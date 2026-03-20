Τάκης Θεοδωρικάκος: Ετοιμότητα για νέα μέτρα στήριξης των πολιτών
Νετανιάχου: Το Ιράν δεν έχει πλέον δυνατότητα εμπλουτισμού ουρανίου ή κατασκευής βαλλιστικών πυραύλων
Κ. Πιερρακάκης: Θα αντιμετωπίσουμε τις ανησυχίες πολιτών και επιχειρήσεων για το ενεργειακό κόστος
ΣΥΦΩΕΛ: Μαζική συμμετοχή στην αγωγή κατά του Δημοσίου για τις απώλειες στα Φωτοβολταϊκά
Vodafone: 100% των αποβλήτων των καταστημάτων της προς ανακύκλωση
Η Principia στις FT1000: Europe's Fastest-Growing Companies 2026
ΕΛΕΤΑΕΝ: Διενεργήθηκε ο διαγωνισμός της ΡΑΕΕΥ για νέα αιολικά πάρκα
Ισπανία: Μείωση 10% στον ΦΠΑ των καυσίμων εξαιτίας του πολέμου στο Ιράν
Σταύρος Παπασταύρου: Ελλάδα και Σερβία επιλέγουν περισσότερη ενεργειακή ασφάλεια και ισχυρότερη διασυνδεσιμότητα
Χρίστος Δήμας: Η Ανατολική Μακεδονία και Θράκη στο επίκεντρο των ευρωπαϊκών και διεθνών δικτύων μεταφορών και συνδεσιμότητας
Προγραμματική σύμβαση για την ενεργειακή αναβάθμιση του Νοσοκομείου Άμφισσας
Μητσοτάκης: Η κυβέρνηση είναι έτοιμη να αντιμετωπίσει τις επιπτώσεις από τις αυξήσεις στις τιμές των καυσίμων
Φον ντερ Λάιεν: Ανάγκη για δράση με «άμεσα μέτρα ανακούφισης» για τις τιμές στην ενέργεια
ΔΕΗ: Επίτευξη στόχων για το 2025 με προσαρμοσμένο EBITDA στα €2 δισ. και καθαρά κέρδη στα €0,45 δισ.
4ο Φόρουμ για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη: Πώς θα γίνει ανταγωνιστικός ο Κάθετος Άξονας – Δεύτερο FSRU στην Αλεξανδρούπολη;
Υποχωρούν οι τιμές του πετρελαίου - Προβλέψεις για 180 δολάρια το βαρέλι εάν η κρίση συνεχιστεί
Γιάννης Τριήρης: Χορτάσαμε από διαπιστώσεις - Από τον ρωσική ομηρία στον αμερικανικό εκβιασμό
ΔΕΗ: Θωρακισμένη απέναντι στη νέα κρίση- Τα «όπλα» Στάσση στο αβέβαιο γεωπολιτικό περιβάλλον
Ν. Καραμούζης: Δύσκολα διαχειρίσιμες οι επιπτώσεις αν δεν μαζευτεί σύντομα η κρίση στη Μ. Ανατολή
Η «κρυφή» ενεργειακή παγίδα στο σπίτι: Καταναλώνει το ίδιο ρεύμα με 65 ψυγεία
Goldman Sachs: Πότε προβλέπει σταδιακή ανάκαμψη των πετρελαϊκών ροών
Το υπεράκτιο οικόπεδο «Μπλοκ 2» εισέρχεται στη δεύτερη φάση ερευνών
Bain & Company: Τα καθαρά καύσιμα ως πυλώνας της ενεργειακής μετάβασης
Αίτημα της ΔΕΗ για παράταση ισχύος της Άδειας Παραγωγής μισθωμένης Αεριοστροβιλικής μονάδας 130 MW της ΔΕΗ Α.Ε.
Σταύρος Παπασταύρου στη Βουλή: Ο ΣΥΡΙΖΑ κατέχει το πανελλήνιο ρεκόρ φορολόγησης του Έλληνα πολίτη
Τέλος η απεργία στα βενζινάδικα - 3.000 ευρώ voucher για τα πρατήρια καυσίμων
Η Sparkle και η Hellas Sat ολοκλήρωσαν μια πρωτοποριακή δοκιμή κβαντικής ασφάλειας στα data centers τους στην Ελλάδα
Energean: Ισχυρά αποτελέσματα για το 2025 – Αναστολή της παραγωγής στο Ισραήλ
Συνεργασία Schneider Electric-NVIDIA για τη δημιουργία πιστοποιημένων Blueprints που επιταχύνουν την υλοποίηση AI Εργοστασίων σε giga-scale
Ιρανικές επιθέσεις κατά του σαουδαραβικού διυλιστηρίου Samref, κατά δύο διυλιστηρίων της κουβεϊτιανής KNPC και κατά καταριανής υποδομής LNG
Τάκης Θεοδωρικάκος: Ετοιμότητα για νέα μέτρα στήριξης των πολιτών
Παρασκευή, 20/03/2026 - 15:43

