑΠΕ
22/04/2026 - 09:42
ΕΕ: Παρεμβάσεις του Χ. Δήμα για τις μεταφορές, εν μέσω κρίσης στη Μέση Ανατολή
22/04/2026 - 09:18
Ο κάθετος διάδρομος στο επίκεντρο της συνάντησης Σ. Παπασταύρου - Joshua Volz
22/04/2026 - 08:45
Ανοίγει ο δρόμος για τη θεσμοθέτηση του Εθνικού Θαλάσσιου Πάρκου Νοτίου Αιγαίου 1 – Νότιες Κυκλάδες
22/04/2026 - 08:21
Δήμος Ελληνικού Αργυρούπολης: Κατεδάφιση 21 αυθαιρέτων εντός του ρέματος Πικροδάφνης μετά από 50 χρόνια
22/04/2026 - 08:10
Καύσιμα: Έρχονται νέα μέτρα στήριξης μετά την εκτόξευση τιμών σε ΕΕ και Ελλάδα
22/04/2026 - 08:02
Ενεργειακό κόστος: Πακέτο στοχευμένων μέτρων από την Κομισιόν - Σε ευθυγράμμιση με τις συστάσεις του Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας
22/04/2026 - 07:59
Άλλαξε αυτή τη συνήθεια και μείωσε κατά 38% την ενέργεια που καταναλώνεις
22/04/2026 - 06:36
Αυτή είναι η πρώτη συσκευή που πρέπει να βγάζετε από την πρίζα
22/04/2026 - 06:36
Σοκ στους λογαριασμούς θέρμανσης: Ζευγάρι ηλικιωμένων αναγκάστηκε να πληρώσει 1.000 λίρες
22/04/2026 - 06:35
Απ. Τζιτζικώστας: Η κρίση στη Μ. Ανατολή και ο αποκλεισμός του Στενού του Ορμούζ έχουν αυξήσει το κόστος των καυσίμων
21/04/2026 - 15:52
Data Centers και δημόσιο συμφέρον: Τέσσερις άξονες δράσης
21/04/2026 - 15:47
Ενεργειακή μετάβαση, γεωπολιτική και επενδύσεις στο φετινό συνέδριο των Financial Times στην Αθήνα
21/04/2026 - 15:15
Ο Όμιλος CORDIA αποκτά το σύνολο των μετοχών της εταιρείας ZEB
21/04/2026 - 15:12
Με επιτυχία ολοκληρώθηκε η διάθεση Ομολόγου της ΔΕΗ για τους κατοίκους των νομών Κοζάνης-Φλώρινας
21/04/2026 - 14:34
Επίτροπος Ενέργειας Νταν Γιόργκενσεν: Η Ευρώπη είναι αντιμέτωπη με ένα δύσκολο καλοκαίρι λόγω του πολέμου στο Ιράν
21/04/2026 - 14:05
Δήμος Αθηναίων: Ολοκληρώθηκε η απαλλοτρίωση 86 στρεμμάτων στον Ελαιώνα
21/04/2026 - 13:18

Ενεργειακό κόστος: Πακέτο στοχευμένων μέτρων από την Κομισιόν - Σε ευθυγράμμιση με τις συστάσεις του Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας
Άννα Διανά
Τετάρτη, 22/04/2026 - 07:59

Πακέτο στοχευμένων και προσωρινών μέτρων για την αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης, με σαφή κατεύθυνση αποφυγής ενίσχυσης της ζήτησης ορυκτών καυσίμων, ετοιμάζεται να παρουσιάσει η Κομισιόν, σε μια προσέγγιση που ευθυγραμμίζεται με τις συστάσεις του Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας (IEA) για πιο επιλεκτική και δημοσιονομικά βιώσιμη στήριξη των καταναλωτών.

