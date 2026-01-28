ΕΕ και Ινδία συνάπτουν συμφωνία-ορόσημο ελεύθερων συναλλαγών

Η ΕΕ και η Ινδία ολοκλήρωσαν τις διαπραγματεύσεις για μια ιστορική, φιλόδοξη και εμπορικά σημαντική συμφωνία ελεύθερων συναλλαγών (ΣΕΣ), τη μεγαλύτερη τέτοια συμφωνία που έχει συναφθεί ποτέ από αμφότερες τις πλευρές

Σε μια περίοδο αυξανόμενων γεωπολιτικών εντάσεων και παγκόσμιων οικονομικών προκλήσεων, η συμφωνία θα ενισχύσει τους οικονομικούς και πολιτικούς δεσμούς μεταξύ της δεύτερης και της τέταρτης μεγαλύτερης οικονομίας του κόσμου, αναδεικνύοντας την κοινή τους δέσμευση για οικονομική εξωστρέφεια και για εμπόριο που βασίζεται σε κανόνες.

Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, κ. Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, δήλωσε σχετικά: «Η ΕΕ και η Ινδία γράφουν σήμερα ιστορία, καθώς εμβαθύνουν την εταιρική σχέση μεταξύ των μεγαλύτερων δημοκρατιών του κόσμου. Δημιουργήσαμε μια ζώνη ελεύθερων συναλλαγών 2 δισεκατομμυρίων ανθρώπων, από την οποία και οι δύο πλευρές αναμένεται να αποκομίσουν οικονομικά οφέλη. Στείλαμε στον κόσμο το μήνυμα ότι η συνεργασία που βασίζεται σε κανόνες εξακολουθεί να αποφέρει σημαντικά αποτελέσματα. Και το καλύτερο: αυτή είναι μόνο η αρχή — θα αξιοποιήσουμε αυτή την επιτυχία και θα αναπτύξουμε τη σχέση μας ώστε να γίνουμε ακόμη ισχυρότεροι.»

Η ΕΕ και η Ινδία πραγματοποιούν ήδη εμπορικές συναλλαγές για αγαθά και υπηρεσίες αξίας άνω των 180 δισ. ευρώ ετησίως, στηρίζοντας σχεδόν 800.000 θέσεις εργασίας στην ΕΕ. Η συμφωνία αυτή αναμένεται να διπλασιάσει τις εξαγωγές ενωσιακών αγαθών προς την Ινδία έως το 2032 με την κατάργηση ή τη μείωση των δασμών στο 96,6 % των ενωσιακών εξαγωγικών αγαθών προς την Ινδία. Συνολικά, οι μειώσεις θα εξοικονομήσουν για τα ευρωπαϊκά προϊόντα δασμούς ύψους σχεδόν 4 δισ. ευρώ ετησίως.

Πρόκειται για το πλέον φιλόδοξο άνοιγμα εμπορίου που έχει πραγματοποιήσει ποτέ η Ινδία σε εμπορικό εταίρο, το οποίο θα προσφέρει σημαντικό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα σε βασικούς βιομηχανικούς και αγροδιατροφικούς τομείς της ΕΕ, παρέχοντας στις εταιρείες προνομιακή πρόσβαση στην πολυπληθέστερη χώρα του κόσμου, η οποία αριθμεί 1,45 δισεκατομμύρια άτομα, και στην ταχύτερα αναπτυσσόμενη μεγάλη οικονομία, με ετήσιο ΑΕΠ ύψους 3,4 τρισ. ευρώ.

Ευκαιρίες για ευρωπαϊκές επιχειρήσεις όλων των μεγεθών

Η Ινδία θα χορηγήσει στην ΕΕ δασμολογικές μειώσεις που δεν έχει λάβει κανένας άλλος εμπορικός εταίρος της. Για παράδειγμα, οι δασμοί στα αυτοκίνητα μειώνονται σταδιακά από 110 % σε μόλις 10 %, ενώ θα καταργηθούν πλήρως για τα ανταλλακτικά αυτοκινήτων μετά από πέντε έως δέκα έτη. Καταργούνται επίσης ως επί το πλείστον δασμοί που φτάνουν έως και 44 % για τα μηχανήματα, 22 % για τα χημικά προϊόντα και 11 % για τα φαρμακευτικά προϊόντα.

Ένα ειδικό κεφάλαιο της συμφωνίας θα βοηθήσει επίσης τις μικρές επιχειρήσεις της ΕΕ να αξιοποιήσουν πλήρως τις νέες εξαγωγικές ευκαιρίες. Για παράδειγμα, αμφότερες οι πλευρές θα δημιουργήσουν ειδικά σημεία επαφής που θα παρέχουν στις ΜΜΕ σχετικές πληροφορίες αναφορικά με τη ΣΕΣ και θα τις βοηθούν σε κάθε μεμονωμένο ζήτημα που μπορεί να αντιμετωπίσουν κατά την προσπάθειά τους να κάνουν χρήση των διατάξεων της ΣΕΣ. Επιπλέον, οι ΜΜΕ θα επωφεληθούν ιδιαίτερα από τις δασμολογικές μειώσεις, την άρση των κανονιστικών φραγμών, τη διαφάνεια, τη σταθερότητα και την προβλεψιμότητα που παρέχει η συμφωνία.

