Γ. Μανιάτης: 12 χρόνια ελληνικής κυβερνητικής αδράνειας και αδιαφορίας, μέχρι να ανακαλύψει η κυβέρνηση τη σπουδαιότητα του Κάθετου Διαδρόμου

Ανάρτηση Γιάννη Μανιάτη, Ευρωβουλευτή ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής και Αντιπροέδρου Ομάδας Ευρωπαίων Σοσιαλιστών και Δημοκρατών στο Ευρωκοινοβούλιο για τις αναφορές του Πρωθυπουργού στον Κάθετο Διάδρομο

Χαιρόμαστε που ο κ. Μητσοτάκης μιλά σε συνεντεύξεις του, όπως η χθεσινή, με τόσο ενθουσιασμό για τον Κάθετο Διάδρομο και τη γεωπολιτική του σπουδαιότητα. Μόνο που “ξεχνά” να πει οτι:

Ο Κάθετος Διάδρομος είναι έργο ΠΑΣΟΚ απο το 2013-2014.

Τον Δεκέμβριο 2014 υπογράψαμε με τους υπουργούς Ενέργειας Βουλγαρίας και Ρουμανίας το Μνημόνιο Συνεργασίας του Κάθετου Διαδρόμου.

Το 2013 εντάξαμε στα ενεργειακά έργα ευρωπαϊκής Προτεραιότητας PCIs, τα δύο πρώτα σημαντικά έργα υλοποίησης του Κάθετου Διαδρόμου: το πρώτο τμήμα του, τον ελληνοβουλγαρικό αγωγό IGB και τη μονάδα τροφοδοσίας υγροποιημένου αερίου FSRU της Αλεξανδρούπολης.

Έπρεπε να περάσουν 12 ολόκληρα χρόνια ελληνικής κυβερνητικής αδράνειας και αδιαφορίας, για να ξυπνήσει επιτέλους η σημερινή κυβέρνηση (προφανώς μετά το “drill baby drill”), ώστε ξαφνικά να ανακαλύψει τη σπουδαιότητα του Κάθετου Διαδρόμου και τώρα να τρέχει να καλύψει τον χαμένο χρόνο και να τον εκμεταλλευτεί και επικοινωνιακά.

Πάντως, κάλλιο αργά παρά ποτέ, όταν πρόκειται για το καλό της πατρίδας.