Σύμφωνα με προσχέδιο που κυκλοφόρησε στις Βρυξέλλες και αναμένεται να αποτελέσει τη βάση συζήτησης στο άτυπο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο που θα πραγματοποιηθεί στην Κύπρο στις 23 και 24 Απριλίου, η νέα «εργαλειοθήκη» δίνει έμφαση σε παρεμβάσεις με σαφή ημερομηνία λήξης, στοχευμένη ενίσχυση των πιο ευάλωτων και αποφυγή γενικευμένων επιδοτήσεων, επιχειρώντας να διορθώσει τις στρεβλώσεις που καταγράφηκαν την περίοδο του 2022.

Η κατεύθυνση αυτή δεν είναι τυχαία. Ο Διεθνής Οργανισμός Ενέργειας έχει επισημάνει ότι τα οριζόντια μέτρα στήριξης, όπως οι γενικευμένες επιδοτήσεις ή οι μειώσεις φόρων, αν και προσφέρουν άμεση ανακούφιση, συνεπάγονται υψηλό δημοσιονομικό κόστος και ενδέχεται να ενισχύσουν τη ζήτηση ενέργειας, παρατείνοντας τις πιέσεις στην αγορά.

Σε ότι αφορά τις ανακοινώσεις της Κομισιόν σύμφωνα με προσχέδιο που κυκλοφόρησε στις Βρυξέλλες, τα μέτρα στοχεύουν στην άμεση ανακούφιση των νοικοκυριών και της βιομηχανίας, ροκειμένου να αμβλυνθούν οι επιπτώσεις στον ενεργειακό τομέα των χωρών της Ευρώπης από πόλεμο στη Μέση Ανατολή. Αποφεύγοντας ωστόσο την επανάληψη χορήγησης μη στοχευμένων και ευρέως φάσματος επιδοτήσεων του 2022. Ορισμένα από τα βασικά μέτρα που αναμένεται να ανακοινωθούν αφορούν τα εξής:

Προσωρινό πλαίσιο κρατικών ενισχύσεων για την κρίση: Η Επιτροπή διαβουλεύεται για ένα νέο πλαίσιο που θα επιτρέπει στα κράτη μέλη να χορηγούν στοχευμένες ενισχύσεις, όπως η κάλυψη μέρους του αυξημένου κόστους καυσίμων ή λιπασμάτων για τους τομείς που έχουν πληγεί περισσότερο, όπως η γεωργία, η αλιεία και οι οδικές μεταφορές.

Στοχευμένη στήριξη για τη βιομηχανία: Η Επιτροπή έχει εγκρίνει προσωρινά καθεστώτα ελάφρυνσης των τιμών ηλεκτρικής ενέργειας (π.χ. στη Βουλγαρία, τη Γερμανία και τη Σλοβενία) ειδικά για ενεργοβόρες επιχειρήσεις, τα οποία αναμένεται να αποτελέσουν πρότυπο για ευρύτερη δράση, με την προϋπόθεση ότι η ενίσχυση θα επανεπενδύεται σε έργα απανθρακοποίησης όπως νέες εγκαταστάσεις παραγωγής πράσινης ενέργειας.

Μείωση φορολογίας στην ηλεκτρική ενέργεια: Η Επιτροπή προωθεί τη μείωση της φορολογίας στην ηλεκτρική ενέργεια και την αφαίρεση μη ενεργειακών επιβαρύνσεων από τους λογαριασμούς ενέργειας.

Συντονισμό στις προμήθειες φυσικού αερίου και στην απελευθέρωση αποθεμάτων πετρελαίου: Για την αντιμετώπιση ανησυχιών σχετικά με τον εφοδιασμό, το σχέδιο περιλαμβάνει στενότερο συντονισμό ως προς την πλήρωση των αποθηκών φυσικού αερίου, τη διάθεση αποθεμάτων πετρελαίου και τη διασφάλιση επαρκούς προμήθειας ντίζελ και καυσίμων αεροσκαφών.

Προσαρμογή της αγοράς CO2: Η Επιτροπή πρότεινε την τροποποίηση του Αποθεματικού Σταθερότητας της Αγοράς (MSR), με στόχο την ενίσχυση της ανθεκτικότητας της αγοράς CO2 και τη σταθεροποίηση των τιμών στο Σύστημα Εμπορίας Δικαιωμάτων Εκπομπών (ETS).