Μείωση των δασμών στον αγροδιατροφικό τομέα

Η συμφωνία καταργεί ή μειώνει τους συχνά απαγορευτικούς δασμούς (άνω του 36 % κατά μέσο όρο) στις ενωσιακές εξαγωγές αγροδιατροφικών προϊόντων, ανοίγοντας μια τεράστια αγορά στους Ευρωπαίους αγρότες. Για παράδειγμα, οι ινδικοί δασμοί για τον οίνο θα μειωθούν από 150 % σε 75 % κατά την έναρξη ισχύος της συμφωνίας για να καταλήξουν στο 20 %, οι δασμοί για το ελαιόλαδο θα μειωθούν από 45 % σε 0 % σε διάστημα πέντε ετών, ενώ για τα μεταποιημένα γεωργικά προϊόντα, όπως το ψωμί και τα είδη ζαχαροπλαστικής, οι δασμοί θα καταργηθούν σε ποσοστό έως και 50 %.

Οι ευαίσθητοι ευρωπαϊκοί γεωργικοί τομείς προστατεύονται πλήρως, καθώς προϊόντα όπως το βόειο κρέας, το κρέας κοτόπουλου, το ρύζι και η ζάχαρη εξαιρούνται από την ελευθέρωση που προβλέπει η συμφωνία. Η υποχρέωση τήρησης των αυστηρών κανόνων της ΕΕ για την υγεία και την ασφάλεια των τροφίμων θα εξακολουθήσει να ισχύει για όλες τις ινδικές εξαγωγές.

Παράλληλα, η ΕΕ και η Ινδία διαπραγματεύονται επί του παρόντος χωριστή συμφωνία για τις γεωγραφικές ενδείξεις (ΓΕ), η οποία θα βοηθήσει την αύξηση των πωλήσεων των παραδοσιακών εμβληματικών γεωργικών προϊόντων της ΕΕ στην Ινδία, εξαλείφοντας τον αθέμιτο ανταγωνισμό με τη μορφή απομιμήσεων.

Προνομιακή πρόσβαση στις αγορές υπηρεσιών και προστασία της διανοητικής ιδιοκτησίας

Η συμφωνία θα παρέχει στις εταιρείες της ΕΕ προνομιακή πρόσβαση στην ινδική αγορά υπηρεσιών, συμπεριλαμβανομένων βασικών τομέων όπως οι χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες και οι θαλάσσιες μεταφορές. Περιλαμβάνει τις πλέον φιλόδοξες δεσμεύσεις της Ινδίας για χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες από οποιαδήποτε άλλη εμπορική συμφωνία, οι οποίες υπερβαίνουν τις δεσμεύσεις που έχει αναλάβει έναντι άλλων εταίρων.

Η συμφωνία παρέχει υψηλό επίπεδο προστασίας και επιβολής των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας, συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, των εμπορικών σημάτων, των σχεδίων και υποδειγμάτων, των εμπορικών απορρήτων και των δικαιωμάτων επί φυτικών ποικιλιών. Βασίζεται σε υφιστάμενες διεθνείς συνθήκες για τη διανοητική ιδιοκτησία και φέρνει πιο κοντά την ινδική και την ενωσιακή νομοθεσία για τη διανοητική ιδιοκτησία. Με τον τρόπο αυτό, θα διευκολυνθούν οι επιχειρήσεις της ΕΕ και της Ινδίας που βασίζονται στη διανοητική ιδιοκτησία για να διενεργούν εμπορικές συναλλαγές και να επενδύουν η μία στην αγορά της άλλης.

Ενίσχυση των δεσμεύσεων για βιωσιμότητα

Η συμφωνία περιλαμβάνει ειδικό κεφάλαιο για το εμπόριο και τη βιώσιμη ανάπτυξη, το οποίο προβλέπει την προστασία του περιβάλλοντος και την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής, την προστασία των δικαιωμάτων των εργαζομένων, τη στήριξη της ενδυνάμωσης των γυναικών και μια πλατφόρμα διαλόγου και συνεργασίας για περιβαλλοντικά και κλιματικά ζητήματα που σχετίζονται με το εμπόριο, και διασφαλίζει την αποτελεσματική εφαρμογή.

Η ΕΕ και η Ινδία θα υπογράψουν επίσης μνημόνιο συνεννόησης που αποσκοπεί στη δημιουργία πλατφόρμας ΕΕ-Ινδίας για τη συνεργασία και τη στήριξη της δράσης για το κλίμα. Η πλατφόρμα θα δρομολογηθεί το πρώτο εξάμηνο του 2026. Επιπλέον, με την επιφύλαξη των δημοσιονομικών και χρηματοοικονομικών κανόνων και διαδικασιών της ΕΕ, προβλέπεται στήριξη ύψους 500 εκατ. ευρώ από την ΕΕ κατά την επόμενη διετία, η οποία θα βοηθήσει τις προσπάθειες της Ινδίας να μειώσει τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου και να επιταχύνει τον μακροπρόθεσμο βιώσιμο βιομηχανικό μετασχηματισμό της.