«Έχουμε λάβει μια σειρά μέτρων που σχετίζονται με την αντιμετώπιση φαινομένων αισχροκέρδειας. Θέλω να το διευκρινίσω αυτό: με το μέτρο του πλαφόν στα περιθώρια κέρδους στα καύσιμα – στο diesel και στη βενζίνη 95 οκτανίων – καθώς και στα τρόφιμα και στα βασικά είδη διαβίωσης επιχειρούμε να προστατεύσουμε την κοινωνία από ακραία φαινόμενα υπερβολικής κερδοσκοπίας, τα οποία παρατηρούνται πάντα σε περιόδους κρίσης», τόνισε ο Υπουργός Ανάπτυξης, Τάκης Θεοδωρικάκος, στην εκπομπή “Ώρα Ελλάδος” στο OPEN με τους Μάνο Νιφλή και Γιάννη Κολοκυθά και στον Alpha Radio 98.9 με τον Γιώργο Ευγενίδη.

Ο κ. Θεοδωρικάκος έκανε ειδική αναφορά στο diesel. «Πρόκειται για ένα πολύ κρίσιμο ζήτημα. Τα μέσα μεταφοράς προϊόντων βασίζονται σε μεγάλο βαθμό σε αυτό, καθώς περίπου το 55% των φορτηγών, χρησιμοποιεί diesel. Επομένως, η αύξηση της τιμής του επηρεάζει άμεσα το κόστος μεταφοράς και κατ’ επέκταση τις τιμές των προϊόντων».

Ο Υπουργός Ανάπτυξης σημείωσε ότι αυτή η κρίση είναι η χειρότερη και η δυσκολότερη απ’ όσες έχουμε αντιμετωπίσει από το 2019 μέχρι σήμερα, διότι όπως εξήγησε «είναι επικεντρωμένη στο κέντρο παραγωγής κρίσιμων ενεργειακών πόρων, όπως το πετρέλαιο και το φυσικό αέριο». Όπως σημείωσε «έχουμε προετοιμάσει σενάρια ορθολογικά και τεκμηριωμένα για να προστατεύσουμε τους πολίτες. Το ποια θα είναι αυτά τα μέτρα, αποτελεί συνολική κυβερνητική απόφαση. Έχουμε αποδείξει όμως ότι μπορούμε να διαχειριστούμε δύσκολες καταστάσεις με αποτελεσματικότητα, όπως κάναμε και τα προηγούμενα επτά χρόνια, ώστε να στηριχθεί όλη η κοινωνία. Η οικονομία μας έχει δυνατότητες και με υπεύθυνες αποφάσεις θα είμαστε δίπλα στους πολίτες».