Απλοποίηση της διαδικασίας αλλαγής προμηθευτή: Νέοι κανόνες έχουν σχεδιαστεί ώστε να διευκολύνουν τους καταναλωτές να αλλάζουν προμηθευτή εντός 24 ωρών για την εξασφάλιση καλύτερων προσφορών.

Σύμφωνα με ανάλυση του Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας (IEA), τα μέτρα στήριξης θα πρέπει να επικεντρώνονται σε παρεμβάσεις με σαφή στόχευση και περιορισμένη διάρκεια, αποφεύγοντας γενικευμένες επιδοτήσεις που αυξάνουν το δημοσιονομικό κόστος και ενισχύουν τη ζήτηση ενέργειας.

Ο IEA επισημαίνει ενδεικτικά ότι τα πιο αποτελεσματικά εργαλεία περιλαμβάνουν:

  • στοχευμένες ενισχύσεις προς ευάλωτα νοικοκυριά και μικρές επιχειρήσεις
  • προσωρινές παρεμβάσεις με σαφή ημερομηνία λήξης
  • μέτρα εξοικονόμησης ενέργειας και περιορισμού της κατανάλωσης
  • επενδύσεις στην ενεργειακή αποδοτικότητα
  • αποφυγή οριζόντιων επιδοτήσεων και φορολογικών μειώσεων που ευνοούν το σύνολο των καταναλωτών

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΣΤΗΝ ΙΔΙΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Με επιτυχία ολοκληρώθηκε η διάθεση Ομολόγου της ΔΕΗ για τους κατοίκους των νομών Κοζάνης-Φλώρινας
Με επιτυχία ολοκληρώθηκε η διάθεση Ομολόγου της ΔΕΗ για τους κατοίκους των νομών Κοζάνης-Φλώρινας 21 Απριλίου 2026

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Η Ελλάδα στην πρώτη δεκάδα των ΑΠΕ παγκοσμίως, σύμφωνα με έκθεση
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Η Ελλάδα στην πρώτη δεκάδα των ΑΠΕ παγκοσμίως, σύμφωνα με έκθεση

Καύσιμα: Έρχονται νέα μέτρα στήριξης μετά την εκτόξευση τιμών σε ΕΕ και Ελλάδα
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ

Καύσιμα: Έρχονται νέα μέτρα στήριξης μετά την εκτόξευση τιμών σε ΕΕ και Ελλάδα

Απ. Τζιτζικώστας: Η κρίση στη Μ. Ανατολή και ο αποκλεισμός του Στενού του Ορμούζ έχουν αυξήσει το κόστος των καυσίμων
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Απ. Τζιτζικώστας: Η κρίση στη Μ. Ανατολή και ο αποκλεισμός του Στενού του Ορμούζ έχουν αυξήσει το κόστος των καυσίμων

Επίτροπος Ενέργειας Νταν Γιόργκενσεν: Η Ευρώπη είναι αντιμέτωπη με ένα δύσκολο καλοκαίρι λόγω του πολέμου στο Ιράν
ΚΟΣΜΟΣ

Επίτροπος Ενέργειας Νταν Γιόργκενσεν: Η Ευρώπη είναι αντιμέτωπη με ένα δύσκολο καλοκαίρι λόγω του πολέμου στο Ιράν

Μπιρόλ: Η σύγκρουση στη Μ. Ανατολή προκαλεί τη μεγαλύτερη ενεργειακή κρίση στην ιστορία
ΚΟΣΜΟΣ

Μπιρόλ: Η σύγκρουση στη Μ. Ανατολή προκαλεί τη μεγαλύτερη ενεργειακή κρίση στην ιστορία

Ξανά στο τραπέζι ο GSI- Αναζωπύρωση ενδιαφέροντος και κίνηση προς την ΕΤΕπ από Αθήνα και Λευκωσία
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ

Ξανά στο τραπέζι ο GSI- Αναζωπύρωση ενδιαφέροντος και κίνηση προς την ΕΤΕπ από Αθήνα και Λευκωσία