Ο Υπουργός Ανάπτυξης υπογράμμισε επίσης πως η κυβέρνηση δίνει μια μάχη στην Ευρώπη και θα συνεχιστεί αυτή η προσπάθεια «ώστε μέσα από δικές μας αποφάσεις ή συμφωνημένες ευρωπαϊκές πολιτικές, να πετύχουμε να μην ανέβουν περισσότερο οι τιμές. Αλλά αυτό έχει ως απαραίτητη προϋπόθεση να μας δοθεί η δυνατότητα δημοσιονομικά να μην ελεγχόμαστε γι’ αυτό προκειμένου να μπορέσουμε να το πετύχουμε».

Ο κ. Θεοδωρικάκος αναφέρθηκε στην χθεσινή συνάντηση με τους εκπροσώπους των βενζινοπωλών και την συμφωνία που υπήρξε. «Τους είπα ότι εμείς δεν θέλουμε να επιβάλλουμε τίποτα, θέλουμε να συμφωνήσουμε, καθώς είναι απολύτως αναγκαίο να συνεννοείσαι και να υπάρχει ενότητα και σύγκλιση». Σημείωσε ότι αποφασίστηκε να δοθεί επιδότηση 3.000 ευρώ στα πρατήρια για την εγκατάσταση συστημάτων εισροών – εκροών, καθώς πρόκειται για υποχρέωση με σημαντικό κόστος. «Με αυτόν τον τρόπο, η πολιτεία στηρίζει έναν κλάδο που επιβαρύνεται από τα μέτρα», όπως είπε.

Επισήμανε πως το μέτρο του πλαφόν στο περιθώριο κέρδους είναι προσωρινό, με ημερομηνία λήξης την 30η Ιουνίου, ενώ προσέθεσε πως «την ευθύνη για τους ελέγχους την έχει η Ανεξάρτητη Αρχή και το βάρος πρέπει να πέσει σε πρατήρια με μεγάλες καταναλώσεις. Μέχρι τώρα όμως, οι παραβάσεις είναι ελάχιστες και όπου υπήρξαν, επιβλήθηκαν τα ανάλογα πρόστιμα, τα οποία πάντως μπορούν να φτάσουν μέχρι τα 5 εκατ. ευρώ».

Για την ψήφιση της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου, τόνισε πως η κυβέρνηση έδειξε αντανακλαστικά. «Η νέα Αρχή έχει πλέον ένα όπλο στα χέρια της που δεν είχε προηγουμένως, προκειμένου να αντιμετωπιστούν φαινόμενα αισχροκέρδειας. Αυτό που ζητάμε από την αγορά, είναι να μειώσουν το μεσοσταθμικό τους κέρδος σε αυτή την κρίση και να προστατευτεί η κοινωνία». Εξήρε μάλιστα την στάση του ΠΑΣΟΚ να στηρίξει αυτά τα μέτρα, λέγοντας πως «είναι αναγκαίο να υπάρχουν κοινές προτάσεις, αποφασιστικότητα, διάλογος και σοβαρότητα».

Ο κ. Θεοδωρικάκος υπενθύμισε επίσης ότι πέρυσι η Ελλάδα είχε για πέντε μήνες αρνητικό πληθωρισμό τροφίμων που ήταν ο χαμηλότερος σε όλη την Ε.Ε., επιβλήθηκαν πρόστιμα άνω των 20 εκατ. ευρώ για παραβιάσεις του νόμου και τα 5,5 εκατ. ευρώ εξ αυτών αφορούσαν πολυεθνικές εταιρείες.

Σχετικά με τις δημοσκοπήσεις, επισήμανε ότι «άλλο δημοσκοπήσεις και άλλο εκλογές, οι οποίες κρίνονται από τα διλήμματα που τίθενται και τις απαντήσεις που δίνουν τα κόμματα. Σε περιόδους κρίσης, οι πολίτες συχνά συσπειρώνονται γύρω από παρατάξεις με πιο ισχυρές ιστορικές πολιτικές ταυτότητες».

